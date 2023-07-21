«Динамо» подарило два гола «Краснодару». У Лички большие проблемы с обороной

Сегодня, 21:15
«Динамо» и «Краснодар», которым выпало открывать сезон РПЛ, летом оставались в тени. Бушевали страсти вокруг Марио Фернандеса и Эраковича, Бонгонда и Медины, Вендела и Малкома. А у бело-голубых и «быков» все спокойно. Южане взяли Эктова и расстались с Рамиресом. Кроме того, у двух команд вернулось по одному блудному сыну — Бальбуэна и Шапи не нашли счастья в Бразилии и Израиле.
Парагваец сразу попал в стартовый состав, да еще и с капитанской повязкой, а вот Сулейманов для начала остался в запасе.
Впрочем, это о футболистах, а одно глобальное изменение у «Динамо» все же произошло — на тренерском посту. Приход Марцела Лички внушал болельщикам оптимизм, особенно после невнятного Славиши Йокановича.
Новички-то еще наверняка будут. «Динамо» в ближайшее время ждет полузащитника сборной Мексики Луиса Чавеса из «Пачуки». «Краснодар» же пытается купить у «Палмейраса» центрального защитника Луана.
Команды еще усилятся, пока же составы выглядят привычно. А вот игра у «Динамо» меняется — Личка явно делает ставку на действия первым номером, на комбинационный футбол с множеством передач. «Динамо» начало бодрее, давило «Краснодар», а тот отвечал острыми контратаками. Бело-голубые были ближе к успеху, но Сафонов справился с труднейшим рикошетом после удара Нгамале. Шунин же в похожей ситуации был бессилен.
И тут главные претензии Фернандесу, который обрезал всю команду ужасным пасом на своей половине поля. Подарком воспользовался Кордоба, после удара которого на пути мяча оказался Бальбуэна, дезориентировав голкипера.
Капитан сборной Израиля «привез» и третий гол, сбросив мяч после длинной передачи точно под удар Батчи в начале второго тайма — 0:3. Это уже нокаут.
Хозяева отыграли только один гол — Смолов использовал передачу Тюкавина. Не более. Хотя в целом «Динамо» в атаке выглядело не так уж плохо. А вот оборона москвичей — это провал. Огромные разрывы между линиями, потери концентрации, грубейшие ошибки у своих ворот — полный букет. Интересно, как Личка собирается решать эту проблему.