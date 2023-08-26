Сегодня, 22:20
В шестой тур «Ростов» заходил в очень плохом настроении — на старте сезона команда Карпина одержала всего две победы в рамках РПЛ и потерпела столько же разгромов. Причем серьезных: в третьем туре ростовчан разбомбили «Крылья Советов» (1:5), в пятом — «Сочи» (0:4). Примечательно, что обе встречи прошли на выезде, поэтому к третьей гостевой игре сезона Валерий Карпин подошел основательно.
Самое главное, что он предпринял, — шесть замен в стартовом составе по сравнению с матчем в Сочи. Игравшие в пятом туре Прохин, Чернов, Вахания, Мохеби, Уткин и Акбашев остались на лавке. Их заменили Терентьев, Поярков, Лангович, Миронов, Щетинин и Тугарев. Впрочем, главной проблемы южан на старте сезона это решить не могло — линия обороны как была, так и осталась нестабильной в отсутствие Максима Осипенко. А он, по словам Карпина перед матчем с «Пари НН», вернется еще не скоро.
Нижегородцам тоже было на что реагировать. В пятом туре команда Юрана уступила «Факелу» со счетом 0:2 и увязла в зоне стыков. Как сказал Сергей Николаевич перед игрой с «Ростовом», беседа с командой после поражения в Воронеже получилась напряженной, но этим дело и ограничилось. Состав по сравнению с той игрой не сильно изменился — лишь защитника Александрова заменили на Каккоева.
И будто бы не зря. Несмотря на стартовый натиск «Ростова», когда гости подали сразу несколько угловых подряд, а также заработали несколько стандартов, «Пари НН» без вопросов забрал первый тайм. 10 ударов по воротам у хозяев против трех у ростовчан за первые 45 минут — отличное тому подтверждение. Кроме того, команда Карпина ни разу не попала в створ, а вот у нижегородцев пусть и набралось всего два таких удара, зато они были максимально опасными — оба раза банда Юрана только чудом не открыла счет.
Второй тайм начался без изменений — как в составах, так и в игре. Ростовчане так и не сумели толком перевести игру на половину поля соперника, и на 59-й минуте они за это поплатились. Мелехин в штрафной сбил форварда нижегородцев Севикяна, за что судья моментально назначил пенальти. 11-метровый пробивал Сулейманов и внезапно не забил — Песьяков спас на манер Акинфеева, отбив мяч левой ногой. Но не помогло — игрок хозяев Калинский на добивании оказался быстрее, так «Пари НН» открыл счет.
На случившееся быстро отреагировал Карпин — сделал двойную замену. Вместо левого защитника Пояркова вышел Вахания, вместо вингера Ионова — Мохеби. Впрочем, сильно из-за этого ситуация не изменилась — кроме средних по опасности атак ростовчане сопернику больше ничего не предложили.
«Пари НН», таким образом, одержал уже вторую победу в сезоне и поднялся на девятую строчку, обогнав «Ростов»: команда Карпина откатилась на 10-е место. Южанам точно не хватает Осипенко — без него оборона не выглядит надежной; но и в атаке дела в последних двух турах не клеятся. После разгрома «Рубина» желто-синие голов не забивали. А еще поражение от нижегородцев стало шестым подряд на выезде — результат не впечатляющий. Кажется, в «Ростове» начинается кризис — интересно, как Карпин из него выберется.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
9
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
10
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
11
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
12
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -