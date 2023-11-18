«Зенит» планирует расстаться с Суторминым и Ерохиным, и интересуется двумя игроками «Урала»

По информации «СЭ», в ближайшее трансферное окно «Зенит» попытается расстаться с полузащитниками Алексеем Суторминым и Александром Ерохиным.

Питерский клуб хочет обновить состав российскими футболистами. В сферу интересов «Зенита» входят игроки молодежной сборной: уральцы Илья Ишков и Игорь Дмитриев, а также защитник «Динамо» Станислав Бессмертный.

18-летний Ишков забил один гол в 14 матчах нынешнего сезона чемпионата России. 19-летний Дмитриев провел 12 игр. На счету 19-летнего Бессмертного один мяч в четырех встречах РПЛ.