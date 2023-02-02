«Звали в Германию и Францию. Выбрал Россию». Камерунец Нгамале — о «Динамо», чемпионате мира и фигурном катании

«СЭ» на сборах «Динамо» поговорил с полузащитником Муми Нгамале, переехавшим в Россию несколько месяцев назад и ставшим одним из двух представителей РПЛ на чемпионате мира.

Я большой мальчик и сам принимаю решение, где играть

— Расскажи, почему ты решил перебраться в Россию? В прошлом году это был далеко не самый очевидный выбор для иностранцев.

— У меня не было никаких проблем с этим выбором. Хотелось попробовать новое, изменить что-то в жизни. До этого провел семь лет в Швейцарии, у меня были предложения из Германии и Франции, но я решил переехать в Россию.

— Не пугала политическая ситуация?

— Не было ни страха, ни беспокойства, потому что ситуация не имеет ничего общего с футболом. Мое дело — играть в футбол, делать то, что я люблю.

— Не было людей, которые отговаривали бы тебя от переезда в Россию?

— В сборной никто мне ничего подобного не говорил. Некоторые члены моей семьи сомневались, но я все-таки уже большой мальчик и сам принимаю решение, где играть, когда играть, в какой стране и команде. Когда люди интересуются, как у меня дела, я говорю, что все абсолютно нормально, что не чувствую никаких рисков. Я спокойно каждый день езжу на тренировки, хожу в места, которые хочу посетить. Все отлично.

— Ты говорил, что советовался с Гаэлем Ондуа перед переездом в Россию. Что он тебе рассказывал?

— Он был немного удивлен, услышав, что хочу перебраться в Москву, но я сказал, что точно решил переехать. Ондуа многое рассказал о российской лиге, о жизни в стране. Это были только позитивные вещи. Я также советовался с Клинтоном Нжи, который только-только уехал из «Динамо». Он тоже отзывался о команде, городе и стране исключительно с положительной стороны.

— Ты в курсе той истории, когда Ондуа разместил флаги России и Камеруна на своих бутсах?

— Да, конечно. Ну, он сделал так, поскольку он наполовину россиянин. Гаэль гордится своими корнями. Вообще, когда я приехал в сборную на ЧМ, Ондуа начал со мной разговаривать по-русски, ха-ха. А я не понял ничего — тогда еще совсем немного времени провел в «Динамо». Но это было довольно забавно.

— А что ты можешь сказать по-русски сейчас?

— «Как дела», «хорошо», «спасибо большое».

— Ты сказал, что были и другие варианты продолжения карьеры. Что подкупило в предложении «Динамо»?

— Уровень российской лиги. Я знал, что это сильный чемпионат с высокой конкуренцией. Это отличный вызов для меня. Если ты переходишь в более сильную лигу, нужно тренироваться упорнее каждый день, чтобы прогрессировать дальше. Я не отступаю перед трудностями, поэтому принял предложение «Динамо».

Арсен Захарян обнимает Муми Нгамале. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Если будем много забивать, есть все шансы стать чемпионами

— Что ты знал про «Динамо» перед переходом, и что постарался узнать уже в Москве в первую очередь?

— Я смотрел несколько матчей, в том числе финал Кубка со «Спартаком». Знал, что команда очень хорошая, много молодых ребят. А перейдя в «Динамо», постарался как можно скорее узнать и понять стиль игры. Разумеется, я в курсе того, что российские клубы не участвуют в еврокубках, но для меня это не проблема. Да, хотелось бы играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но я уже выступал в этих турнирах. Сейчас же на первом месте для меня новый опыт.

— В чем главное отличие чемпионата России от чемпионата Швейцарии?

— Уровень команд в двух лигах вполне сопоставим. В РПЛ футбол более интенсивный. Команды действуют очень компактно и агрессивно.

— Кто в РПЛ является самым агрессивным игроком или командой?

— Выделить кого-то сложно. К тому же я сыграл еще не так много матчей. К примеру, в игре с «Ахматом» пришлось очень нелегко — мне как форварду было сложно преодолевать их оборону. На самом деле все игры проходят в плотной борьбе, и это отлично для меня в плане профессионального роста.

— Ты уже успел разобраться, кто есть кто в российском футболе?

— Здесь много хороших команд. Есть «Зенит», который несколько последних лет является лидером. Я следил за российским футболом и знаю это. Но есть и другие клубы: «Динамо», «Спартак», ЦСКА. Разумеется, нельзя сразу говорить, что «Зенит» — чемпион, а остальные будут бороться за второе место. У каждой команды есть шансы, сыграно чуть больше половины чемпионата. Лично я вижу «Динамо» первой-второй командой лиги. Мое кредо — всегда мечтать о максимальном результате и делать свою мечту реальностью.

— Ты сказал, что «Динамо» не сможет сыграть в еврокубках. Насколько обидно понимать, что ты можешь стать чемпионом, но не играть в ЛЧ?

— Это грустно. Вроде бы команда занимает высокие места, а шанса сыграть в Европе нет. Всегда хорошо быть чемпионом, но есть дополнительный стимул показать себя в Европе. Особенно обидно молодым российским игрокам, которые не могут воспользоваться шансом проявить себя на европейской арене. Я надеюсь, что этот вопрос разрешится до конца нынешнего сезона и у российских команд будет возможность вернуться в еврокубки уже осенью. Будем надеяться на лучшее.

— Ты знаешь, как долго «Динамо» не становилось чемпионом? Как считаешь, когда эта черная полоса прервется?

— Я думаю, что если все будет хорошо — если мы не будем допускать ошибок и станем много забивать, — то у нас есть все шансы стать чемпионом или хотя бы занять второе место. Верю в нашу команду и надеюсь, что мы будем на самом верху в этом году.

— «Динамо» стало очень активно работать в медиа, привлекается много известных людей. На этих сборах присутствует Евгения Медведева. Ты разговаривал с ней?

— Конечно, видел. Но пообщаться с ней не удалось. А так она регулярно присутствует на всех тренировках.

— Ты знаешь ее?

— Знаю, она занимается фигурным катанием. До этого смотрел его три-четыре раза по ТВ. Смотрел и конькобежный спорт, потому что он популярен в Швейцарии. Конечно, знаю, кто она, и видел ее выступления.

— Ты сам умеешь кататься на коньках?

— Умею, но мне нельзя этим заниматься из-за риска получить травму. В контракте прописано.

— Можно попробовать прыжок хотя бы с одним поворотом?

— В конце карьеры я это сделаю, ха-ха! Когда-нибудь обязательно попробую.

— Медведева выполняла тройные прыжки. Сколько оборотов, думаешь, получится у тебя?

— Я смогу сделать только двойные!

Монитор ВАР. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Отменил бы ВАР, он сильно портит футбол

— Какая команда тебя больше всех удивила на групповом этапе ЧМ-22?

— Самый сложный соперник — Сербия. Конечно, все скажут про Бразилию, но у Бразилии много индивидуально сильных игроков, а вот Сербия сильна командной игрой. Очень сплоченный и агрессивный соперник.

— Ондуа рассказал, что поменялся футболками с Неймаром. А какие футболки в коллекции у тебя?

— Да у меня вообще нет такой коллекции. Не знаю, хорошо это или плохо, но не имею привычки меняться футболками. Для меня важнее всего — играть в футбол. Я встречался на поле со многими звездами, но никого никогда не просил поменяться. Например, четыре раза играл против Криштиану Роналду, да и против других звезд, но никогда не просил футболку сам. Иногда друзья из других команд просили меня поменяться с ними — тогда я это делал. Не скажу, что я стеснительный или застенчивый, просто нет такой привычки.

— Фомин сказал, что «Динамо» поддерживало тебя на чемпионате мира. В чем это проявлялось?

— Да, ребята действительно меня очень поддерживали. Писали, звонили, желали удачи. Сергей Паршивлюк, видимо, даже был на какой-то игре. В общем, поддержка ребят чувствовалась. Я очень счастлив и благодарен им.

— Как ты можешь описать выступление Камеруна на чемпионате мира. Вы не вышли из группы, но обыграли Бразилию в последнем матче.

— Конечно, многие люди в Камеруне довольны, что мы победили Бразилию. Мало кому это удается. Но в то же время лично я не удовлетворен нашими результатами, потому что мы могли сыграть лучше и со Швейцарией, и с Сербией. Где-то, возможно, не доработали. В общем, поскольку из группы мы не вышли, не могу сказать, что я доволен выступлением.

Бриан Мбемо наносит удар по воротам Эдерсона. Фото Global Look Press

— СМИ писали о конфликте Онаны с президентом Федерации футбола Камеруна Это'О, вратарь в итоге покинул турнир. Как это выглядело изнутри команды?

— Я не знаю подробностей того, что произошло, и почему он уехал. Я не присутствовал при этом. Онана хороший вратарь, но в то же время у нас есть и другой сильный голкипер, который потом играл в двух матчах. Мы знали, что что-то произошло, но подробности нам неизвестны. Для нас главным было сконцентрироваться на футболе, поэтому на конфликте даже не акцентировали внимание.

— Но какой эффект это оказывает на команду? Случаи, когда футболист основы покидает турнир не из-за травмы, единичны.

— Мы, конечно, обсуждали это в команде: что-то случилось, раз он уехал. Но с другой стороны, мы не могли думать об этом постоянно. Мы профессионалы, нам надо было сконцентрироваться на игре. Плохо, что его не было с нами, но нам нужно было продолжать, мы должны были добиться чего-то на этом чемпионате мира.

— Сборная Марокко хорошо выступила на чемпионате мира, превзойдя результат Ганы образца 2010 года. В чем секрет успеха африканского футбола?

— Я считаю, что уровень растет, потому что раньше многие африканцы предпочитали играть за какие-то европейские сборные, а сейчас пошла тенденция выступать за родную страну. Это хорошо для африканских команд, поэтому уровень футбола и растет. Игроки выступают в хороших европейских клубах, но в то же время предпочитают на международном уровне представлять свою родину. Я считаю, что это идет на пользу.

— Аргентина выиграла чемпионат мира. Заслужила ли она это?

— Считаю, что заслужила. Я смотрел все матчи, мне аргентинцы очень нравились. К сожалению, они проиграли первую игру, но такое случается в футболе. Может быть, не настроились на Саудовскую Аравию. Наверное, это была лучшая команда турнира. Особенно, конечно, Месси, он заслужил трофей. Я следил за ним лично и за всей командой.

— Вечный вопрос, все об этом говорят. Кто лучший футболист в истории?

— Для меня — Месси, потому что он выиграл вообще все, что возможно.

— На этом чемпионате мира мы увидели несколько нововведений: полуавтоматическое определение офсайда, много дополнительного времени. Будь возможность, какое правило ты бы изменил, добавил или убрал?

— Я отменил бы ВАР, потому что это сильно портит футбол. Каждый сантиметр арбитры идут смотреть, потом высчитывают... Это столько времени занимает!

При приземлении объявили, что за бортом -22, тогда понял, что началась настоящая зима

— Ты приезжал в Россию на Кубок конфедераций в 2017 году. Насколько она изменилась спустя пять лет?

— Сложно сказать, потому что тогда я в Москве-то и не был, был в Санкт-Петербурге и Сочи. Поэтому сравнить сложно, это разные города.

— После одного из матчей за «Динамо» ты сказал, что здешние морозы — это небольшая проблема. Играл ли ты когда-нибудь в футбол на снегу?

— Один раз приходилось — в Швейцарии. Иногда там идет снег, но так холодно, как в России, не бывает. До перерыва в чемпионате особенно сильных холодов не было. Но когда я прилетел после отпуска и при приземлении объявили, что за бортом -22... Вот тут-то я и понял, что наступила настоящая зима.

— Для тебя холод -22. А знаешь ли ты, что в России находится полюс холода, Оймякон. И там на днях было под -60.

— Я слышал об этом. Это рядом с полярным кругом, если не ошибаюсь.

— Нет, это в Якутии.

— Ох. Туда, наверное, лучше не ездить, ха-ха.

— В России число 13 считается несчастливым. Почему ты его выбрал?

— Мне многие говорили об этом. Но когда я был маленьким, очень любил смотреть, как играет Баллак, и всегда мечтал взять 13-й номер. Но если бы он был занят, взял был любой другой, где есть цифра 3. Это моя любимая цифра.

— Видел, что ты ставил лайки фото Шамара Николсона. Знаком с кем-то еще из игроков в России не из «Динамо»?

— Знаком с Шамаром, да. Еще очень хорошо знаю Кристофера Мартинса — тоже из «Спартака». Мы ведь оба выступали за «Янг Бойз». И еще Изидора из «Локомотива». Вот три моих приятеля за пределами «Динамо». Больше ни с кем не знаком.

— С Мартинсом вы были одноклубниками, а теперь соперники по московскому дерби. На дружбу не влияет?

— Да все в порядке. Постоянно общаемся, иногда встречаемся в Москве.

Кристофер Мартинс. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Кто из вас лучше знает город?

— Конечно же, он! Крис приехал на полгода раньше. И он более-менее уже умеет говорить по-русски, в отличие от меня. Но мне нужно немного больше времени, чтобы выучить русский язык.

— В метро хоть раз спускался?

— Когда я прилетел летом, побывал в метро, да. Я прибыл в Москву в последний день трансферного окна — нужно было очень быстро добраться до офиса клуба, чтобы заключить контракт. По-моему, это был вечер пятницы: в городе были ужасные пробки, и на такси мы бы просто опоздали. Поэтому приняли решение поехать на метро. Мне очень понравилось — метро большое, красивое. Одно из лучших, что я видел, если вообще не лучшее. Для меня это хороший и интересный опыт.

— Ты говоришь на английском и французском. Какие еще языки знаешь?

— Помимо двух этих еще немецкий, плюс знаю шесть африканских диалектов. Получается девять языков.

— Как скоро освоишь русский?

— Я сказал нашему защитнику Эли Дасе, что мне на это потребуется полтора года. Он ответил, что это просто невозможно, ха-ха. Мы ни на что не спорили, просто обсуждали этот момент. Очень важно общаться, нужно говорить с людьми на их языке.

— Назови лучшие три места в Москве для тебя.

— Вы, наверное, удивитесь, если я скажу, что особо ничего не видел в Москве, кроме Красной площади, которую я посетил, когда впервые приехал. Знаю несколько ресторанов, в которые хожу. Все остальное — впереди.

— Какой эпизод первой части сезона ты назвал бы лучшим лично для себя?

— Конечно, это последние матчи чемпионата, где я играл. Особенно дерби против ЦСКА, где мне удалось забить один мяч. Для меня эти игры были очень важными, они дали нужный импульс перед поездкой на чемпионат мира.

— Что сегодня «Динамо» лично для тебя?

— Для меня это все, чем я живу, для чего работаю. Можно сказать, что «Динамо» — моя семья.