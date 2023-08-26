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Сегодня, 22:20

«Ростов» в кризисе на старте сезона. Команда Карпина потерпела очередное поражение — теперь от «Пари НН»

«Пари НН» дома обыграл «Ростов» с минимальным счетом
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Игровой эпизод матча «Пари НН» — «Ростов».
Фото ФК «Пари НН»
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Без Осипенко у южан дела не очень.
Россия. Премьер-лига. 6-й тур
26 авг, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:0
Ростов

В шестой тур «Ростов» заходил в очень плохом настроении — на старте сезона команда Карпина одержала всего две победы в рамках РПЛ и потерпела столько же разгромов. Причем серьезных: в третьем туре ростовчан разбомбили «Крылья Советов» (1:5), в пятом — «Сочи» (0:4). Примечательно, что обе встречи прошли на выезде, поэтому к третьей гостевой игре сезона Валерий Карпин подошел основательно.

Самое главное, что он предпринял, — шесть замен в стартовом составе по сравнению с матчем в Сочи. Игравшие в пятом туре Прохин, Чернов, Вахания, Мохеби, Уткин и Акбашев остались на лавке. Их заменили Терентьев, Поярков, Лангович, Миронов, Щетинин и Тугарев. Впрочем, главной проблемы южан на старте сезона это решить не могло — линия обороны как была, так и осталась нестабильной в отсутствие Максима Осипенко. А он, по словам Карпина перед матчем с «Пари НН», вернется еще не скоро.

Нижегородцам тоже было на что реагировать. В пятом туре команда Юрана уступила «Факелу» со счетом 0:2 и увязла в зоне стыков. Как сказал Сергей Николаевич перед игрой с «Ростовом», беседа с командой после поражения в Воронеже получилась напряженной, но этим дело и ограничилось. Состав по сравнению с той игрой не сильно изменился — лишь защитника Александрова заменили на Каккоева.

И будто бы не зря. Несмотря на стартовый натиск «Ростова», когда гости подали сразу несколько угловых подряд, а также заработали несколько стандартов, «Пари НН» без вопросов забрал первый тайм. 10 ударов по воротам у хозяев против трех у ростовчан за первые 45 минут — отличное тому подтверждение. Кроме того, команда Карпина ни разу не попала в створ, а вот у нижегородцев пусть и набралось всего два таких удара, зато они были максимально опасными — оба раза банда Юрана только чудом не открыла счет.

Второй тайм начался без изменений — как в составах, так и в игре. Ростовчане так и не сумели толком перевести игру на половину поля соперника, и на 59-й минуте они за это поплатились. Мелехин в штрафной сбил форварда нижегородцев Севикяна, за что судья моментально назначил пенальти. 11-метровый пробивал Сулейманов и внезапно не забил — Песьяков спас на манер Акинфеева, отбив мяч левой ногой. Но не помогло — игрок хозяев Калинский на добивании оказался быстрее, так «Пари НН» открыл счет.

На случившееся быстро отреагировал Карпин — сделал двойную замену. Вместо левого защитника Пояркова вышел Вахания, вместо вингера Ионова — Мохеби. Впрочем, сильно из-за этого ситуация не изменилась — кроме средних по опасности атак ростовчане сопернику больше ничего не предложили.

«Пари НН», таким образом, одержал уже вторую победу в сезоне и поднялся на девятую строчку, обогнав «Ростов»: команда Карпина откатилась на 10-е место. Южанам точно не хватает Осипенко — без него оборона не выглядит надежной; но и в атаке дела в последних двух турах не клеятся. После разгрома «Рубина» желто-синие голов не забивали. А еще поражение от нижегородцев стало шестым подряд на выезде — результат не впечатляющий. Кажется, в «Ростове» начинается кризис — интересно, как Карпин из него выберется.

Валерий Карпин
Сергей Юран
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
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Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
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