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Сегодня, 11:44

«Зенит» планирует расстаться с Суторминым и Ерохиным, и интересуется двумя игроками «Урала»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Алексей Сутормин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По информации «СЭ», в ближайшее трансферное окно «Зенит» попытается расстаться с полузащитниками Алексеем Суторминым и Александром Ерохиным.

Питерский клуб хочет обновить состав российскими футболистами. В сферу интересов «Зенита» входят игроки молодежной сборной: уральцы Илья Ишков и Игорь Дмитриев, а также защитник «Динамо» Станислав Бессмертный.

18-летний Ишков забил один гол в 14 матчах нынешнего сезона чемпионата России. 19-летний Дмитриев провел 12 игр. На счету 19-летнего Бессмертного один мяч в четырех встречах РПЛ.

Александр Ерохин
Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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