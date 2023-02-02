«Слуцкий говорит, что в «Торпедо» Дзюба забьет даже лежа... Месси тоже лежа забивает? Артему пора опуститься на землю!» Интервью Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов — о Малкоме, Ренане, Азмуне, главной проблеме нашего футбола, азиатской ЛЧ и Дзюбе.

Малком

— Малком и «ПСЖ» — насколько все было близко?

— Да мне кажется, близко там не было ничего. Думаю, парижане прощупывали почву, проявляли некий интерес к Малкому с перспективой на лето. Как-то так. До конкретики, как я понимаю, дело не дошло. Теперь уже окно в Европе закрылось, обсуждать смысла нет. В любом случае «Зениту» приятно, что такой клуб обратил внимание на его футболиста.

— «Зенит» в свое время заплатил за Малкома 40 миллионов. Думаете, «ПСЖ» мог бы выложить за него примерно такую же сумму?

— Сложно сказать. Но такие деньги у «ПСЖ» есть (смеется). Все в принципе реально. Паредес же где-то за 40 миллионов и переходил во французский клуб из «Зенита».

— Просто бытует мнение, что 40 миллионов, потраченные на Малкома, не отбились.

— Тут как на это посмотреть. Сколько стоит картина «Джоконда»? Никто не знает. Как оценить вклад Малкома в чемпионства «Зенита»? Бразилец ключевой игрок, делает разницу, приносит победы питерцам. Я никогда не слышал от руководителей клуба, что Малком не отрабатывает тех денег, которые в него вложены, что он их не отбил. Нет, нет. Вот к аргентинцам, если помните, возникали определенные вопросы. К Дриусси, Краневиттеру и так далее. Сейчас Малком лучший игрок «Зенита» и, возможно, всей РПЛ.

Малком. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— В чемпионате России он, бесспорно, хорош. Но как быть с Лигой чемпионов? Его статистика там не впечатляет: девять матчей и всего одна результативная передача.

- Это верно. Но дело было не только в Малкоме, а во всей команде. Белые пятна в составе... Имелись проблемы в каждой линии. Не стоит валить все на Малкома. Я бы не утверждал однозначно, что он не отбил 40 миллионов. Мастерство у него есть, это факт очевидный. Есть еще и имиджевый момент. А как сосчитать, какой авторитет Малком придал «Зениту» в глазах болельщиков? А он вообще-то любимец публики. Это деньгами не измерить. Все надо учитывать вкупе. Возможно, благодаря южноамериканцу, например, растет, прогрессирует Мостовой. Важный момент, согласитесь. Бразилец уже сработал в плюс на репутацию «Зенита».

1/4 финала Кубка Италии — смотрите в Оkko!

— Перейдем к Азмуну. Он бы пригодился сейчас «Зениту»?

— Трудно сказать. Есть замечательная русская пословица. В одну реку дважды не входят. Конечно, он обладает ценными игровыми качествами, но есть ли у него мотивация вновь поиграть в «Зените», который пока не пускают в еврокубки?

— Почему он провалился в «Байере»?

— Немецкий футбол — не для него. Он не туда поехал. Азмуну больше бы подошла Испания или Италия.

Почему «Зенит» покупает бразильцев, а не растит молодежь?

— Приобретенный у «Коринтианс» 19-летний защитник Ренан — кот в мешке? Вряд ли сразу заиграет в основе «Зенита»?

— Надо понимать, что он присоединится к команде только в середине февраля. Потребуется какое-то время на адаптацию. Видел его по нарезкам матчей. Произвел хорошее впечатление. Но, думаю, его постепенно будут вводить в состав. Неслучайно же «Зенит» оставил Алипа.

— То есть весну команда Семака начнет с парой центральных защитников Родригао — Алип?

— Да, возможно. Но нужно еще посмотреть на конкуренцию Алипа и Чистякова. Ведь чем отличается Семак, например, от Луческу и Манчини? У него нет любимчиков. Он смотрит только на игровую форму подопечных. Есть, по идее, еще вариант перевода в центр обороны Дугласа Сантоса, если Круговой будет слева в порядке.

Нуралы Алип. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Летом к «Зениту» присоединится еще и Ду Кейрос. На днях чемпион СССР-1984 в составе ленинградцев Борис Чухлов затронул, наверное, весьма болезненную для питерских болельщиков тему. Вот что он сказал в интервью «РБ Спорт»: «Зачем «Зениту» академия, вообще трудно понять. Раньше говорили так: «Зенит» не может брать оттуда игроков, потому что ему нужны готовые футболисты для достижения результата. Приобретали ветеранов. Сейчас пошла другая тема: покупают молодежь из Бразилии. Куда идти ребятам из академии? Если не нужны ни игроки, ни тренеры из академии, ну разгоните ее тогда. Все равно никому не попасть в состав «Зенита»...

— Его слова — прежде всего критика в адрес тренеров академии «Зенита». Тут я согласен. Они, к сожалению, не дорабатывают. Не хватает квалификации. И это вопрос не одного дня и даже не года. Сейчас этой темой занимается Аршавин. Есть способные ребята, никто не спорит. Но вы сравните с европейскими топ-клубами. Много ли там юных игроков дорастает до основы? Из потока — где-то один-два человека. Это мировая тенденция. Переход во взрослый футбол — серьезная проблема. Причем везде. Вопрос дискуссионный... Нам надо поднимать качество работы тренеров в детско-юношеском футболе. Это самая большая проблема в российском футболе! У нас банально не хватает сильных детских и юношеских специалистов! Их крайне мало. Ну когда парень переходит в молодежную команду, а у него не поставлен удар... И это после десяти лет в академии! Как же так? Как его обучали? Где школа? Надо проводить кастинги для тренеров, искать талантливых людей, обучать их.

Азиатская ЛЧ

— Но тогда «Зенит» так и продолжит везти уже готовый продукт из-за рубежа?

— Так все поступают. Потому что надо зарабатывать деньги. Клубы, выступающие в еврокубках, получают неплохие суммы.

— Но сейчас-то еврокубков у нас нет. Почему бы не дать шанс своим?

— Потому что надо быть готовым к тому, что тебя могут вернуть в систему европейского и мирового футбола. Поддерживать команду в тонусе. Надо держать этот курс. Кстати, сейчас немного затихла история с нашим переходом в Азию.

— Вы говорили, что не стоит туда переходить.

— Да. Но, считаю, что все-таки один важный вопрос надо проработать в этом направлении.

Фото Global Look Press

— Это какой?

— Надо узнать у УЕФА, возможно ли участие того же «Зенита» временно, хотя бы на один сезон, в Азиатской лиге чемпионов.

— УЕФА не разрешит либо предложит переходить нам в Азию.

— Почему? Надо эту тему прощупать. Нашим же клубам нужно где-то играть. Если пока не пускают в Европу, может быть, можно какое-то время выступить в Азии, а потом вернуться назад? Это в любом случае вызовет интерес у наших болельщиков. Но повторюсь: сначала нужно получить разрешение УЕФА.

Дзюба, слова Слуцкого

— Почему бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба по-прежнему без команды?

— Видимо, его агенты, представители как-то не так действуют. Не знаю... Я тоже думал, что он быстрее определится с клубом. На днях прочитал слова Леонида Слуцкого о том, что Дзюба не захотел приезжать в «Торпедо» на просмотр.

— Понимаете нападающего?

— Нет. Я понимаю тренера «Торпедо». Он хочет посмотреть на тренировках футболиста, который, по сути, последние полгода не играл. А Дзюба, видимо, обиделся — мол, это унижение. Хотел сразу попасть в состав. Это как-то не по-спортивному. Какая глупость... Конкурируй, доказывай! Или ты сразу себя ставишь выше тренера? Выполняй требования Талалаева. Какие проблемы?

— Дзюба считает, что его данные позволяют ему переходить в «Торпедо» без всякого просмотра.

— Какие данные? Они позволяли ему выступать на приличном уровне год или два назад. А кто знает, в какой он сейчас форме? Что он показал в Турции? Как у него с физикой, с мотивацией? В спорте надо доказывать каждый божий день. Дзюбе предложили приехать на два-три дня, посмотреть на него и принять решение. А как иначе? А Артем ставит себя выше команды, в которую хочет перейти. Он же потом будет требовать — ставьте меня в старт... Дзюбе пора опуститься на землю и встать в общий ряд. А то он по-прежнему позиционирует себя ВИП-персоной. Так не бывает! Ну по какой причине он не заиграл в Турции?

Артем Дзюба. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Поехал не в ту команду. Монтелла в своей схеме не нуждался в таком нападающем.

— Постойте. Если ты готов и у тебя глаза горят, тренер найдет способ тебя эффективно использовать. Значит, Монтелла понял, что Дзюба не принесет команде пользу. Вот и все. Но меня еще и возмущают слова Слуцкого.

— Какие?

— О том, что даже лежа в штрафной Дзюба будет забивать за «Торпедо». Леонид Викторович, вы о чем? Вы хотите сказать, что Месси забивает лежа в штрафной, не напрягается?! Вы посмотрите, сколько он бегает, какой объем работы проделывает! А Дзюба, по-вашему, может просто лечь и забить? Ну-ну... Что это за отношение к футболу, к «Торпедо»? Да и зачем надо расхолаживать самого Дзюбу такими заявлениями? Как тренер вы должны сказать Дзюбе: «Артем, тебе надо играть по общим правилам, встать в общую линейку!» Не знаю, почему Слуцкий такое говорит... При этом он сам почему-то сейчас без работы.

05.02.2023 | Тоттенхэм — Манчестер Сити