«Локо» слишком поверил в себя, но не решил главную проблему. Как с такими провалами в обороне бороться за топ-3?

«Рубин» — пока что главное открытие нового сезона.

Главный парадокс «Локомотива»: при Галактионове он почти не сталкивался с серьезными проблемами. Задачу на весну решил в минимальные сроки, а по игре настолько превзошел ожидания, что теперь клуб открыто заявляет: цель — финиш в топ-3 и выход в финал Кубка России. И это звучало вполне реалистично.

К новому сезону «Локо» готовился чуть ли не дольше всех (отпуск длился всего 12 дней), избежал важных трансферных потерь и увеличил глубину состава (теперь в основу не проходят Миранчук и Изидор, Сильянов и Самошников, Сарвели и Марадишвили). Но ничего не сделал с самым уязвимым местом.

То, что у Галактионова провисает центр обороны, было известно давно. Но еще никто не пользовался этим так легко, как «Рубин». 15 ударов к перерыву и 19 за весь матч (7 в створ), гол на 3-й минуте, выход один на один Фамейе и серия провалов и обрезов у ворот Лантратова — уверен, в таком сочетании мы защиту железнодорожников больше не увидим.

А первый кандидат на уход в запас — конечно, Фассон. Понятно, что восстановиться после «крестов» всегда непросто, но Лукас выглядел слишком разобрано. Как, кстати, и весь «Локомотив» — полное ощущение, что на первый тайм команда вышла с мыслями о чемпионстве, а не об игре с недавним представителем ФНЛ, сохранившим костяк состава.

Но если набор исполнителей в атаке «Локо» позволяет добиваться результата даже с таким настроем, то провалы в обороне их просто перечеркивают. Супер, что Пиняев может отправить Мартыновича за боковую линию и на дриблинге уйти от четверых; что Дзюба цепляется за мячи и дает объем, а Глушенков, Жемалетдинов и особенно Тикнизян создают столько остроты в финальной трети поля. Но когда 18-летний Рожков царит на фланге и тратит всего три минуты на ассист из-под Ненахова, а Фассон привозит два мяча к середине второго тайма, за какую тройку собирается бороться «Локомотив»?

Он здорово смотрелся после пропущенного гола, хотя количество упущенных моментов наверняка напрягли тренерский штаб. Неплохо выглядел в начале второго тайма, но вместо 2:1 получил забег Фамейе на чужую половину, нелепое падение Фассона и еще один мяч в ворота Лантратова. И, наконец, завалил концовку матча: то ли команда еще под нагрузками и не готова выдерживать высокий темп, то ли не смогла перестроиться после пяти замен.

Очередной спасительный гол Изидора ценен в первую очередь тем, что «Локо» ушел от поражения, когда по игре на это было меньше всего намеков. Но даже это не меняет общего впечатления: бороться за топ-3 с такими провалами в обороне крайне сложно.

Можно не угадать с выбором в пользу Жемалетдинова (он до сих пор не набрал форму после травмы), на время упростить игру до забросов на Дзюбу или выпустить всех атакующих игроков с лавки. Но если раньше все эти ходы давали преимущество в счете, то теперь превратились в попытки исправить ошибки на своей половине.

Удивительно, что так много шероховатостей вскрыл именно «Рубин» (Казань восхитила качеством игры и стала одним из открытий тура). С другой стороны, для «Локомотива» хорошо, что есть возможность сделать выводы уже после стартовой игры.

Нужно срочно искать центрального защитника, разбираться с флангами (благо, после прихода Сильянова и Самошникова выбор есть) и выстраивать баланс между атакой и обороной. А еще работать над реализацией, потому что при такой игре голов понадобится очень много.