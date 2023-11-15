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РПЛ

Сегодня, 12:21

Защитник «Зенита» Родригао заявил о готовности получить российский паспорт

Виктория Кравченко
Родригао.
Фото ФК «Зенит»
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Бразильский защитник «Зенита» Родригао поделился мнением о возможном получении паспорта гражданина РФ. Он выступает в России с лета 2021 года.

«Никогда не думал о российском паспорте, потому что предложение мне так и не поступило. Если получу такое предложение, то смогу думать, что Россия меня приняла. Мне нравится здесь. Если бы поступило предложение получить российский паспорт, я бы согласился», — цитирует Родригао Sport24.

В этом сезоне 28-летний футболист провел за «Зенит» 8 матчей. Его контракт с клубом рассчитае до лета 2025 года.

После 15 туров РПЛ сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице.

Источник: https://sport24.ru/football/news-596116-zashchitnik-zenita-rodrigao-gotov-poluchit-rossiyskiy-pasport-smogu-dumat-chto-rossiya-menya-prinyala
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
ФК Зенит
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