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Сегодня, 00:10

«Краснодар» — «Зенит»: битва за титул, тест для Мусаева. Колонка Казакова

Илья Казаков поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Зенит»
Илья Казаков
Колумнист
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Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе нашей сборной в 2005-2015 годах — о главном матче нынешнего чемпионата России.

Мнение

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 17:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

История порой циклична и словно иронично подмигивает нам.

В апреле 2018 года молодой тренер Мурад Мусаев дебютировал во главе «Краснодара» в матче с «Зенитом» — и на кону для него, вероятно, стояло все: репутация, будущее, контракт...

Краснодар уступил 1:2, забив первым, — и получил отличную прессу. Как и новый главный. Можно только догадываться, сколько и какие желания в футболе есть у владельца «быков» Сергея Галицкого, но о его мечте вырастить в стенах клубной академии топ-тренера тогда не говорил только ленивый. Мусаев, плоть от плоти «Краснодара», казался именно таким.

Тренер ставил атакующий футбол, тренер повторил лучший результат в истории южан — бронза РПЛ, тренер привез в город и на великолепный стадион Лигу чемпионов.

А потом его уволили. Как практически любого специалиста. Пусть и по своей инициативе — по крайней мере, такова официальная версия «Краснодара». Чтобы вернуть спустя три года.

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Именно под «Зенит» — сначала под противостояние с петербуржцами в борьбе за золото в целом, теперь и под конкретный матч с ними. Где на кону титул, как кажется всем нам. А лично для Мусаева, вероятно, и все то же самое, что в 2018-м: репутация, будущее, контракт.

«Краснодар» сейчас, возможно, самый закрытый клуб в РПЛ. Из него практически никогда не выносят сор, а объяснять что-то широкой публике «быки» по каким-то причинам не считают уместным. Нигде ведь еще не звучали ни причина увольнения Владимира Ивича, ни резон, по которому Мусаев получил контракт пока лишь на три месяца.

Вероятно, дело в предстоящей оценке соответствия тренера нынешнему «Краснодару». Об отсутствии доверия рассуждать неловко — не зная, что именно хочет сейчас Галицкий и как видит свое детище в ближайшей перспективе. Полагаю, это самый важный вопрос. В том числе и для «Зенита». Поскольку «быки» явно находятся в стадии перестройки — и не только футбола, но и состава.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев
Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

При Ивиче команда все больше становилась легионерской — и если считать таковым Сперцяна, выступающего за сборную Армении, то в составе могли появляться всего два россиянина, Сафонов и Волков. Логично, что Мусаев изменил эту тенденцию.

Во-первых, некоторые иностранцы появились в команде при сербском специалисте, имели с ним прочные ментальные связи, и какими бы профессионалами они ни были, привыкание к другому тренеру неминуемо должно занять какое-то время.

Во-вторых, с большинством воспитанников местной академии Мусаев работал ранее, и его не поняли бы, поставь он крест на их игровом времени. Это если говорить о составе.

Если же рассматривать футбол «Краснодара» после отставки Ивича, то очевидно одно — команда пребывает в поисках баланса. Прежде всего в том, что касается прессинга. Пока решить эту проблему не удается.

Вильмар Барриос и&nbsp;его &laquo;Зенит&raquo; не&nbsp;смогли добыть победу к&nbsp;Самаре. Правильная лихорадка. Никто из шести лидеров РПЛ не смог победить в последнем туре. Колонка Казакова

Надо сказать и о психологии. «Зенит» при Сергее Семаке всегда хорош весной, когда наступает время решающих матчей. Опыт нескольких чемпионств подряд дает возможность оставлять голову холодной — и, как бы ни складывалась центральная встреча всей РПЛ-2023/24, можно быть уверенным, что сине-бело-голубые сохранят рассудительность вплоть до финального свистка. Понимая, когда и в чем прибавить или, наоборот, когда снизить обороты.

«Краснодару» и Мусаеву предстоит сложный выбор — между зрелищностью и результатом. В первом круге Ивич сыграл с Семаком вничью в Санкт-Петербурге, даже вел в счете — и, как ни странно, для многих это стало разочарованием. В южан при сербе поверили, их полюбили, и лозунг «Чемпионство «быков» станет благом для РПЛ, мы этого хотим» несся из каждого утюга.

Сейчас таких голосов стало меньше, а сами они — тише. Потому что возникло ощущение, что у нас украли интригу. Победы «Зенита» многим за пределами Северной столицы надоели. Хотелось свежести, новых героев.

Жоау Батчи и Мурад Мусаев
Жоау Батчи и Мурад Мусаев.
Фото Андрей Шрамко, ФК «Краснодар»

Так что «Краснодару», полагаю, в матче с лидером не простят двух вещей:

— если команда проведет все 90 минут в обороне;

— если начнет атаковать, но не сможет соответствовать амбициям борьбы за титул.

Как Мусаеву сложить все в один пазл? Задача сложная. Хотя именно для этого его и возвращали.

Был ли тренер готов к камбэку — скоро узнаем.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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