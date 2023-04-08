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Дерби кубковых неудачников, Дзюба против «Зенита», Юран начинает в «Пари НН». Рабинер — перед 22-м туром РПЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
Футболист «Локомотива» Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» — о главных матчах выходных в России.

Два матча-хедлайнера в столице

Любой тур чемпионата России, который проходит после кубкового «мидуика», имеет с ним прямую взаимосвязь; два турнира нельзя отрывать друг от друга. Вот как не рассматривать субботнее дерби «Спартак» — «Динамо» вне контекста неудач обеих команд во встречах Кубка с «Уралом» и «Акроном» соответственно?

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Динамо

«Спартак» по-прежнему в топ-3, но уже на три очка отстает от «Ростова» и лишь на три опережает ЦСКА: во время зимнего перерыва, напомню, красно-белые шли вторыми, обгоняя на очко ростовчан и на семь — армейцев и динамовцев. Февральские кубковые игры с «Локомотивом» не дали серьезных поводов для тревоги, а вот в чемпионате что-то пошло не так. Всего пять очков в четырех турах при пяти забитых мячах, то есть 1,25 гола за игру (до зимы было 40 голов в 17 турах — 2,35 за игру; результативность снизилась почти вдвое) — это десятое место в «весенней таблице». Лидер за этот период, «Локомотив», набрал на семь очков больше, «Ростов» и ЦСКА — на четыре...

А теперь еще и вылет пусть и не из Кубка вообще, а из Пути РПЛ. Если вывести за скобки февральские встречи с «Локо», то в последних шести играх всех турниров у команды Гильермо Абаскаля — одна победа, и та одержанная над «Факелом» лишь при помощи удара Промеса в концовке. Что-то пошло не так. Но что?

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пропали игровой баланс, слитность обороны и атаки, из игры с мячом исчезла легкость, без мяча — агрессия. В матчах чемпионата команда хромает впереди (статистика — выше), в матчах Кубка — сзади: семь пропущенных в четырех встречах. Сломался Промес? Но он был — и забивал в обычном режиме — после возобновления сезона. Травмировался Джикия? Это тоже произошло совсем недавно, и тому же «Оренбургу» проигрывали и с ним, и с Квинси. Причем капитан неудачно действовал при обоих пропущенных мячах.

У меня складывается ощущение, что теперь вскрываются какие-то недочеты при работе в межсезонье. Столь длинные пауза и сборы были первыми в карьере Абаскаля — как знать, верно ли он ими воспользовался? Внешне возникает ощущение, что у футболистов тяжелые ноги, игра им дается через силу. А извечные разговоры о судействе только заслоняют реальные проблемы.

«Динамо» вообще вылетело из Кубка, притом что на предыдущем этапе решило задачу максимальной степени сложности, пройдя «Зенит» на его поле. После чего взяло и проиграло клубу первой лиги. Можно сколько угодно говорить о фатальном невезении, которое, бесспорно, имело место, но команда такого статуса и с такими задачами просто не имеет права в ситуации без права на ошибку каким угодно образом уступить середняку второго по значимости дивизиона на своем поле.

Валерий Карпин. Игорь Чугайнов: «Карпин доказал, что он хороший тренер. А Дзюба и «Зениту» забьет!»

А ее ведущий форвард (имею в виду Смолова) не имеет права срываться в смешанной зоне на журналиста и называть его «клоуном», даже если тот надавливает на больную мозоль и делает это без хамства и оскорблений. Имею за что по-настоящему уважать Федора, но тут он повел себя как мальчишка. Случись это после игры, в которой нападающий сам принимал бы участие, срыв Смолова можно было бы объяснить еще неостывшими игровыми эмоциями. Но из-за травмы он сидел на трибуне. Физическая неспособность помочь команде могла убивать его еще больше — но тогда, если он чувствовал себя в совсем скверном расположении духа, то, не будучи участником матча, имел право не проходить через микст-зону. Проходя же — контролируй себя.

Что же касается команды в целом, то можно сколько угодно говорить о пятидесяти с лишним ударах в матчах с «Сочи» и «Акроном». Но было ведь весной и 1:3 в Краснодаре при невнятной игре, и обе победы, над «Крыльями» и «Уралом», оказались таким же фартом, как и проигрыши «Сочи» и «Акрону» — нефартом. Стабильного качества игры у бело-голубых как не было, так и нет, трофея в сезоне столетия не будет уже точно, а медалей...

Футболисты «Динамо» после матча с «Акроном».
Футболисты «Динамо» после матча с «Акроном».
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Чтобы вернулись шансы на них, надо обязательно побеждать «Спартак». Тогда отставание станет лишь три очка, а в случае поражения — девять, и в этом случае вопрос повторения прошлогоднего достижения Сандро Шварца будет фактически закрыт.

На следующий день в столице дают еще один спектакль из категории «прайм» — «Локомотив» — «Зенит». И если днем ранее в Тушине встретятся свежие кубковые неудачники, то участники воскресного матча оттуда вылетели еще на предыдущем этапе, зато в чемпионате у них все хорошо. Если вести отдельный весенний подсчет, то команда Михаила Галактионова в нем — первая (максимально возможные 12 очков) с трехочковым отрывом от ближайших преследователей, один из которых наряду с ЦСКА и «Ростовом» как раз «Зенит».

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Можно говорить об игровых проблемах сине-бело-голубых в отсутствие Вильмара Барриоса, о проигрыше ЦСКА, еле одержанной победе над «Факелом», необходимости выпускать Ивана Сергеева, чтобы выиграть у «Урала». Но это все частности, достаточно взглянуть в таблицу. Семь очков отрыва от «Ростова» и десять от «Спартака» дают мизерную возможность, что чемпионская интрига может обостриться. Хотя вот Юрий Семин, с которым мы недавно разговаривали, верит в нее до конца, и классик знает, о чем толкует, — вспомнить хоть 2004 год, когда ЦСКА обгонял его «Локомотив», казалось, без шансов. Но в двух последних турах дал осечки, и Юрий Палыч этим воспользовался.

В воскресенье в Черкизове, где Семин в 2018-м выиграл золотой матч как раз у «Зенита», — один из немногих реальных шансов потерять очки для команды Сергея Семака. Тем более что против нее выйдет обуреваемый жаждой реванша Артем Дзюба. Помните же колкие высказывания в его интервью Нобелю Арустамяну — мол, Семак так и не поговорил с ним перед уходом игрока из «Зенита», потому что «Сергей Богданович избегает неудобных разговоров»? Это ясно говорит о настрое Дзюбы на свой бывший клуб.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
09 апр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Зенит

Ну, и Сергею Пиняеву, которым восхищались после его красивого мяча за сборную в ворота Ирака и рекорда по самому «молодому» голу в истории сборной России, стоит показать красоту и на максимально возможном сейчас уровне сопротивления.

Совсем не уверен, правда, в том, что даже при победе «Локомотива» на следующий день «Ростов» выиграет в «Оренбурге» у острого и интересного соперника. Если же команде Валерия Карпина это удастся, то заявка на чудо, как оценил в нашем разговоре полузащитник ростовчан Хорен Байрамян серебро для своей команды, станет уже по-настоящему серьезной. Веселая команда Марцела Лички — ярковыраженно домашняя, очередной ее жертвой пару туров назад стал «Спартак», и для «Ростова» игра на оренбургской синтетике станет большим испытанием.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

ЦСКА и дух Акинфеева

Какой же лютой, беспощадной и алогичной получилась развязка кубкового матча ЦСКА — «Крылья Советов!» Самара давила-давила весь второй тайм, армейцы к чужой штрафной не могли подойти. Разыгрался Владимир Писарский, показавший в штрафной несколько классных финтов, попал в штангу Роман Евгеньев... А у их соперников, «казалось бы, эмоций не было», как скажет позже (теперь в Кубке России по футболу, как и в Кубке Гагарина по хоккею, речь тренера в раздевалке победителей показывают на всю страну) Владимир Федотов.

И все уже увлеченно гадали, останется ли на серию пенальти в воротах ЦСКА юный Владислав Тороп или выпустят Игоря Акинфеева и не для той же ли цели разминается резервный голкипер «Крыльев» Евгений Фролов. Судя по тому, что Акинфеев в подготовке к выходу на поле замечен не был, Федотов и тренер вратарей армейцев Дмитрий Крамаренко оставили бы Торопа.

Но по факту мы этого так и не узнаем. Потому что как только после длительного перерыва красно-синие на второй добавленной минуте подошли к чужим воротам и как-то оказавшийся на правом краю атаки центральный защитник Виллиан Роша прострелил — так Глен Бэйл срезал мяч в свои ворота. После финального свистка крашеный бедолага-блондин сидел на траве, прижавшись спиной к штанге. Причем там было сразу два рикошета — сначала Хорхе Карраскаль закидывал мяч на Антона Заболотного, но Александр Коваленко бросился на перехват, и мяч отлетел от его ноги к Роше. А потом уже была сверхдраматичная концовка эпизода.

Антон Заболотный и&nbsp;Бактиер Зайнутдинов обнимают Федора Чалова. ЦСКА угрожает выбить «Спартак» из тройки. Чалов забивает в четвертом матче подряд

Будем считать, что на исход повлиял дух Акинфеева, который, правда, сам сидел на скамейке, но первый удар по мячу (точнее, удары) нанесли его родители и старший сын. Казалось, что Игорь Владимирович едва не расплакался — не зря он в нашем февральском интервью назвал себя человеком сентиментальным. А я вспоминал еще один фрагмент того разговора:

— Что касается психологии, то подчеркну одну историю, тем более что она идет с детства, — говорит Акинфеев. — У меня боевой отец, который миллион раз заставлял выбивать мяч от ворот в манеже ЦСКА. Сначала это была футбольная стенка, которая стоит за воротами. Со слезами на глазах, под строгим отцовским взглядом я лупил в эту стенку. Сначала не получалось, потом — все выше и выше. И, наконец, я перебил эту стенку и понял, что мы чего-то добились. Это пригодилось на протяжении всей моей карьеры. Скорее всего, отец заложил в меня это качество, которое всегда помогает.

Вот почему я и говорю, что ЦСКА помог в этом матче выиграть дух Акинфеева.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.
Игорь Акинфеев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Армейцы вышли в финал Пути РПЛ, хотя, по-моему, в конкретном матче имели для этого не много игровых оснований. И не только по-моему. В комментариях к моему посту в телеграм-канале «РабиНерв» болельщик ЦСКА Павел написал: «Мы просто отскочили. Вот абсолютно не по игре счет и исход. С «Уралом» такая игра не прокатит, и там за такой фарт может аукнуться».

ЦСКА сыграет с клубом своего бывшего главного тренера Виктора Гончаренко (Владимир Федотов, в свою очередь, был капитаном «Уралмаша»). А у Самары будет еще один шанс. Вообще мне это нравится, как и весь нынешний розыгрыш Кубка с его отличной атмосферой на трибунах. Да, формат сложный, но две попытки у клубов РПЛ — это уже больше похоже на чемпионат, а значит, случайно вылететь из такого турнира невозможно. Хочу, чтобы Кубок таким и остался. Сейчас он выглядит интереснее премьер-лиги.

И лицо команд — тех же «Урала» с «Крыльями», не говоря об «Акроне», — раскрывается там по-особому, и хочется продлевать впечатление. Уральцы сыграют на выезде с «Ахматом», а самарцы поедут в гости к «Сочи». Вот тоже загадочная новая команда у Курбана Бердыева — то два крупных поражения подряд от «Оренбурга» с «Факелом», то выигрыш в Москве у «Динамо». И не поймешь, чего ждать от нее дальше.

Самарцев с их очень симпатичной игрой в Кубке жалко. Пусть уж лучше все бы решилось в серии пенальти, чем вот так. «Крылья», кстати, находятся лишь в двух очках от «Пари НН», то есть от границы зоны стыков: в четырех весенних турах у них всего очко в последнем матче с «Оренбургом». Вот команда Игоря Осинькина точно совсем разная в чемпионате и Кубке, где она обыгрывает «Зенит», «Спартак», «Динамо» и переигрывает, хоть и без результата, ЦСКА.

«Пари НН» на этой неделе возглавил экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран, и то, что это произошло в один день с отставкой Спартака Гогниева, выглядит символично. Поездка нижегородцев в Краснодар не выглядит лучшим вариантом для старта, но, как говорится, в благополучные команды тренеров не зовут. У Артема Горлова не получилось, руководство клуба долго ему доверять не стало — теперь очередь Юрана.

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.
Сергей Юран.
ФК «Пари НН»

Гогниев — перспективный тренер, но оказался не в то время и не в том месте. Ему не следовало идти в химкинский хаос

А «Химки» без Гогниева поедут в гости к ЦСКА, и с учетом смены тренера и новых эмоций у химчан не стал бы заранее записывать красно-синим железные три очка в таблицу, хоть у ЦСКА три победы в чемпионате подряд и выход в финал Пути РПЛ в Кубке России. Ринат Билялетдинов — человек красноречивый и душевный, способный воздействовать на людей. В краткосрочном контексте это может оказать влияние на каждого игрока в частности и весь коллектив в целом.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
09 апр, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Химки

Тем временем отправленный в отставку после 0:6 от «Краснодара» Гогниев дал большое интервью моему коллеге по «СЭ» Виталию Айрапетову. И если сам факт открытости и готовности моментально говорить о проделанной работе вызывает уважение, то содержание сказанного, на мой взгляд, больше печалит. Все-таки нужно понимать, что интервью по горячим следам — не более чем первое подведение итогов, когда внутри по-прежнему все кипит и способность провести трезвый анализ еще не проснулась. А остынет, поразмыслит — и на многие вещи будет смотреть иначе.

Понятно, что не один Гогниев виноват в фиаско «Химок» и, более того, не он в первую очередь. В этом клубе — кромешном аду вряд ли могло быть иначе. Валерий Лобановский, по-моему, говорил, что хороший игрок, переходящий в плохую команду, становится плохим игроком. И тренеров это тоже касается. Тем более когда футболистам по полгода не платят зарплату и/или премиальные, тренер лишается массы рычагов воздействия.

Спартак Гогниев. «Почему Гогниев сам не подал в отставку после «Краснодара»? Он же воин». Интервью Туфана Садыгова

Но когда в клубе материальный и организационный хаос, для того чтобы как-то держаться на плаву, выход один — единство главного тренера и игроков. Чтобы они бились за него. Как в свое время «Анжи» за Магомеда Адиева, например. Этого Гогниеву сделать не удалось.

Главная проблема специалиста при всех его прогрессивных футбольных взглядах — неумение управлять эмоциями. А способность делать это, причем по отношению не только к себе, но и к футболистам, — такая же неотъемлемая часть работы, как игровая философия, правильный выбор схемы на конкретный матч и тактический разбор соперников. Умение не только изучить оппонента, но и четко донести до команды, что надо делать на поле, не менее важно, чем разбор. Обеспечить то, чтобы не только ты сказал, но и чтобы тебя услышали и выполнили. Это просто другая сторона тренерского искусства. Например, как мне кажется, Игорь Шалимов блестяще разбирает и излагает. Но по результатам его команд не особо заметно, чтобы его слышали так же хорошо, как он говорит. На каком-то этапе этого процесса что-то ломается.

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев.
Спартак Гогниев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Гогниев ставил особенный тип футбола — очень высокий прессинг, такую же высокую линию обороны с особыми требованиями для вратаря, выход из защиты через короткий пас и т. д. Для такого футбола нужен определенный уровень и подбор игроков. Но в этом случае очень важно, чтобы команда была на твоей стороне и верила тебе. Иначе сложную игровую задачу не решить даже с большими мастерами. А тем более с небольшими, которые в «Химках» в основном и собрались.

Вот ко всем этим вещам Гогниев имеет прямое отношение, но не хочет этого признавать. Может, пока.

Лейтмотив слов Спартака Артуровича — «если бы». Если бы Мирзов забил пенальти «Факелу». Если бы Мантуан не забил в концовке третий гол. Если бы, если бы...

Не бывает в футболе «если бы». Весь футбол, да и вся жизнь — это возможности, которые у нас есть и которые мы либо используем, либо нет. И если нет, то не стоит сетовать на то, что могло произойти, но «не повезло».

Спартак Гогниев. «По тактике никто «Химки» не переиграл. 0:5 от «Спартака»? Лучшим признали Селихова». Гогниев — о своей работе, «хороводах», Глушакове, Тихом

Гогниев сам подчеркивает, что тренирует всего три года — и уже получил шанс поработать в РПЛ, за что «Химкам» и Туфану Садыгову благодарен. Вот только в премьер-лиге далеко не всегда медом намазано, она сама по себе ничего не гарантирует, а иногда, придя к специалисту раньше времени и в неправильном месте, способна создать большие проблемы для его карьеры.

Надеюсь, в случае с Гогниевым этого не произойдет. Работа в «Алании», пусть и не вылившаяся в выход в премьер-лигу, показала его перспективность. Но «Химки» со всеми их минусами доказали, что он еще сырой. Так сказать, неограненный алмаз. И в карьере очень важно делать правильный выбор. В случае с подмосковным клубом его губительность была ясна сразу.

Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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  • Sehrgut

    Ой каво я виижуу.., - сам Рабинер из Париижу..! -))

    08.04.2023

  • КирпичИнвест

    32 часа, как вышла статья 6 комментариев --- Это не фиаско, это уже ржавчина на Золотом пере

    08.04.2023

  • ezhic8

    20 часов как вышла статья 4 комментария Это всё, фиаско, яклич Я смог прочитать три строки, дошёл до мидуика. Много думал. Дальше решил не читать - мало ли чего

    07.04.2023

  • Zwolle

    "Да, формат сложный, но две попытки у клубов РПЛ — это уже больше похоже на чемпионат, а значит, случайно вылететь из такого турнира невозможно. Хочу, чтобы Кубок таким и остался."__________ Так смысл кубка как раз в другом, отличном от того чтобы повторять чемпионат! И почему у одних есть шанс не вылететь, а у других нет? Где спортивный принцип? Или мы толкаем футбол в шоубиз? Ну давайте тогда введём номинации и будем спасать клубы от вылета смс-голосованием!

    07.04.2023

  • Marty Friedman

    вы в покер играете? -да-сс - а в преферанс? - а это куда-сс?

    07.04.2023

  • Саарбрюккен

    Жду покер Дзюбы. Семак должен быть наказан.

    07.04.2023

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