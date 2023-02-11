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Череда травм после отсидки закончила карьеру Мамаева. В современном футболе год без регулярных нагрузок — приговор

Игорь Рабинер
Обозреватель
Павел Мамаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александр Кокорин (слева).
Фото ФК «Арис»
Павел Мамаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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История Кокорина этот тезис не опровергает.

Павел Мамаев закончил карьеру. Травма на травме после отсидки. Вероятно, просто устал от всего этого и махнул рукой.

Эта история лишний раз доказывает, каким физически требовательным к людям стал профессиональный спорт. В 60-е Эдуард Стрельцов вернулся после почти пяти лет в тюрьме и на зоне, после чего еще два года ему не давали играть. Но, пропустив игровое время с конца мая 58-го по начало 65-го, потом два года подряд становился лучшим футболистом СССР!

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Конечно, он был гений и уникум. Но тогда и физически требования к футболистам были совсем другие. Как рассказывал мне Джонатан Уилсон, автор книги об эволюции мировой футбольной тактики и, кстати, автор новеллы «Стрельцов», резкий переход от старого к современному футболу случился именно во второй половине 60-х благодаря таким тренерам, как Виктор Маслов и Альф Рамсей. Они ввели прессинг, пусть еще и не такой энергозатратный, как потом у Валерия Лобановского, и далее по списку.

Но интенсивность стала уже совсем другой. И недаром тот же Уилсон предполагает, что если у Маслова в «Торпедо» 50-х Стрельцов был суперзвездой, то в киевском «Динамо» второй половины 60-х он не был бы органичен.

А теперь даже год без регулярных спортивных нагрузок и с тюремным питанием и образом жизни — это, извините за грустный каламбур, приговор. То, что у Кокорина сейчас покатило на Кипре, это не опровергает. Вспомните, как после возвращения в футбол и хорошего отрезка в «Сочи» у него посыпался организм сначала в «Спартаке», а потом в «Фиорентине». И это продолжалось пару лет.

Александр Кокорин (слева). Фото ФК «Арис»
Александр Кокорин (слева).
ФК «Арис»

К Кокорину я отношусь вы сами знаете как, но искренне желаю ему здоровья и футбольного долголетия. Надеюсь, его тело наконец справилось с испытанием, с которым столкнулось. Вот он и разговорился с этим своим рекордом бреда, что каждый настоящий мужчина должен отсидеть. Пока два года почти не играл, что-то такое бодрое от него не звучало. Тем не менее реально большой футбол, судя по всему, остался для любимца Капелло и Манчини позади.

А Мамаев ушел из футбола совсем. Понаблюдаем за ним дальше. Может, дело в той самой футбольной школе в ОАЭ совместно со Смоловым, которая так возмутила депутатов? Хотя, если футболисты откроют ее, то на лично заработанные деньги, а не на бюджетные.

Павел Мамаев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Павел Мамаев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Кстати, Мамаев говорит, что ему тюрьма ничего хорошего не принесла. Более адекватен, чем подельник.

Александр Кокорин
Павел Мамаев
Футбол
Эдуард Стрельцов
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