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Бушманов назвал закономерным результатом ничью в матче «Спартак» — ЦСКА

Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов поделился впечатлениями от матча между ЦСКА и «Спартаком» (2:2) в 13-м туре РПЛ.

«Матч понравился, я думаю, что дерби получился и удался. Все было в нем, что присуще таким матчам. Что касается содержания, то в первом тайме ЦСКА выглядел предпочтительнее и увереннее «Спартака». У красно-белых мало что получалось, было много эмоций и сумбура. Во втором тайме, наоборот, «Спартак» уже владел мячом и создавал опасные моменты. Не скажу, что команда была ближе к победе, но ничь, на мой взгляд, закономерный результат. В пользу кого ничья? В пользу болельщиков! Я думаю, что зрители получили удовольствие от этой игры», — приводит слова Бушманова Vprognoze.ru.

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками. У лидирующего «Зенита» 33 очка.

В 14-м туре ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» 23 октября, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Химки».

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/karrera-schitaet-chto-spartak-i-cska-budut-borotsya-za-chempionstvo-1986150/
Евгений Бушманов
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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