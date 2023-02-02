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«Слуцкий говорит, что в «Торпедо» Дзюба забьет даже лежа... Месси тоже лежа забивает? Артему пора опуститься на землю!» Интервью Орлова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Малком.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Нуралы Алип.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Global Look Press
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный комментатор Геннадий Орлов — о Малкоме, Ренане, Азмуне, главной проблеме нашего футбола, азиатской ЛЧ и Дзюбе.

Малком

— Малком и «ПСЖ» — насколько все было близко?

— Да мне кажется, близко там не было ничего. Думаю, парижане прощупывали почву, проявляли некий интерес к Малкому с перспективой на лето. Как-то так. До конкретики, как я понимаю, дело не дошло. Теперь уже окно в Европе закрылось, обсуждать смысла нет. В любом случае «Зениту» приятно, что такой клуб обратил внимание на его футболиста.

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— «Зенит» в свое время заплатил за Малкома 40 миллионов. Думаете, «ПСЖ» мог бы выложить за него примерно такую же сумму?

— Сложно сказать. Но такие деньги у «ПСЖ» есть (смеется). Все в принципе реально. Паредес же где-то за 40 миллионов и переходил во французский клуб из «Зенита».

— Просто бытует мнение, что 40 миллионов, потраченные на Малкома, не отбились.

— Тут как на это посмотреть. Сколько стоит картина «Джоконда»? Никто не знает. Как оценить вклад Малкома в чемпионства «Зенита»? Бразилец ключевой игрок, делает разницу, приносит победы питерцам. Я никогда не слышал от руководителей клуба, что Малком не отрабатывает тех денег, которые в него вложены, что он их не отбил. Нет, нет. Вот к аргентинцам, если помните, возникали определенные вопросы. К Дриусси, Краневиттеру и так далее. Сейчас Малком лучший игрок «Зенита» и, возможно, всей РПЛ.

Малком. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Малком.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— В чемпионате России он, бесспорно, хорош. Но как быть с Лигой чемпионов? Его статистика там не впечатляет: девять матчей и всего одна результативная передача.

- Это верно. Но дело было не только в Малкоме, а во всей команде. Белые пятна в составе... Имелись проблемы в каждой линии. Не стоит валить все на Малкома. Я бы не утверждал однозначно, что он не отбил 40 миллионов. Мастерство у него есть, это факт очевидный. Есть еще и имиджевый момент. А как сосчитать, какой авторитет Малком придал «Зениту» в глазах болельщиков? А он вообще-то любимец публики. Это деньгами не измерить. Все надо учитывать вкупе. Возможно, благодаря южноамериканцу, например, растет, прогрессирует Мостовой. Важный момент, согласитесь. Бразилец уже сработал в плюс на репутацию «Зенита».

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— Перейдем к Азмуну. Он бы пригодился сейчас «Зениту»?

— Трудно сказать. Есть замечательная русская пословица. В одну реку дважды не входят. Конечно, он обладает ценными игровыми качествами, но есть ли у него мотивация вновь поиграть в «Зените», который пока не пускают в еврокубки?

— Почему он провалился в «Байере»?

— Немецкий футбол — не для него. Он не туда поехал. Азмуну больше бы подошла Испания или Италия.

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Почему «Зенит» покупает бразильцев, а не растит молодежь?

— Приобретенный у «Коринтианс» 19-летний защитник Ренан — кот в мешке? Вряд ли сразу заиграет в основе «Зенита»?

— Надо понимать, что он присоединится к команде только в середине февраля. Потребуется какое-то время на адаптацию. Видел его по нарезкам матчей. Произвел хорошее впечатление. Но, думаю, его постепенно будут вводить в состав. Неслучайно же «Зенит» оставил Алипа.

— То есть весну команда Семака начнет с парой центральных защитников Родригао — Алип?

— Да, возможно. Но нужно еще посмотреть на конкуренцию Алипа и Чистякова. Ведь чем отличается Семак, например, от Луческу и Манчини? У него нет любимчиков. Он смотрит только на игровую форму подопечных. Есть, по идее, еще вариант перевода в центр обороны Дугласа Сантоса, если Круговой будет слева в порядке.

Нуралы Алип. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Нуралы Алип.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Летом к «Зениту» присоединится еще и Ду Кейрос. На днях чемпион СССР-1984 в составе ленинградцев Борис Чухлов затронул, наверное, весьма болезненную для питерских болельщиков тему. Вот что он сказал в интервью «РБ Спорт»: «Зачем «Зениту» академия, вообще трудно понять. Раньше говорили так: «Зенит» не может брать оттуда игроков, потому что ему нужны готовые футболисты для достижения результата. Приобретали ветеранов. Сейчас пошла другая тема: покупают молодежь из Бразилии. Куда идти ребятам из академии? Если не нужны ни игроки, ни тренеры из академии, ну разгоните ее тогда. Все равно никому не попасть в состав «Зенита»...

— Его слова — прежде всего критика в адрес тренеров академии «Зенита». Тут я согласен. Они, к сожалению, не дорабатывают. Не хватает квалификации. И это вопрос не одного дня и даже не года. Сейчас этой темой занимается Аршавин. Есть способные ребята, никто не спорит. Но вы сравните с европейскими топ-клубами. Много ли там юных игроков дорастает до основы? Из потока — где-то один-два человека. Это мировая тенденция. Переход во взрослый футбол — серьезная проблема. Причем везде. Вопрос дискуссионный... Нам надо поднимать качество работы тренеров в детско-юношеском футболе. Это самая большая проблема в российском футболе! У нас банально не хватает сильных детских и юношеских специалистов! Их крайне мало. Ну когда парень переходит в молодежную команду, а у него не поставлен удар... И это после десяти лет в академии! Как же так? Как его обучали? Где школа? Надо проводить кастинги для тренеров, искать талантливых людей, обучать их.

Дмитрий Баринов, Даниил Хлусевич, Далер Кузяев, Николай Комличенко, Даниил Уткин, Максим Глушенков. Россия все ближе к переходу в Азию. Как там все устроено и что нам это даст?

Азиатская ЛЧ

— Но тогда «Зенит» так и продолжит везти уже готовый продукт из-за рубежа?

— Так все поступают. Потому что надо зарабатывать деньги. Клубы, выступающие в еврокубках, получают неплохие суммы.

— Но сейчас-то еврокубков у нас нет. Почему бы не дать шанс своим?

— Потому что надо быть готовым к тому, что тебя могут вернуть в систему европейского и мирового футбола. Поддерживать команду в тонусе. Надо держать этот курс. Кстати, сейчас немного затихла история с нашим переходом в Азию.

— Вы говорили, что не стоит туда переходить.

— Да. Но, считаю, что все-таки один важный вопрос надо проработать в этом направлении.

Футбольные мячи Лиги чемпионов. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

— Это какой?

— Надо узнать у УЕФА, возможно ли участие того же «Зенита» временно, хотя бы на один сезон, в Азиатской лиге чемпионов.

— УЕФА не разрешит либо предложит переходить нам в Азию.

— Почему? Надо эту тему прощупать. Нашим же клубам нужно где-то играть. Если пока не пускают в Европу, может быть, можно какое-то время выступить в Азии, а потом вернуться назад? Это в любом случае вызовет интерес у наших болельщиков. Но повторюсь: сначала нужно получить разрешение УЕФА.

Леонид Слуцкий, Артем Дзюба. Слуцкий: «Дзюба — игрок несколько иного уровня, чтобы приезжать в «Торпедо» на просмотр»

Дзюба, слова Слуцкого

— Почему бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба по-прежнему без команды?

— Видимо, его агенты, представители как-то не так действуют. Не знаю... Я тоже думал, что он быстрее определится с клубом. На днях прочитал слова Леонида Слуцкого о том, что Дзюба не захотел приезжать в «Торпедо» на просмотр.

— Понимаете нападающего?

— Нет. Я понимаю тренера «Торпедо». Он хочет посмотреть на тренировках футболиста, который, по сути, последние полгода не играл. А Дзюба, видимо, обиделся — мол, это унижение. Хотел сразу попасть в состав. Это как-то не по-спортивному. Какая глупость... Конкурируй, доказывай! Или ты сразу себя ставишь выше тренера? Выполняй требования Талалаева. Какие проблемы?

— Дзюба считает, что его данные позволяют ему переходить в «Торпедо» без всякого просмотра.

— Какие данные? Они позволяли ему выступать на приличном уровне год или два назад. А кто знает, в какой он сейчас форме? Что он показал в Турции? Как у него с физикой, с мотивацией? В спорте надо доказывать каждый божий день. Дзюбе предложили приехать на два-три дня, посмотреть на него и принять решение. А как иначе? А Артем ставит себя выше команды, в которую хочет перейти. Он же потом будет требовать — ставьте меня в старт... Дзюбе пора опуститься на землю и встать в общий ряд. А то он по-прежнему позиционирует себя ВИП-персоной. Так не бывает! Ну по какой причине он не заиграл в Турции?

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Артем Дзюба.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Поехал не в ту команду. Монтелла в своей схеме не нуждался в таком нападающем.

— Постойте. Если ты готов и у тебя глаза горят, тренер найдет способ тебя эффективно использовать. Значит, Монтелла понял, что Дзюба не принесет команде пользу. Вот и все. Но меня еще и возмущают слова Слуцкого.

— Какие?

— О том, что даже лежа в штрафной Дзюба будет забивать за «Торпедо». Леонид Викторович, вы о чем? Вы хотите сказать, что Месси забивает лежа в штрафной, не напрягается?! Вы посмотрите, сколько он бегает, какой объем работы проделывает! А Дзюба, по-вашему, может просто лечь и забить? Ну-ну... Что это за отношение к футболу, к «Торпедо»? Да и зачем надо расхолаживать самого Дзюбу такими заявлениями? Как тренер вы должны сказать Дзюбе: «Артем, тебе надо играть по общим правилам, встать в общую линейку!» Не знаю, почему Слуцкий такое говорит... При этом он сам почему-то сейчас без работы.

05.02.2023 | Тоттенхэм — Манчестер Сити

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Торпедо (Москва)
Геннадий Орлов
Леонид Слуцкий
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