Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает

Сегодня, 14:30
«Зенит» активничает на бразильском рынке, «Спартак» взял двух игроков обороны на место ушедших, ЦСКА пригласил защитника и ведет переговоры с панамским форвардом, «Краснодар» и «Сочи» сменили тренеров, в «Локо» вообще революция, и только «Динамо» нынешней зимой выпадает из новостного потока. Ни с кем не расстались, никого не приобрели и даже не собираются, что минимизирует трансферные слухи. Впрочем, это не потому что у бело-голубых кончились средства. Просто в клубе рассудили, что в основе и так по два человека на каждую позицию.
Хотя и без новичков по контрольным матчам можно подметить какие-то любопытные детали. Тренерский штаб пока не сделал четкого разделения на первый и второй составы, однако каждый матч начинают 11 футболистов, которые больше других претендуют на место в основе. И дважды среди них оказывался 17-летний вингер Денис Боков. Воспитанник клубной академии в прошлом сезоне наколотил больше 20 мячей в ЮФЛ, а нынешний начал в «Динамо-2», забил осенью во второй лиге три гола и привлек внимание Славиши Йокановича.
Несмотря на юный возраст, Боков в контрольных матчах не выпадает из игры, активно участвует в прессинге и в атаках. Приятное впечатление оставляет и его ровесник Милан Майсторович. Контракт центральный защитник подписал еще летом, но заявить его «Динамо» сможет только на весеннюю часть — 18 лет сербу исполнится только 21 февраля, первую часть сезона он провел в аренде в «Войводине».
Но Боков и Майсторович — это скорее завтрашний день, а сегодня самое интересное — конкуренция Смолова и Тюкавина за место в стартовом составе. Ветеран в первой части сезона был впереди, но талант наступает ему на пятки. И сборы начал ударно. Йоканович доверяет 20-летнему форварду капитанскую повязку, а тот в первых четырех матчах забил шесть голов. Смолов же после дубля любителям из ОАЭ замолчал, при этом растранжирив массу выгоднейших моментов.
Видимо, Федор понял, что такими темпами ему места в стартовом составе в сезоне не видать, так что в заключительной встрече — с «Енисеем» (4:1) — записал на свой счет 2+2. В общем, заочное противостояние конкурентов продолжается, за ним интересно следить.
Слева в атаке Лесовой спорит с участником ЧМ-2022 Нгамале, а справа — Макаров с 19-летним Гладышевым, сделавшим дубль в ворота «Енисея». Не забьет один, так отличится другой, так что меньше трех голов «Динамо» на сборах не забивает. И это еще продолжает восстановление после операции Грулев. Серьезная конкуренция и на других позициях. Какие уж тут новички?
Самым же интересным и информативным на сборах у «Динамо» ожидается матч 15 февраля — с ЦСКА. Генеральная репетиция за неделю до возобновления сезона. Возможно, к ней уже будут в строю и Грулев, и Норманн, который травмировался еще 8 октября, но уже работает в общей группе.