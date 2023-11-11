На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге начался матч между местным «Зенитом» и «Краснодаром» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Краснодар» следите в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно смотрите на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Эфир уже начался. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко» (необходимо подключить платную подписку).

По итогам 14 туров команда Сергея Семака занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе сине-бело-голубых — 29 очков. Краснодарский клуб располагается на 1-й строчке, он набрал — 31 балл.

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