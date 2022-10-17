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Сегодня, 12:58

Маслов: «В начале игры было много околофутбольных вещей, а футбола совсем нет»

Маслов прокомментировал дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Антон Иванов

Защитник «Спартака» Павел Маслов в комментарии «СЭ» высказался о прошедшем дерби с ЦСКА (2:2) в 13-м туре РПЛ.

— Что случилось со «Спартаком» в первом тайме?

— Тяжело сказать. Начало дерби получилось рваным, было много свистков. Игра разбилась на мелкие эпизоды: фол, работа VAR, разговоры, потасовки. В начале игры было много околофутбольных вещей, а футбола совсем нет.

— Что изменилось во втором тайме?

— Стало больше футбола. Не было пауз, мы смогли нащупать свою игру.

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками. У лидирующего «Зенита» 33 очка.

В 14-м туре ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» 23 октября, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Химки».

Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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