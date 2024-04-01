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Сегодня, 00:00

«Зенит» еще будет терять очки. Но способен ли «Краснодар» этим воспользоваться?

«Зенит» лидирует в РПЛ после 22-го тура РПЛ
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Артур и Вячеслав Караваев.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Антон Миранчук и Кади.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Перестройка «быков» после ухода главного тренера Владимира Ивича ожидается тяжелой.

Этот тур стал уникальным. Все шесть (!) клубов, занимающие верхние места в таблице, не смогли одержать победу. И если от нынешнего «Спартака», не сумевшего вскрыть «консервную банку» от «Урала» Виктора Гончаренко, даже нанеся 21 удар, можно ждать чего угодно, то фиаско «Динамо» (1:4) дома с «Ростовом» и разбазаренное ЦСКА преимущество в Сочи удивили. Такими темпами бело-голубые очень скоро могут отвалиться от золотой гонки, а армейцы — не попасть в призы.

&laquo;Зенит&raquo; сыграл вничью с &laquo;Крыльями Советов&raquo; (1:1). «Зенит» — за интригу в РПЛ. «Крылья» остудили команду Семака

Примерно из той же категории — осечка «Зенита» в Самаре, но там гостям пришлось отыгрываться, пропустив уже на 1-й минуте. Удар Артура этот вопрос закрыл еще в первом тайме, но на большее команды Сергея Семака не хватило. Так у «Краснодара» появился шанс вернуться на первую строчку в таблице, но на пути стоял «Локомотив», еще один представитель первой шестерки...

Сине-бело-голубых и «быков», двух главных претендентов на золото, по-прежнему разделяет одно очко, и оба конкурента после зимнего перерыва слишком часто поскальзываются. Невская команда поделила очки не только сейчас с «Крыльями», но и со «Спартаком». Эти ничьи хотя и кажутся скорее случайными осечками, но демонстрируют, что по весне питерцы, видимо, еще будут ошибаться. А вот у южан перестановки кардинальные — после домашней ничьей с «Рубином» и поражения от «Ростова» серб Ивич отправлен в отставку, а с возвращением Мусаева провозглашен курс на возвращение к истокам — атакующему футболу.

Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сам новый-старый тренер «быков» четко расставил акценты в одном из интервью: мол, ориентир — «Наполи» времен Маурицио Сарри, с высоким прессингом, коротким-средним пасом, действиями в одно-два касания, выходом из обороны низом. Мурад Олегович даже Сергею Галицкому в те времена показывал неаполитанские нарезки и добавлял, что это «прям то, краснодарское».

Многие из перечисленных «тех, краснодарских» постулатов мы и правда не видели при Ивиче: агрессивный прессинг уступил место массированной защите в среднем и низком блоках, вместо выхода из обороны через мелкий пас — длинные диагонали, порой стерильное владение для выманивания соперника. Оставим за скобками то, что во многом эти настройки сербского специалиста давали результат. Важнее то, что отказываться от части внедренных Ивичем механизмов здесь и сейчас неуместно. Тем более именно в такой манере «Краснодар» максимально близко за всю историю приблизился к золоту премьер-лиги.

Удар Эдуарда Сперцяна по&nbsp;воротам &laquo;Локомотива&raquo;. «Локо» не дал Мусаеву вернуть «Краснодар» на первое место. Обе команды — без побед весной

Против «Локомотива» «быки» играли не активно — оборонялись преимущественно у своей штрафной, старались передавать мяч низом, но быстро теряли владение, когда события перемещались на чужую половину поля. Хотя во второй половине заключительной 45-минутки перехватили преимущество у хозяев. Новые идеи от Мусаева тоже прослеживались — например, Алонсо при розыгрыше мяча уходил на позицию опорного полузащитника в пару к Черникову, а Кади работал в связке с Кордобой, но немного в оттяжке и был заточен на быстрые передачи в контратаках. Хотя в концовке «быки» применили старую тактику — выбивать на мощного колумбийского форварда куда-то вперед. Да и в целом не покидало впечатление, что это пока тот же «Краснодар» Ивича, даже схема осталась прежняя — тройка центральных защитников, трио хавбеков, латерали на флангах.

Антон Миранчук и Кади.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Выводы по итогам первого матча Мусаева после возвращения точно делать рано — даже с учетом того, что он отработал с командой уже две недели. Пока «быки» не способны владеть территориальным преимуществом в гостях против соперника уровня «Локо», пока нет мощного владения, качественного движения впереди и отработанного выхода низом из обороны. Но все еще в наличии козыри — Кордоба, Сперцян, Сафонов, наработанные комбинации, стандарты и подстраховка.

«Краснодар» точно поменяется, предстанет более открытым и атакующим. Вопрос, как это скажется на результатах в решающий момент сезона. Пойдет ли на пользу такая перестройка, узнаем в ближайшие недели, пока же прошло слишком мало времени для оценки после рестарта РПЛ. Но даже в случае победы над «Локомотивом» оказавшиеся на первом месте «быки» остались бы носителями все тех же болячек предыдущей системы. Так что точно будет трудно сохранять стабильный набор очков на пути идейного поворота к тому самому краснодарскому футболу.

Фото «СЭ»
Футбол
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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ростов
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