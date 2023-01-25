Был резервистом у Руя Витории, мог перейти в «Зенит», а теперь едет в «Локомотив». Кто такой Херман Конти

Рассказываем о южноамериканском новичке железнодорожников.

Красные карточки в двух дебютах

Центр обороны «Локомотива» со времен ухода Чорлуки и продажи выигравшего уже не один титул с «Палмейрасом» Мурило — зона стихийного бедствия. Туда переводили профильных полузащитников Баринова и Магкеева. Там пытались сделать основного игрока из приглашенного на перспективу Мампасси и верили, что вернется на свой прежний уровень допускавший немыслимые ошибки Едвай.

Единственное светлое пятно — Лукас Фассон. Однако ярко начавший карьеру в Черкизово бразилец порвал крестообразные связки и выбыл на длительный срок. И, судя по всему, с экспериментами в «Локо» решили заканчивать, выбрав проверенного кандидата в лице Хермана Конти. У этого 28-летнего аргентинца имеются и опыт, и должный уровень. Разве что карьера в Европе, куда он перебрался летом 2018 года, не задалась.

Что, в принципе, неудивительно, учитывая уровень конкуренции в «Бенфике». Когда Конти только переехал в Лиссабон за 4,5 миллиона евро, роль первой скрипки в обороне «орлов» исполнял Рубен Диаш, а к основе подтягивался перспективный на тот момент Ферро. Потом, когда аргентинец мог вернуться в Португалию из аренды, ему пришлось бы оставаться за спинами Отаменди и Фертонгена.

«Имея Рубена Диаша и Жардела, у которых было больше всех игровых минут в прошлом году, нельзя отрицать, что они представляют собой дуэт высокого качества. Пожалуй, здесь нам и не нужен лучший центральный защитник, чем те, что у нас есть, потому что это два игрока высокого уровня», — говорил возглавлявший в то время «Бенфику» Руй Витория.

Конти, который не скрывал после своего перехода эмоций и признавался, что до сих пор не может поверить в случившееся, оказался в непростой ситуации. И, возможно, пожалел, что отказал в тот момент «Бока Хуниорс», ведь Витория во время предсезонки четко распределил роли, пояснив: новички приглашены не для того, чтобы заменить основных центральных защитников. Их задача — поддерживать уровень конкуренции, адаптироваться на новом уровне, расти и пользоваться шансом при травмах и дисквалификациях лидеров.

Конти, кстати, отмечал, что ему нравится работа с Виторией, но по ходу сезона играл редко. Запомнилась история, когда аргентинца включили в основу из-за травмы Жардела, но дебютант заработал красную карточку. Получилась прямая параллель с «Колоном», где его тоже удалили в первой же игре, только это совпадение, а не система. За всю карьеру у Конти набралось четыре удаления, да и число предупреждений — за исключением 10 «горчичников» в первом полноценном сезоне в Аргентине — адекватное.

Одиссеас Влаходимос и Херман Конти. Фото Global Look Press

Возвращение в Америку

За первый сезон в Лиссабоне Конти во всех турнирах провел всего десять матчей. В том числе и в Лиге чемпионов, но вряд ли ему приятно вспоминать 1:5 от «Баварии». И когда на следующий год в «Бенфике» сменился тренер, логично было регулярно играть там, где Конти был действительно нужен. Так же, как в воспитавшем его «Колоне», карьеру в котором он начал с вылета из высшего дивизиона. Зато вернулся туда Херман уже твердым игроком основы, заслужил капитанскую повязку и до последнего момента значился в числе кандидатов на участие в Олимпиаде-2016.

Первой арендой для Конти стал мексиканский «Атлас», где игрок переболел кооронавирусом, однако наиболее ярко защитнику удалось проявить себя в Бразилии. И, кстати, именно на постоянной игровой практике он делал акцент во время представления в качестве игрока клуба «Баия».

После дежурных для любого новичка слов об интересном спортивном проекте, поддержке тренеров и одноклубников Херман напомнил, что четыре месяца не участвовал в официальных матчах, и подчеркнул: «Я знаю, что здесь, в «Баии», игры проводятся каждые три дня в течение всего года. Это очень важно для футболиста».

Тогда же Конти рассказал, что для него нет принципиального значения, где располагаться в центре обороны. «Чаще играл правого центрального защитника. Это то, что привело меня в Европу. Я провел много матчей, играя слева, но если вы спрашиваете, то я предпочитаю играть правее», — говорил Конти.

Аргентинский новичок стал незаменимой фигурой на поле, а когда он травмировался, в Бразилии сразу отметили, что среднее число пропущенных командой мячей стало стремительно увеличиваться. В итоге для «Баии» все закончилось печально — вылетом в серию В и расставанием с Конти, так как из-за падения доходов и сократившегося почти вдвое бюджета клуб не имел возможности сохранить такого игрока.

Все дороги ведут в РПЛ

Конти, впрочем, остался в высшем бразильском дивизионе, где все отмечали, как хорош 193-сантиметровый гигант в верховых единоборствах. К тому же даже в составе аутсайдера и с частью пропущенных матчей аргентинец стал лучшим игроком серии А по числу перехватов мяча (59).

Как результат — подписание контракта с более успешной «Америкой». За крепкого середняка бразильского чемпионата (10-е место, дающее право выступить в Южноамериканском кубке) Конти стабильно играл как в серии А, так и в Кубке Либертадорес, где в последнем отборочном раунде «кролики» проиграли в серии пенальти эквадорской «Барселоне». «Америка» была нацелена на продолжение сотрудничества, однако не нашла общего языка с «Бенфикой», которую не устраивала еще одна аренда.

Между тем спрос на игрока, который по итогам сезона лидировал среди всех центральных защитников по перехватам и выигранным верховым единоборствам, имелся. Кроме родного «Колона» кандидатурой Конти интересовались «Васку да Гама», «Фенербахче» и «Вальядолид». Но Херман, договорившись с «Бенфикой» об уходе, предпочел вариант с Россией. Как утверждает A Bola, в Москве с учетом бонусов за достижение определенных целей аргентинец может заработать порядка миллиона евро.

Херман Конти ведет верховую борьбу за мяч. Фото Global Look Press

Кстати, в РПЛ Конти мог оказаться и раньше. За год до перехода в «Бенфику» его вместе с Дриусси и Паредесом ждали в «Зените». Согласие футболиста было получено, инсайдеры сообщали о закрытии сделки за 4 миллиона евро, а представитель аргентинца уверял, что осталось получить одобрение Роберто Манчини. Но что-то не срослось, однако карьера все равно ведет Конти в Россию.