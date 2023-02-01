Сегодня, 15:25
— Можете ли вы сравнить уровень РПЛ с тем временем, когда вы в последний раз работали в лиге?
— С уходом сильных легионеров уровень, безусловно, понизился. Но есть возможность молодым российским игрокам проявлять себя. Если говорить в перспективе, для российского футбола данная ситуация на пользу. Пусть сейчас мы опустились по уровню на какое-то время, но это шаг назад, чтобы потом сделать два вперед.
— По стилистике «Сочи» — это ближе к вашему «Ростову» или ко второму заходу в «Рубин»?
— Это не похоже ни на одну команду, что были раньше. Совсем новая команда.
— Каковы задачи «Сочи» на оставшуюся часть сезона?
— Я вам ничего нового не скажу, потому что самая важная — ближайшая игра. В перспективе будем наигрывать молодых ребят. Постепенно омолаживать состав, но с учетом реалий и возможностей. Не в ущерб игре. Продление Нобоа? Я вообще в этом не участвовал.
— Появились разговоры, что Азмун интересен «Сочи»...
— Я был у него на свадьбе здесь, в Эмиратах. Но разговора о переходе в «Сочи» не было. У него даже целей таких нет. Думаю, ему надо переходить в другой клуб, может, в другую страну. Не в Россию.
— Вы самый возрастной тренер в РПЛ. Откуда мотивация для работы на столь высоком уровне?
— Мотивация была всегда. Мне кажется, тренерский состав «идет на базар». Так что мы еще многое не успели сделать, добиться. Например, это касается постановки игры. Над многим надо работать.
— Чей футбол вдохновляет Бердыева?
— Среди российских команд? «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» (тренеры этих клубов также участвовали в пресс-конференции. — Прим. «СЭ»).
— Для вас это первая проба — экспериментальный турнир. Как к нему относитесь?
— Прежде всего надо определить состояние игроков на сегодня. Соперники сильные. И на основании этого планировать третий сбор. Участие в турнире для нас очень интересно. Все игроки будут участвовать в большей или меньшей степени, но участие каждого — обязательно.
— На турнире будут возможности запроса видеопросмотра судьями один раз за тайм. Как вы относитесь к таким новшествам на предсезонке?
— Внутри турнира, думаю, это интересно попробовать. А чтобы говорить о дальнейшем, надо сперва протестировать. Что касается чистого времени матча, я не сторонник этого.
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