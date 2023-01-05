«Спартак» возьмет Тавареша, «Фиорентина» разорвет контракт с Кокориным, «Бавария» подпишет Зоммера

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Тавареш близок к переходу в «Спартак»

По информации Record, защитник «Бенфики» Томаш Тавареш может продолжить карьеру в «Спартаке». С августа 2021 года по июнь 2022 года португалец выступал на правах аренды за «Базель». В мае 2022 года футболист получил разрыв крестообразной связки. По информации Metaratings, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попросил руководство московского клуба приобрести 21-летнего португальца, с которым знаком по работе в швейцарской команде.

В текущем сезоне Тавареш не провел ни одного матча за основной состав «Бенфики». Защитник выступает за вторую команду. Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.

Кокорин может покинуть «Фиорентину»

По информации Sport24, «Фиорентина» намерена разорвать контракт с Александром Кокориным до конца нынешнего сезона. Как сообщает источник, в итальянском клубе довольны, что 31-летний россиянин нашел себе постоянную игровую практику в аренде в «Арисе». Сам футболист хочет остаться на Кипре. «Фиорентина» рассчитывает договориться о расторжении контракта с нападающим по обоюдному согласию сторон, а «Арис» намерен подписать игрока бесплатно. Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. Его контракт с итальянским клубом действует до июня 2024 года.

Гюнтер — в «Локомотиве»?

Корай Гюнтер. Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ» от источника, близкого к игроку, «Локомотив» заинтересован в переходе защитника «Вероны» Корая Гюнтера. Московский клуб рассматривает турецкого игрока в качестве потенциального усиления. Однако пока конкретного предложения сделано не было. Контракт 28-летнего немца с «Вероной» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

Зоммер станет игроком «Баварии»

Янн Зоммер. Фото Global Look Press

По информации журналиста Николо Скиры, вратарь «Боруссии» из Менхенгладбаха Янн Зоммер близок к переходу в «Баварию». Основной вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер сломал ногу, пока катался на лыжах во время отпуска и выбыл до конца сезона-2022/23. Как сообщает источник, «Бавария» предлагает Зоммеру контракт до 2025 года. Действующее соглашение кипера с менхенгладбахским клубом истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает 34-летнего футболиста в пять миллионов евро.

Боргес перешел в «Краснодар»

«Краснодар» и «Карабах» достигли соглашения о трансфере полузащитника Кади Боргеса, сообщает пресс-служба «быков». Бразильский хавбек прилетит на зимние сборы российской команды в Дубай и подпишет контракт в случае успешного прохождения медицинского обследования. Соглашение игрока с краснодарским клубом будет рассчитано до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро. До этого 26-летний футболист выступал за «Вилафранкенсе», «Эшторил» и «Куритибу».