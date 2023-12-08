Зиньковский — о матче с «Крыльями» в первом круге: «0:4 — это был серьезный удар, очень болезненный»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский перед матчем 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» вспомнил поражение от самарцев в первом круге.

В 10-м туре красно-белые на выезде разгромно уступили самарскому клубу — 0:4.

«Матч нам не удался. 0:4 — это был серьезный удар, очень болезненный. Разбирали соперника, делали акцент на его контратаках. И пропустили первый мяч именно так... Последовала серьезная работа над ошибками», — приводит слова Зиньковского официальный сайт «Спартака».

В 18-м туре красно-белые на своем поле примут «Крылья Советов» в последнем матче перед зимней паузой в РПЛ. Игра пройдет в субботу, 8 декабря. Начало — в 14.00 по московскому времени.