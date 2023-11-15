Защитник «Зенита» Родригао заявил о готовности получить российский паспорт

Бразильский защитник «Зенита» Родригао поделился мнением о возможном получении паспорта гражданина РФ. Он выступает в России с лета 2021 года.

«Никогда не думал о российском паспорте, потому что предложение мне так и не поступило. Если получу такое предложение, то смогу думать, что Россия меня приняла. Мне нравится здесь. Если бы поступило предложение получить российский паспорт, я бы согласился», — цитирует Родригао Sport24.

В этом сезоне 28-летний футболист провел за «Зенит» 8 матчей. Его контракт с клубом рассчитае до лета 2025 года.

После 15 туров РПЛ сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице.