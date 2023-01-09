Зотов сообщил, что «Химки» погасили долги перед футболистами

Гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал «СЭ» о долгах «Химок» перед футболистами.

«В ближайшие дни продолжим общение с руководителями «Химок». Перед теми футболистами, которые обратились к нам в профсоюз футболистов (ОПСФ), были погашены абсолютно все долги до Нового года. Будущее Дмитрия Тихого в Химках скоро проясниться. Он в группе игроков, отсутствующих пока на сборах. Перед Дмитрием все долги тоже погашены», — сказал Зотов «СЭ».

Ранее появлялась информация, что долги перед футболистами со стороны подмосковных «Химок» составляют порядка 150 миллионов рублей.

На зимнюю паузу «Химки» ушли, занимая 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.