В РПЛ не осталось места трусости. Как середняки меняют наш футбол

«Автобусов» становится все меньше, игры в атаку — все больше.

РПЛ изменилась. И речь тут даже не про изоляцию нашего футбола и не про массовый отъезд легионеров со всеми вытекающими последствиями. У изменений в лиге куда более тонкий почерк — они скорее философские, чем структурные. Вспомните, как годами характеризовали чемпионат России заезжие тренеры и игроки: чаще всего в их спичах фигурировали слова «борьба» и «единоборства».

Сезон за сезоном в РПЛ действовало незамысловатое правило — золото берет тот, кто лучше всех научится взламывать «автобусы», которые паркуют в своей штрафной команды из второй половины таблицы. Курбан Бердыев возвел закрытый контратакующий стиль в абсолют, показав, что с ним можно не только побеждать «Барселону» на «Камп Ноу», но и брать трофеи на длинной дистанции. Но сейчас матчи премьер-лиги все реже напоминают толкучку в метро в час пик, когда атакующие фавориты пытаются придумать, как сквозь скопившуюся в чужой штрафной толпу пропихнуть мяч в ворота. Тезис об изменении футбольного мышления особенно очевиден по итогам 11-го тура РПЛ.

Тренер «Химок» Спартак Гогниев в перерыве матча с ЦСКА меняет вратаря, а после финального свистка объясняет, что сделано это для налаживания выхода из обороны через короткие передачи. Во встрече с российским грандом «Химки» владели мячом 62 процента времени. Поражение от армейцев ожидаемо, но видно, что Гогниев ставит в Подмосковье тот же смелый футбол, с которым он жег с «Аланией» в ФНЛ. При Спартаке «Химки» стали самым прессингующим клубом лиги, что подтверждает статистика.

С «Ростовом» примерно та же история. Команда Карпина уступила в Санкт-Петербурге со счетом 1:3, но выдала равный с «Зенитом» процент владения. Дончане не боялись прессинга самого сильного коллектива страны и последовательно разыгрывали мяч от ворот низом, хотя впереди у них вышел огромный Комличенко, умеющий бороться в воздухе. В перерыве при счете 0:1 защитника гостей Чернова спросили, не стоит ли упростить игру. Тот ответил, что ростовчане продолжат гнуть свою линию, используя короткий и средний пасы. Результата в конкретном случае это не принесло, но именно с таким стилем Карпин пока идет на третьем месте.

«Факел» дома против «Торпедо» реализовал наработки стандартных положений. Но интересно другое — при самом дешевом составе в лиге (по оценке transfermarkt.de) новичок РПЛ старается играть в давление, а экс-тренер воронежцев Олег Василенко говорил, что главная задача его футболистов — заставить соперника ошибаться. Вне зависимости от статуса.

Крупная победа «Оренбурга» над «Сочи» (4:1) осталась за пределами внимания широкой публики. Но эти две не самые сильные по составу команды — в топ-5 РПЛ по числу ударов и xG (ожидаемым голам).

«Нижний Новгород» и «Ахмат» не играют во владение, предпочитая вертикальный футбол, но и здесь видны четкие паттерны как при обороне, так и выходах на чужую половину поля. Волжане бились со «Спартаком» и уступили из-за решившего исход пенальти, грозненцы превзошли «Динамо» на своем поле (2:1), использовав свои сильные стороны.

Феерическую победу «Урала» в Москве над «Локомотивом» (4:2) можно выносить за скобки из-за бардака, который творится у красно-зеленых. Но и тут была видна тренерская мысль Виктора Гончаренко. Не просто так клуб из Екатеринбурга занимает уже 6-е место в РПЛ по владению мячом.

Да, смелый футбол и желание играть от себя не гарантируют результат командам из середины и подвала таблицы. Наоборот, при не самом высоком техническом оснащении футболистов это провоцируют привозы в простых ситуациях. Но важно, что все больше клубов отходят от древней парадигмы «главное — счет на табло», когда сохранение минимального преимущества или удержание ничьей становится идеей фикс. Сейчас, когда российский футбол оказался в вакууме, а легионеры освободили места доморощенным, развитие современных принципов игры куда важнее места в турнире. И радует, что РПЛ движется именно в этом направлении, оставив за спиной трусливые догмы прошлого десятилетия.