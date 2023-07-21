«Динамо» подарило два гола «Краснодару». У Лички большие проблемы с обороной

«Быки» побеждают в Москве — 3:1.

«Динамо» и «Краснодар», которым выпало открывать сезон РПЛ, летом оставались в тени. Бушевали страсти вокруг Марио Фернандеса и Эраковича, Бонгонда и Медины, Вендела и Малкома. А у бело-голубых и «быков» все спокойно. Южане взяли Эктова и расстались с Рамиресом. Кроме того, у двух команд вернулось по одному блудному сыну — Бальбуэна и Шапи не нашли счастья в Бразилии и Израиле.

Парагваец сразу попал в стартовый состав, да еще и с капитанской повязкой, а вот Сулейманов для начала остался в запасе.

Впрочем, это о футболистах, а одно глобальное изменение у «Динамо» все же произошло — на тренерском посту. Приход Марцела Лички внушал болельщикам оптимизм, особенно после невнятного Славиши Йокановича.

Новички-то еще наверняка будут. «Динамо» в ближайшее время ждет полузащитника сборной Мексики Луиса Чавеса из «Пачуки». «Краснодар» же пытается купить у «Палмейраса» центрального защитника Луана.

Команды еще усилятся, пока же составы выглядят привычно. А вот игра у «Динамо» меняется — Личка явно делает ставку на действия первым номером, на комбинационный футбол с множеством передач. «Динамо» начало бодрее, давило «Краснодар», а тот отвечал острыми контратаками. Бело-голубые были ближе к успеху, но Сафонов справился с труднейшим рикошетом после удара Нгамале. Шунин же в похожей ситуации был бессилен.

И тут главные претензии Фернандесу, который обрезал всю команду ужасным пасом на своей половине поля. Подарком воспользовался Кордоба, после удара которого на пути мяча оказался Бальбуэна, дезориентировав голкипера.

Еще через восемь минут колумбийский форвард выиграл у парагвайца верховую дуэль, после чего на линии вратарской самым расторопным оказался Черников — 0:2. Нокдаун для хозяев.

Справедливости рад отметим, что Бальбуэна только в последний момент пытался помешать Кордобе, поскольку отвечал за Кривцова — колумбийца бросил Даса.

Капитан сборной Израиля «привез» и третий гол, сбросив мяч после длинной передачи точно под удар Батчи в начале второго тайма — 0:3. Это уже нокаут.

Из трех голов «быки» своими усилиями забили один, а еще два бело-голубые, грубо говоря, отправили в свои ворота сами. И могли подарить еще пару мячей — обрезы на этом не закончились, но динамовцев спас Шунин.

Хозяева отыграли только один гол — Смолов использовал передачу Тюкавина. Не более. Хотя в целом «Динамо» в атаке выглядело не так уж плохо. А вот оборона москвичей — это провал. Огромные разрывы между линиями, потери концентрации, грубейшие ошибки у своих ворот — полный букет. Интересно, как Личка собирается решать эту проблему.