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Сегодня, 15:25

«Уход легионеров — на пользу российскому футболу». Бердыев — о возвращении в РПЛ

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Курбан Бердыев.
Фото ФК «Сочи»
Сердар Азмун.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в ОАЭ перед началом турнира Winline Зимний кубок РПЛ.

«Разговора о переходе в «Сочи» с Азмуном не было»

— Можете ли вы сравнить уровень РПЛ с тем временем, когда вы в последний раз работали в лиге?

— С уходом сильных легионеров уровень, безусловно, понизился. Но есть возможность молодым российским игрокам проявлять себя. Если говорить в перспективе, для российского футбола данная ситуация на пользу. Пусть сейчас мы опустились по уровню на какое-то время, но это шаг назад, чтобы потом сделать два вперед.

— По стилистике «Сочи» — это ближе к вашему «Ростову» или ко второму заходу в «Рубин»?

— Это не похоже ни на одну команду, что были раньше. Совсем новая команда.

— Каковы задачи «Сочи» на оставшуюся часть сезона?

— Я вам ничего нового не скажу, потому что самая важная — ближайшая игра. В перспективе будем наигрывать молодых ребят. Постепенно омолаживать состав, но с учетом реалий и возможностей. Не в ущерб игре. Продление Нобоа? Я вообще в этом не участвовал.

— Появились разговоры, что Азмун интересен «Сочи»...

— Я был у него на свадьбе здесь, в Эмиратах. Но разговора о переходе в «Сочи» не было. У него даже целей таких нет. Думаю, ему надо переходить в другой клуб, может, в другую страну. Не в Россию.

Сердар Азмун. Фото Global Look Press
Сердар Азмун.
Фото Global Look Press

«Мотивация работать была всегда. Тренерский состав «идет на базар»

— Вы самый возрастной тренер в РПЛ. Откуда мотивация для работы на столь высоком уровне?

— Мотивация была всегда. Мне кажется, тренерский состав «идет на базар». Так что мы еще многое не успели сделать, добиться. Например, это касается постановки игры. Над многим надо работать.

— Чей футбол вдохновляет Бердыева?

— Среди российских команд? «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» (тренеры этих клубов также участвовали в пресс-конференции. — Прим. «СЭ»).

Курбан Бердыев. Бердыев — в «Сочи». Тренер больше не волшебник или южане вернутся на вершину?

— Для вас это первая проба — экспериментальный турнир. Как к нему относитесь?

— Прежде всего надо определить состояние игроков на сегодня. Соперники сильные. И на основании этого планировать третий сбор. Участие в турнире для нас очень интересно. Все игроки будут участвовать в большей или меньшей степени, но участие каждого — обязательно.

— На турнире будут возможности запроса видеопросмотра судьями один раз за тайм. Как вы относитесь к таким новшествам на предсезонке?

— Внутри турнира, думаю, это интересно попробовать. А чтобы говорить о дальнейшем, надо сперва протестировать. Что касается чистого времени матча, я не сторонник этого.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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