«Последние два-три дня мне угрожали и вымогали деньги». Хронология нового скандала с интимными видео Дзюбы

Продолжение истории из 2020 года.

Что случилось

9 июня в Сети всплыли новые видео интимного характера с Артемом Дзюбой. Первоисточником стал Telegram-канал PETROVA, на котором утверждается, что эти записи Дзюба отправлял своей украинской любовнице, а сам контент попал к автору через украинскую сторону.

Около 12.30 ролики стали появляться один за другим — всего к вечеру опубликовано четыре.

Что на видео

Как и в прошлый раз, ничего приличного. Дзюба ведет более чем откровенный монолог (обращаясь к неизвестной девушке). Общий контекст слабо отличается от слитого в 2020 году видео. Скорее всего, эти ролики из одного «пакета», снятого в 2018 году. Выяснить это удалось благодаря голосу Дениса Казанского, раздающегося из телевизора — комментатор говорит о переходе Бенедикта Хеведеса в «Локомотив».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как отреагировал Артем

Спокойно. Записал минутное видеообращение, в котором сказал, что эта тема его больше не тревожит: «Опять начался непонятный шум, пытаются что-то раздуть. Этот эпизод уже был, я эту страницу перевернул, сделал много выводов. Возвращаться к этому я не хочу, мне это неинтересно».

Также нападающий «Локомотива» сообщил, что на него выходили вымогатели — требовали деньги за непопадание видео в Сеть: «Последние два-три дня мне опять писали, вымогали деньги, угрожали. Не знаю, кто, для чего, кому это надо — мне это уже неинтересно, на вашей совести. Вскрываются давнишние видео, я там даже еще не седой. Прошу к этому спокойнее относиться. У меня все хорошо, не переживайте».

Продолжение истории из 2020-го

Слитые видео, вероятно, были сняты в то же время, что и нашумевшие ролики, утекшие в Сеть в 2020 году. После той истории Дзюба был временно исключен из сборной России и лишился статуса капитана «Зенита», за который тогда выступал.

«Было и было, тяжелый момент, — говорил Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну. — Все остальное разрулилось, все хорошо, очень рад этому. Огромный урок для меня, очередной. Многому учит. Нормально. Все мальчики, все люди это делают. То, что это видео попало в Сеть, конечно, некрасиво, но я же не призываю делать это на камеру. Нет, это неправильно и некрасиво, и я это признаю. Я сделал все, чтобы меня это не сломало. Даже сделало еще сильнее. Со шрамами, но я выкарабкался».

Что известно о личной жизни Дзюбы

Форвард женат, с супругой Кристиной находится в браке с 2012 года. У пары двое сыновей: 10-летний Никита и 7-летний Максим.

В 2015-м Дзюба оказался в центре другого скандала — во время сбора национальной команды журналисты засняли его с телеведущей Марией Орзул: футболист и журналистка целовались в автомобиле.

Позже Дзюба говорил, что эта ситуация стала для него большим уроком: «Мне было очень стыдно перед своей женой». Артем отмечал, что супруга смогла его простить и не стала подавать на развод.

Сезон-2022/23 Дзюба завершил, забив 8 голов и оформив 5 результативных передач в 13 матчах РПЛ и Кубка России. В мае нападающий продлил контракт с «Локомотивом» до июня 2024 года с возможностью пролонгации еще на год.