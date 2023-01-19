«Дзюба сам себя уже боится. А руководству «Локо» надо упасть в ноги Семину». Интервью Бормана

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман — о последних событиях в российском футболе.

Все боятся Дзюбу

— Последняя футбольная новость, которая вас удивила?

— Да не было такой. Все пока ровно. Российский футбол потихоньку выходит из спячки. Всплески на солнце были, а жизни футбольной еще нет.

— Понимаете, почему Дзюба пока не может найти себе команду?

— Да его просто боятся! Не хотят связываться. Нужен такой главный тренер, который не станет его опасаться — ни его запросов, ни его отношения, ни его юмора. Вот и все. Ведь столько про него наговорили, что он и сам уже, наверное, не до конца понимает, где правда, а где ложь. Утром просыпается и сам себя боится!

— Дзюба — токсичный человек?

— Из него сделали такого. Пресса, молва. Так что в какой-то степени Дзюбе не свезло. Хотя и он какие-то поводы давал. От него тоже кое-что в этой жизни зависит. Значит, Артему надо в себе что-то поменять.

— Вы по-прежнему считаете его сильным нападающим?

— Да. Довольно интересный форвард. Его рано списывать со счетов. 34 года — вообще сейчас в футболе не возраст! Юнец!

— Однако в Турции у него ничего не получилось.

— Да надо было понимать, куда едешь. Там не его футбол.

— В ближайшие дни он может подписать контракт с «Торпедо». Способен ли Дзюба спасти автозаводцев от вылета, или им уже ничего не поможет?

— Я бы очень хотел, чтобы он помог Талалаеву и спас «Торпедо»! Очень этого желаю! Андрея я еще помню по 90-м. Великолепный игрок был. Но потом получил тяжелейшую травму коленного сустава, связки... Он приезжал в Нижний, я его пригласил, хотел ему помочь вернуться в футбол. По сей день с ним связь поддерживаем. В прошлом году разговаривали.

— А если он вам завтра позвонит и спросит, брать ли Дзюбу?

— У Андрея сильный характер. Думаю, он найдет общий язык с Дзюбой. Но Артем же пока не в «Торпедо». Это все так — вилами по воде...

Самый большой талант на моей памяти? Добровольский

— Вам нравятся перемены в «Локомотиве»?

— Это вы про что?

— Пригласили молодого тренера — Галактионова, взяли талантливую молодежь — Пиняева, Глушенкова.

— Ну и дай Бог им всем здоровья.

— Чувствуется ваш скепсис.

— Да это не скепсис. Просто после того, как «Локомотив» выгнал Юрия Палыча Семина, у меня к этому клубу своя особая позиция. Я не понимаю такого нечеловеческого отношения к такому тренеру. Этим руководителям надо бы в ноги упасть Семину и извиняться перед ним. Да и вообще перед всеми локомотивскими болельщиками. Что они натворили, немцы эти?! Что эти спецы придумали? Хорошо еще, что Москву не сдали, блин... Теперь сделали ставку на молодежь. Ну что ж. Из огня да в полымя.

— Вы многих повидали на своем футбольном веку. Пиняев действительно большущий талант?

— Ему же сейчас 18? Интересный возраст... Если он проскочит период с 18 до 20 лет, тогда и поговорим. В этом временном отрезке многие ребята теряются. Так что не стоит бежать впереди паровоза.

— Кто самый талантливый отечественный (советский, российский) футболист, которого вы видели?

— Наверное, молдаванин.

— Добровольский?

— Да. Игорь. Я испытал его талант на своей шкуре. (Смеется.)

Игорь Добровольский. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Расскажите.

— Первая лига. Я работал в «Спартаке» из Орджоникидзе, а он вышел за свой Кишинев. Что он вытворял на футбольном поле! Мама дорогая! Это, получается, 1985 год. Вот ему тогда было 17 лет. Большой талант. Потом в «Динамо» уехал. В 90-е тоже хватало способных ребят. Были у нас и «писатели». Великолепные!

— Это вы о ком?

— Игроки сборной, которые написали «Письмо 14», требовали поменять тренера...

— В итоге не поехали на чемпионат мира. Сами себя закопали?

— Не то слово. Даже не штыковой, а совковой лопатой.

— Добровольский, кстати, оказался среди «писателей».

— Так самое интересное заключается в том, что почти все они потом стали тренерами. А такое тогда учудили... Бог простил их. В нулевые годы тоже были интересные игроки. Аршавин, Кержаков. Да тот же Петя Быстров.

— Петр Быстров?

— Ну да. А чего вы удивляетесь? У парня был огромный потенциал.

— Однако его многие помнят, как правило, по тепловому удару, который он получил во время матча.

— Так страна такая. Забывчивая... Память у людей избирательная.

Раз Промес такой «головорез», пусть тренируется в Сочи. Под охраной

— Жива ли интрига в золотой гонке РПЛ?

— «Зенит» — фаворит. Но шесть очков отыгрываются. Не нужно сравнивать составы. Играть надо! Бороться! Две победы и два поражения — все близко.

— Но лидер «Спартака» Промес пропускает два сбора команды Абаскаля...

— Ну а что я могу поделать, если он такой «головорез». Зачем же он родственника вилкой поколол? Это я так, образно. Но в каждой шутке есть доля... «Спартак» — то все просчитал. Если бы взяли на сбор, его бы могли там просто замести. Примут его арабы и отправят на родину...

— И как теперь быть?

— Сам себя подготовит. Можно и в Сочи поехать потренироваться. Там его никто не тронет. Наоборот, будут охранять.

— Как относитесь к тем людям, которые призывают «Спартак» расторгнуть контракт с потенциальным преступником?

— Хм. Но вердикта суда еще не было. Мы не можем сказать, преступник он или нет. А вот если суд вдруг примет определенное решение, тогда уже возникнет интересная ситуация...

— Но так дело теоретически может и до тюрьмы дойти.

— Ну что поделать... Кокорин с Мамаевым оттуда нормальными мужиками вернулись. Не испортились. Не видел у них наколки «Не забуду мать родную». Сейчас сложно гадать, что будет с этим Промесом. Мы не знаем всех нюансов его истории. Ни начала, ни конца. Как к футболисту у меня к нему отношение не поменялось. Правда, есть такое понятие — морально-волевые качества. Вот к моральной составляющей Промеса у многих возникли вопросы.

Захарян в «Челси» — это анекдот такой?

— Промес лучший игрок в РПЛ в 2022 году?

— Да как вам сказать... В «Зените» есть бразильцы. Малком, наверное, не слабее. Но вы же знаете мое отношение к легионерам.

— Скептическое?

— Ну вот у вас в Питере — Малком или Вендел, а в Москве — Промес. А я хочу, чтобы на их месте были Иванов и Петров. Нет таких? Ищите! Где россияне?

— Есть Соболев, Пиняев, Захарян.

— Хм. Захарян. Что-то его, по-моему, превознесли в какой-то момент. Многовато ему выдали авансов. Я так и не понял, что это было по поводу «Челси».

— В смысле?

— Это анекдот какой-то или реально «Челси»?

— Говорят, реальный интерес к Захаряну со стороны лондонцев был.

— Да интерес и ко мне сохраняется до сих пор. Среди женского пола. (Смеется.) Знаете, если бы «Челси» хотел купить этого парня, то купил бы. Англичане нашли бы способ деньги перевести. Это не проблема.

— Нужно ли футбольной России двигаться в сторону Азии?

— Стоять и ждать. Ну не пойдем мы в Азию. Маловероятно.

— Почему?

— А сколько денег мы от азиатов получим? Ничего! И кто вам сказал, что в Азии Россия станет чемпионом? Мы же играли с таджиками и узбеками. Неужели показали умопомрачительный футбол? Обыграли на одной ноге?

— Наверное, российским игрокам не хватило мотивации. Не те матчи, не те соперники...

— Да у нас так всю жизнь — то понос, то золотуха. Ну что значит — не хватило мотивации? Ты играешь за сборную своей страны! Выходи и рви!