«Факел» — герои! Воронеж сенсационно остановил «Зенит»

Лидер впервые за два месяца потерял очки в чемпионате.

Долгий путь в Воронеж

«Зенит» сыграл уже почти со всеми топ-клубами лиги, но в чемпионате не уступил никому. Казалось, гегемона может остановить только что-то неординарное, например околофутбольные проблемы.

Выезд питерцев в Воронеж был первым в сезоне со сложной логистикой. Аэропорт в столице Черноземья не работает с конца февраля, поэтому сине-бело-голубым пришлось лететь до Тамбова, а оттуда несколько часов ехать на автобусе. Причем в Тамбове у аэропорта свои особенности: он крохотный и работает лишь до 18.00. Из-за этого команде пришлось ютиться в маленьком самолете, а путь обратно прокладывать через Москву.

Без Сергеева

До Воронежа добрались не все. Одоевский до сих пор не может восстановиться от травмы, а на неделе заболел Сергеев. Поэтому Сергей Семак лишился выбора в атаке — с первых минут вышел Кассьерра. Хотя колумбийцем тренерский штаб явно недоволен: его заменили в перерыве предыдущей встречи с «Ростовом», не говоря уже о том, что один из лучших бомбардиров прошлого чемпионата до сих пор обходится без голов в текущем.

В остальном у «Зенита» все было ожидаемо. Семак сделал лишь незначительные перестановки — Мостовой сел на скамейку, Кузяев вышел в основе, а Клаудиньо занял любимую позицию на левой бровке.

В «Факеле» решили совсем не менять стартовый состав: с первых минут вышли те же, кто добывал ничью с «Торпедо» неделю назад.

Стандарты «Факела»

Но это не значит, что штаб Дмитрия Пятибратова никак не готовился к «Зениту». Напротив, «Факел» явно оттачивал то, что ему удается лучше всего, — стандартные положения. Воронежцы забили уже на 12-й минуте после классической подачи с углового на высокого форварда — Дуглас Сантос упустил Гонгадзе.

В позиционной игре «Факел» делал очевидный акцент на длинные передачи: Свинов от ворот почти всегда выбивал подальше, а центральные защитники все время искали лонгболлами Аппаева с Гонгадзе. Не всегда это было продуктивно, зато последовательно. Контратаки, длинные пасы и стандарты — этим «Факел» пытался перебороть чемпиона. И в целом план сработал.

Ловрен в роли Ракицкого

В первые 20-25 минут хозяева смотрелись не хуже лидера чемпионата, но к концу тайма подсели. «Зениту» это и нужно было. Постепенно сине-бело-голубые освоились на кочковатом воронежском поле и тоже перешли на длинные передачи. Конструировать атаки низом на таком газоне было сложно, поэтому гости вспомнили о временах Ракицкого: на 28-й минуте Ловрен вырезал длинную передачу с левой ноги — прямо как Ярослав, и Малком конвертировал ее в гол.

По-хорошему бразилец должен был оформлять дубль. Еще до перерыва Малком упустил жирный момент после обреза Свинова, да и во втором тайме получал неплохие шансы. Но «Факел» держался.

Героическая ничья

Пятибратов понимал, что продолжать колоть «Зенит» быстрыми контратаками будет энергозатратно. Поэтому «Факел» опустил фланги и фактически перестроился на «автобус». Показательна разница во владении мячом: в первом тайме «Зенит» находился с ним 75 процентов времени (что и так много), а во втором ушел за 80.

С плотной обороной у команды Семака всегда были проблемы — достаточно вспомнить недавний матч с «Торпедо», когда черно-белые всей командой стояли в штрафной. И здесь «Зенит» тоже столкнулся с трудностями — хозяева не давали соперникам почти никакого пространства, а подачи с флангов и из глубины не приводили к опасности для Свинова. Хотя одна подача с углового чуть не принесла «Зениту» успех, но Кассьерра попал в перекладину.

На финиш игры Семак бросил на поле едва ли не всех атакующих футболистов, сидевших на скамейке. Давление они оказали нереальное, но все было бесполезно. Оборона «Факела» снимала все верховые мячи и все-таки добилась героической ничьей. Воронежу удалось то, что не получилось у грандов РПЛ, — «Факел» остановил «Зенит».