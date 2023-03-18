«Зенит» без Барриоса — та же чемпионская команда? Матч с ЦСКА покажет это

Обозреватель «СЭ» — о минувших матчах Кубка России и предстоящем 20-м туре РПЛ.

Кукуляка должны надолго дисквалифицировать и отправить на детектор лжи, а его переговоры с ВАР — обнародовать

Предвкушение предстоящего тура неотделимо от того, что посреди недели произошло в FONBET Кубке России. Давно не припомню в российском футболе таких эмоций и такого единодушия (среди незаинтересованных, естественно, сторон), как в самом нашумевшем эпизоде второго тайма кубкового матча Пути регионов «Зенит» — «Динамо».

По нескольким повторам было четко видно: Константин Тюкавин — первый на мяче, Клаудиньо бьет ему по икроножной мышце. Более однозначных и безоговорочных пенальти просто не бывает. Варианты а-ля «не все так однозначно» тут не проходят.

И уважающий себя, футбол и профессию ВАР Павел Кукуян решает именно так и подзывает к монитору судью в поле Евгения Кукуляка. Трусливый рефери пять минут смотрит очевидный эпизод, тяжело вздыхает и в итоге называет белое — черным.

Обладающие информацией люди изнутри процесса написали мне, что Кукуян и его видеоассистент минуту убеждали Кукуляка: «Что ты там смотришь — ставь!» Но невооруженным глазом видна была растерянность рефери, в систему координат которого, видимо, не входило то, что в кубковом матче на вылет на домашнем стадионе «Зенита» при 1:1 можно поставить пенальти в ворота хозяев.

Так вышло, что все закончилось по справедливости — на серию пенальти футбольный бог, что называется, наладил фокус. Но градус обсуждений от этого не снизился. У меня сейчас три мысли обо всем происшедшем.

1. Кукуляк после такого даже не должен, а обязан быть отстранен на долгий срок, если не пожизненно. Потому что это не просто ошибка. Он не мог не видеть и не понимать, что делает. А если не видел и не понимал, то он профнепригоден и тоже должен быть отстранен на долгий срок.

2. РФС как организатор Кубка России обязан обнародовать переговоры Кукуляка и Кукуяна в момент этого эпизода. Из них многое станет ясно. Тем более что ВАР Кукуян занял единственно возможную позицию. ЧТО заставило судью в поле столько времени принимать решение? ЧТО склонило к тому, что он в итоге решил? Ответить на эти вопросы может только аудио.

3. Абсолютно согласен с гендиректором «Динамо» Павлом Пивоваровым, что Кукуляк должен пройти детектор лжи. Такой эпизод, исключающий случайность, этого просто требует.

После такого мегаскандала очевидно, какая психологическая нагрузка выпадет на Сергея Карасева, который будет работать в следующем туре на одном из топ-матчей всего чемпионата России ЦСКА — «Зенит». Но уж ему-то к такому давлению не привыкать.

Евгений Кукуляк. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Динамо» не сосредоточилось на своей обиде и переиграло «Зенит» в концовке. Поэтому и выиграло серию

По игре «Динамо» в Санкт-Петербурге отмечу важный и пока мало кем замеченный момент, который, как мне кажется, сильно повлиял на итоговый результат и делает честь «Динамо».

Когда бело-голубые провели лучший свой отрезок в матче? После не назначенного на Тюкавине пенальти. Всю концовку они не давали «Зениту» продохнуть. Грулев попал в штангу, зенитовцев раз за разом накрывали высоким прессингом при выходе из обороны, постоянно перехватывали мячи.

В последние минут пятнадцать «Зенит» словно играл в гостях — хотя с чего бы? В последнем туре чемпионата он принимал «Химки», никуда в последнее время не летал. «Динамо», напротив, проиграло в Краснодаре, где, ко всему прочему, не работает аэропорт. И сейчас — тоже выезд. То есть логистика у москвичей была усложнена до предела, а у хозяев — до предела же упрощена.

И вдруг — такая вот концовка. Могло «Динамо» сосредоточиться на своей обиде за проигнорированный чистейший пенальти? Запросто! И тогда обязательно получило бы еще в основное время.

Но вся динамовская злость воплотилась на поле и в игре. Команда Йокановича не разменяла себя на бесплодные споры с Кукуляком, не принялась с досады лупить соперников по ногам. Она стала лучше играть в футбол и имела немало оснований закончить все до свистка на серию пенальти.

У меня возникла ассоциация со сборной Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2022 с Нидерландами. Тогда, правда, дело было не в судействе, а в преображении самих голландцев, ушедших на последних минутах с 0:2. Такой гол, какой парни ван Гала забили после розыгрыша штрафного на 11-й (!) добавленной минуте, способен морально убить кого угодно.

Но «Альбиселесте» отряхнулись и вышли на дополнительные 30 минут так, словно ничего не произошло. И все полчаса овертайма не выпускали Нидерланды за центр поля. Уверен, что такая психология и помогла Аргентине задушить соперника психологически еще до серии.

Такая реакция «Динамо» привела ровно к тому же. Несмотря на то что матч проходил на выезде при мощной поддержке «Газпром Арены», в последнем отрезке матча «Зенит» не без труда отбивался. «Динамо» вышло на серию людьми, которые только что если не возили, то переигрывали «Зенит». И не без проблем, но закончили дело, начатое в игре.

Эмоционально «Динамо» объединило вчера всю — кроме Санкт-Петербурга, конечно, — футбольную Россию. Так и набирается популярность клуба. Мне в связи с этим вспоминается то, как рванула узнаваемость и популярность раннего семинского «Локомотива» после драматичных и достигнутых, невзирая на судейские решения, против красно-зеленых, еврокубковых побед в конце 90-х — начале 2000-х над греческим АЕК и австрийским «Штурмом». Здесь, конечно, история другая, внутренняя, а не международная, — но психологически схожая.

Динамовцы после победы над «Зенитом». ФК «Динамо»

Лещук, Гагнидзе и Норманн стали ближе к стартовому составу

Учитывая, что рестарт сезона вышел у «Динамо» достаточно сложным — три подряд непростые игры с «Крыльями» в Кубке и чемпионате (поражение, ничья, трудная победа), проигрыш в Краснодаре — интересно с кадровой точки зрения понять, что помогло бело-голубым провести такую игру в Санкт-Петербурге.

В воротах там очень уверенно сыграл Игорь Лещук. Речь не только о двух сейвах в серии пенальти — всю игру он и сам вытаскивал то, что надо, и обороной командовал уверенно, и под давлением смотрелся хорошо. В недавнем интервью «СЭ» на сборах в Турции он признавался, что не воспользовался шансом в финале прошлогоднего Кубка со «Спартаком» и понимает, что после этого надо все начинать сначала. Человек с огромным спектром интересов и увлечений, воспитанник «Динамо», 27-летний Лещук всю карьеру пашет и ждет своего шанса быть первым номером родного клуба. Матч с «Зенитом», думаю, этот шанс очень приблизил.

Тем более что Антон Шунин сейчас травмирован, а ответную игру с «Крыльями» Лещук также провел чрезвычайно уверенно и до последнего оставлял плохо выглядевшему тогда «Динамо» шанс остаться в Пути РПЛ! И даже сам, побежав на последний стандарт, едва не забил. В то время как основной вратарь бело-голубых Шунин явно ошибся при первом голе «Краснодара».

Чуть-чуть из неопубликованного. В уже упомянутом разговоре с Лещуком спросил его про отношения с пенальти. При сокращении этот момент убрал: яркой истории там не было, а объем двухчасового интервью требовал сокращений. А теперь есть повод взять из расшифровки:

— Когда я играл в молодежной команде «Динамо», у меня была очень хорошая статистика (по пенальти). Но в последнее время не везет, где-то чуть-чуть не хватает. С той же «Балтикой» (в четвертьфинале Кубка России-2021/22. — Прим. И.Р.) все угадал, а из пяти отбил только один.

Игорь Лещук принимает поздравления. ФК «Динамо»

— Но он в итоге все и решил. Вы знали, кто там как бьет?

— У меня есть несколько своих методик, как можно предугадать, куда пробьет игрок. Как правило, они работают. Возможно, если попасть на игроков топ-уровня, то у них в голове все по-другому. Но по первой лиге практически на сто процентов срабатывает.

Вчера срабатывало далеко не на сто процентов — в начале серии как раз Александр Васютин, впервые за долгое время сыгравший в основе «Зенита», все угадывал, а Лещук — нет. Но потом Игорь то ли взял себя в руки, то ли поменял какие-то внутренние настройки, но от опытных Далера Кузяева и Дугласа Сантоса (по классификации Лещука — «игроков топ-уровня», но все же не из группы атаки) потащил.

Но что именно поменял — он не расскажет. Потому что «Динамо» осталось в Кубке, и впереди — новые серии. А все написанное конкуренты читают.

Если возвращаться к повлиявшим на результат в Питере изменениям в составе бело-голубых, то на разнице в их игре до и после перерыва явно повлияла замена Арсена Захаряна на Луку Гагнидзе. Не знаю, дело ли в состоянии здоровья Захаряна или его нынешней мотивации, но его талант на поле не особо проявлялся, а вот Гагнидзе не просто не прятался от мяча, а хотел участвовать в каждом эпизоде и решать его. И это во многом получалось. А уж его пятый пенальти паненкой, причем о котором, как потом выяснилось, он заранее предупредил партнеров, — это вообще свидетельство какой-то топовой уверенности в себе.

Определенно набирает кондиции и налаживает взаимосвязи с партнерами Матиас Норманн. Его опыт, обретенный в том числе в АПЛ, и мастерство улучшают игру «Динамо» в опорной зоне. Норвежец прошел через сложный, насыщенный травмами период в карьере, и дай бог, чтобы он закончился, и одно из самых громких приобретений РПЛ в прошлогоднее летнее трансферное окно наконец заработало на полную.

А вот у Даниила Фомина, как и у Захаряна, пока не идет. И если в ситуации с Арсеном все более или менее понятно, причины спада капитана и «Джентльмена года» пока остаются загадкой. Из-за состояния двух этих игроков середина поля у бело-голубых хромает. Но Гагнидзе, чей переход со скамейки в основу в самое ближайшее время меня точно не удивит, эту ситуацию меняет.

Так или иначе, после такой игры «Динамо» вдвойне интересно, как сложится его субботний матч с самой «горячей» командой РПЛ последних месяцев — «Уралом». И игра эта обретает статус одной из центральных. Хотя, конечно, и не такой, как ЦСКА — «Зенит».

Без Барриоса и Малкома «Зенит» — не «Зенит». И отсутствием колумбийца ЦСКА должен воспользоваться

Глядя в кубковом матче на петербуржцев, не верилось, какой перевес у них над всеми соперниками в чемпионате. Зато сразу становилось ясно, какую же роль играют в нынешней команде Сергея Семака два футболиста — Вильмар Барриос и Малком. Да и Родригао с Иваном Сергеевым — тоже не последние для структуры игры питерцев люди.

Если дисквалифицированный на кубковые матчи (теперь уже с переносом на следующий сезон) Малком на игру чемпионата с ЦСКА возвращается в состав «Зенита», то у травмировавшегося во встрече с «Химками» Барриоса — повреждение плеча, которое вывело его из строя до конца марта. Учитывая уровень соперника, для питерцев это огромная потеря. А насколько уж невосполнимая — покажет воскресная игра на 3-й Песчаной. Матчи и с «Химками», и с «Динамо» показали, что «Зенит» сейчас уязвим.

Впрочем, и состояние армейцев до конца не понятно. В кубковой встрече в Самаре оба гола ЦСКА — это, по большому счету, были две случайности. Подкарауленная грубая ошибка Дмитрия Цыпченко при пасе назад Ивану Ломаеву и ВАР-пенальти, точного подтверждения которому я на повторах не видел (ладно, поверим, потому что по движению мяча было похоже). А у Самары были и два хороших мяча Владимира Писарского и того же Цыпченко, и досаднейшим образом отмененный из-за крохотного офсайда у Писарского на предварительной стадии атаки супергол Гленна Бэйла, который мог бы стать одним из украшений всего сезона, и его же красивый удар в перекладину со штрафного с отскоком в линию ворот, и еще несколько ярких атак. Как мне кажется, самарцы заслуживали этот матч выиграть.

Тем не менее нынешний ЦСКА — ярко выраженная домашняя команда. Уже сравнивал общие 7:0 армейцев на своем поле с «Краснодаром» и теми же «Крыльями» с двумя поражениями на выезде от «быков» и «Сочи». Поэтому думаю, что и в Кубке дальше пройдут армейцы, и с «Зенитом» мы увидим команду Владимира Федотова в лучшем виде. И в том, что на отсутствие Барриоса в центре он сделает особую ставку, не сомневаюсь. А первое с сентября появление на поле (пусть пока и на замену) основного защитника Игоря Дивеева в нужный момент усиливает оборону ЦСКА.

Еще один любопытнейший матч в туре — «Локомотив» — «Краснодар». «Быки» в прошлом туре эффектно выиграли у «Динамо», блеснул дублем новичок Кади Боржес, а посреди недели добавили к этому гостевые 3:0 в Кубке против «Ахмата». Понятно, что ситуацию для «Краснодара» облегчило удаление Артема Тимофеева, но было оно уже при 1:0 в пользу гостей, да и история матча «Ахмат» — «Локомотив» показывает, что большинство, даже на два человека, далеко не всегда помогает.

Красно-зеленые вылетели из Кубка, во-первых, от клуба первой лиги «Акрона», а во-вторых, при известном уже всем головотяпстве с забытой дисквалификацией Дмитрия Баринова. Это создает не очень хороший фон для команды Михаила Галактионова, но возвращение на поле Ильи Лантратова и Артема Дзюбы приводит «Локо» в то же кадровое состояние, в котором команда обыграла в гостях «Ростов» и «Ахмат». В общем, мы увидим матч двух команд, находящихся на подъеме и любящих играть в атаку, — и это должно быть хорошее зрелище. Как и встреча живого, играющего «Оренбурга» со «Спартаком». Не представляю, чтобы обе эти встречи получились скучными.

Что же касается вылетевшего из Кубка после крупного проигрыша «Ахмата» на своем поле, что в Чечне всегда воспринимается болезненно, причем вслед за также домашним проигрышем «Локомотиву», игравшему вдевятером, то на месте Сергея Ташуева я бы после такой серии сильно забеспокоился за свое рабочее место. Подчеркну: не из-за фактов двух поражений, а именно из-за их обстоятельств и того, что это произошло в Грозном.

В принципе, как мне кажется, этого можно было ожидать. В прошлом году при Ташуеве «Ахмат» набрал кучу очков, но произошло это, убежден, на базе подготовки Андрея Талалаева и раскрепощении после смены тренера. Но сейчас инерция закончилась, а Ташуев, по мне, человек из нашего тренерского прошлого — и тогда, впрочем, никому ничего особо не доказавший. Если ему удастся результатами и игрой опровергнуть мой скепсис — готов буду признать несправедливость этих слов. Но пока вижу ситуацию именно так.