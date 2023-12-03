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Сегодня, 16:35

ЦСКА в снежном футболе побил «Ростов». Карпину грозит дисквалификация за оскорбление?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Радость Виктора Мендеса и Федора Чалова, Валерий Карпин предъявляет претензии судье.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Федор Чалов празднует забитый гол с игроками ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Армейцы выиграли — 2:0.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Ростов

Календарь в первом круге отправил встречу ЦСКА и «Ростова» на берега Дона, а во втором — в столицу. Такая очередность стала роковой. В Ростове сейчас плюс 16 — идеально для футбола. В Москве — минус 6 и рекордный снегопад. За час до начала встречи все постили фотографии с сугробами на поле. Потом по газону покатался трактор, который все расчистил, но метель не унималась, так что команды ждал футбол на снегу.

«Ростов» протестовал, требуя перенос. ЦСКА соглашался играть в таких условиях. В итоге судейская бригада во главе с Рафаэлем Шафеевым приняла решение: матч состоится. Интересно, что именно этот рефери дал добро на снежную игру в Калининграде. А если там можно, то почему нельзя здесь? Видимо, этой логикой и руководствовался Шафеев. Благо на сей раз у РПЛ был хотя бы в наличии красный мяч.

Трактор убирает поле от&nbsp;снега, Федор Чалов в&nbsp;борьбе за&nbsp;мяч. Революционное предложение для РФС и РПЛ: давайте играть летом, а не зимой!

Конечно, это не был футбол в его классическом виде, но команды пусть и упростили игру, не били вперед бездумно. Старались и комбинировать, и разыгрывать изящные ходы, порой даже проходили передачи пятками. В общем, сделали все, чтобы встреча не превратилась в нечто абсурдное.

Хозяева быстрее приспособились к условиям. Они с первых же секунд навалились на штрафную соперника, и Мохеби подкачал уже на третьей минуте. Возможно, на газоне его трюк в штрафной и прошел бы, но на снегу это было слишком рискованно. Иранцу явно в новинку игра на таком покрытии, а Файзуллаев подстерег его ошибку, заработав пенальти. Чалов уверенно реализовал попытку — 1:0 в самом дебюте.

Первый тайм так и закончился с этим счетом. Армейцы перешли на игру вторым номером, и по-прежнему были острее. Гайич и Файзуллаев после отличных разрезающих передач выскакивали один на один, однако Медведев в ближнем бою был хорош. Еще в одном случае активный узбек пробил рядом со штангой.

«Ростов» до перерыва ответил одним моментом, зато каким! Уткин со штрафного обвел «стенку», Акинфеев не дотягивался, но мяч угодил в штангу и отскочил в поле.

Во втором тайме картина не изменилась. В действиях ЦСКА было больше конкретики, осмысленности и точности в действиях. А второй гол стал украшением матча как в плане комбинации, так и празднования. Обляков отпасовал в штрафную Чалову, тот собрал вокруг себя троих соперников и ассистировал на набегавшего на дальнюю штангу Мендеса — 2:0.

Чилиец сорвал с головы повязку, показывая на волосы, мол, помог новый имидж блондина. Завалился в сугроб, а потом был забросан снегом партнерами. Все под играющую мелодию «Звенит январская вьюга». Это первый гол Мендеса в 58 матчах за ЦСКА.

С итогом встречи все стало ясно, слишком уж пассивными выглядели ростовчане, чтобы отыграть два мяча. Они словно нашли для себя индульгенцию в предматчевых словах Карпина, что это будет не футбол. О том же говорил в перерыве Уткин. Армейцы же вышли побеждать в любых условиях. И были вознаграждены.

Только в самой концовке гости завелись, но было уже поздно. Акинфеев сделал чудо-сейв, вместе с Гайичем не дав добить почти с линии ворот. А Мелехин на нервах зарядил мячом по сбитому Давиле и удалился.

Персонал стадиона убирает снег, Федор Чалов вместе с&nbsp;партнерами празднует гол. Матч ЦСКА — «Ростов» чуть не перенесли из-за мощного снегопада. Карпин предупредил, что это будет не футбол

Победа позволила ЦСКА обойти «Спартак» и догнать «Динамо». Впрочем, у соперников еще матч текущего тура в запасе.

Карпин же продолжил гнуть свою линию и после игры, заявив: «Какой дебил принимал это решение (о проведении игры)? Какой идиот? Как назвать этого человека?» Логика последних решений КДК о дисквалификациях Баринова и Галактионова подсказывает, что и главный тренер «Ростова» вполне может быть наказан.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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