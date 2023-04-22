Дерби лидеров весны, «Краснодар» против униженного «Спартака», битва аутсайдеров в Химках. Анонс 24-го тура РПЛ

Обозреватель «СЭ» — перед 24-м туром РПЛ.

Рекорд по голам — отчего он?

После прошлого уик-энда меня поразил один статистический факт. Выяснилось, что итогам 23 туров в чемпионате РПЛ-2022/23 было забито 559 голов, и это — рекорд российских первенств. До сих пор на этот момент турнира за 30 лет больше всего забивали в 1995 году — 531 мяч.

Я вычитал это в Telegram-канале «Цифроскоп» и обратился к его автору Сергею Бабыничеву с уточнением — касается ли это только тех чемпионатов, в которых играли 16 команд? Ведь был и первый, в 1992 году, в котором участвовали двадцать клубов, и еще парочка в 90-е годы, где пробовали формат с восемнадцатью. Статистик ответил: нет, речь идет обо всех без исключения турнирах.

И вот тут стало по-настоящему интересно. Большое количество голов ведь можно трактовать двояко. С одной стороны (романтической) — как стремление к открытому и зрелищному футболу. Другого взгляда точно придерживаются пессимисты, которые называют себя хорошо информированными оптимистами. На их взгляд, дело в резко упавшем в последнее время уровне чемпионата. После лишения России еврокубков, отъезда почти всех европейских легионеров...

Допустим, вторая версия имеет право на существование — а доля истины в этом точно есть. Но не надо уходить совсем уж в крайности. Ведь можно взять тот же первый чемпионат России-1992. Во-первых, в нем было двадцать команд. Во-вторых, в большинстве своем это были бедные клубы, еще в предыдущем сезоне выступавшие даже не в первой, а во второй лиге чемпионата СССР. Творческий уровень немалой части тренеров, в основном занимавшихся организационными вопросами, соответствовал принципу: «Бей вперед, игра придет» или «Впереди пошире, сзади поуже».

Очень хорошо помню тот футбол — и мне смешно слышать, что у нынешнего в России уровень ниже, чем тогда. А забивали — меньше, и намного. Потому что, имея фору в два матча в каждом туре, то есть в 46 игр за 23 тура, набрать меньше голов, чем сейчас... Но тогда, надо заметить, поля были катастрофическими. В хорошем состоянии некоторые из них (и то далеко не все) могли находиться только летом. Весна и осень — это либо огороды, либо синтетика первых поколений в залах.

Именно на такой, к примеру, в спорткомплексе «Олимпийский» свой первый матч в истории чемпионатов России провел «Спартак» — против самарских «Крыльев Советов». В день игры красно-белые срочно вызвали из дома еще даже не отметившего 18-летие Владимира Бесчастных, потому что выяснилось: двух новичков из линии атаки спартаковцы заявить не успевают. Даже не находясь на сборах с командой Олега Романцева, 17-летний пацан вышел с корабля на бал. Забил первый мяч «Спартака» в чемпионатах России, затем оформил дубль, а закончилась игра со счетом 5:0.

Вот как это рассматривать — как индивидуальный случай человека, который по случайности вышел на поле и использовал свой шанс, после чего стал основным игроком «Спартака», а затем лучшим бомбардиром сборной и футболистом ла лиги? Или как свидетельство уровня того чемпионата России, в котором 17-летний футболист, не тренировавшийся с первой командой, мог приехать в день игры, попасть в основу и забить два мяча? Вот уж точно отношение к этой истории — как раз индикатор тех, для кого стакан наполовину полон или наполовину пуст.

Сейчас — схожая история. Поводов говорить о снижении (и достаточно резком) уровня чемпионата более чем достаточно. Проверить это в еврокубках не представляется возможным по всем известным причинам. Но даже в последние годы, когда российские клубы там играли, никаких достижений не было. Сравните с тучными временами второй половины нулевых, когда ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА, а питерцы — еще и европейский Суперкубок; да даже с первой половиной десятых, когда армейцы дважды выходили из группы Лиги чемпионов и один раз — даже в четвертьфинал ЛЧ; «Рубин» обыгрывал «Барселону» на «Камп Ноу» и проходил «Атлетико» в Кубке УЕФА, добравшись там до четвертьфинала, где на равных играл с «Челси»; «Спартак» пробирался сквозь «Аякс» до четвертьфинала того же турнира, «Динамо» выигрывало в группе ЛЕ шесть матчей из шести, и т.д., и т.п.

Ничего подобного не было уже давно. И это при том, что почти никто из российских игроков не уезжал, как в 90-е, когда отъезд был повальным, многими десятками. Денег к концу 2010-х стало чуть, но не радикально меньше прежнего, однако уровень стал падать сам собой. Так что к происходящему сейчас шло еще до всех нефутбольных обстоятельств.

Марцел Личка. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

История Лички и игры «Оренбурга» показывает ценность тренеров-иностранцев и смешения футбольных культур

Но ведь и возросшее стремление ряда команд играть в яркий футбол тоже есть. Пример — «Оренбург» Марцела Лички, уверенно лидирующий в РПЛ по общему количеству забитых и пропущенных мячей. Чешский тренер не скрывает, что 4:3 для него милее 1:0 — отсюда и пять крупных побед, но когда что-то идет не так, то и 0:8, и 1:5, и 1:4. Однако вы же видели последнюю игру оренбуржцев с «Локомотивом» — да, крупное поражение, но команда Лички наиграла на те же четыре мяча, просто у нее была беда с реализацией.

Не было бы ТАКОГО «Оренбурга», к появлению которого изначально вроде бы ничто не вело. Команды, выходящие из первой лиги, обычно крайне редко стремятся играть в открытый футбол, а наоборот, закрываются низким блоком и изредка отплевываются контратаками. И не было бы и рекордной результативности в чемпионате. То есть это никак не связано с падением уровня турнира.

Констатировать данное падение можно было бы в том случае, если бы лидеры в каждом матче забивали аутсайдерам по шесть-восемь мячей, и на этом делалась такая результативность. Но смотрим в таблицу. «Зенит» — явный лидер по голам, у него 57, далее — «Спартак» с 50 и «Краснодар» с 49. У петербуржцев — 2,48 забитых гола, у красно-белых — 2,17, у «быков» — 2,13. У остальных — меньше двух за игру, даже у «Оренбурга» с его 44 мячами.

Да, если сравнить, допустим, с итоговыми показателями трехлетней, еще даже доковидной, давности, то рост результативности лидеров несомненен. У «Зенита» 65 мячей в 30 турах — 2,16. Далее «Краснодар» с 49 и «Ростов» с 45 — соответственно 1,63 и 1,5. Но всего одна команда в лиге с 2+ забитыми мячами в среднем — это аномалия. Возьмем, допустим, лиги второго слоя, к которому еще недавно относилась РПЛ. В нынешнем чемпионате Португалии больше двух голов за игру забили четыре команды. В Нидерландах — три, но там аж по 70+ голов в 29 турах, то есть у них у всех результативность на уровне «Зенита».

«Автобусы» сейчас в принципе становятся все большей редкостью, в моду вошел прессинг и выход из обороны через короткий пас (так, вы могли видеть, играет даже «Акрон» против «Спартака»). В этом смысле тенденции в европейском футболе хороши и позитивны, и Россию на данном этапе они стороной обойти не могли. Поэтому не стоит на основании рекорда результативности стонать о падении уровня. Да, он есть, но это наслоилось и на общий вектор к более яркой и острой игре.

Не забудем, что тот же Личка — европеец, в совершенстве владеющий французским и испанским языками. В том числе и футбольным. Это, кстати, лишний раз доказывает ценность тренеров-легионеров, дающих игре смешение культур. Увидели же все, как быстро изменилась (о результатах пока не говорю, только о стиле) игра «Торпедо» при Пепе Клотете. Разве это не интересно?

Гильермо Абаскаль. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вокруг «Спартака» опять свистопляска. И «экспертиза», которую мы заслужили

Еще совсем недавно то же самое говорили о Гильермо Абаскале, но теперь на спартаковского испанца обрушилась вся мощь давления — стоило ему войти в трудный период. Но разве существует в мире хоть один тренер, который этого избежал и у которого все всегда идет гладко? В этом смысле образцом для футбола должна быть НХЛ, где если в клуб (почти каждый) берут нового тренера — неважно, старого или молодого, опытного или новичка, титулованного или безвестного — то дают ему минимум два года. Потому что более ранняя отставка говорит о том, что менеджмент, назначая специалиста, исходит неизвестно из чего. А за два сезона уже можно построить свою команду.

Вокруг «Спартака» всегда много разного кликушества — и не только касающегося тренеров. Как же меня возмущает, например, буквально каждая цитата экс-президента клуба Андрея Червиченко! После проигрыша красно-белых «Акрону» он разразился новой серией.

«Бальде, видимо, своими громкими заявлениями как-то заставил руководство и тренера в него поверить, его ставят в состав, выпускают на поле. И вот вам результат...»

Результат Бальде до этого матча — три гола в трех матчах. Заявлений, тем более громких, от него не слышал, а игру в этом отрезке, когда травмировался Квинси Промес и в Кубке из-за дисквалификаций не могли играть Александр Соболев и Шамар Николсон, — видел. Он вышел и, что называется, подхватил выпавшее знамя. А то, что ему дают бить пенальти аккурат на следующий матч после промаха с «Торпедо» — это не только и не столько его проблема. Кстати, два незабитых подряд одним и тем же игроком 11-метровых в матчах чемпионата и Кубка страны у «Спартака» в чемпионатах России встречаются впервые.

«Извините, ну «Акрон» же рассмотрел Салтыкова, который терзал оборону москвичей, который феерил, забил, выходил один на один, давил. Однако в «Спартаке» появляются такие ребята, как Дуарте и Тавареш. А чем Понсе, который открыл счет, хуже, например, Бальде?»

Данил Полубояринов, Андрес Понсе и Константин Савичев празднуют победу над «Спартаком». ФК «Акрон»

Мы видели этого Понсе (не путать с экс-спартаковским) в «Анжи», «Ахмате» и «Роторе». Он там в 70 матчах забил 10 голов и далеко не всегда — в таких командах! — играл с первых минут. А один матч удасться может кому угодно. Червиченко то ли путает двух Понсе (что вряд ли), то ли ничего не понимает в футболе (что, при всей моей к нему неприязни, тоже вряд ли), то ли элементарно троллит (что наверняка).

Что же касается блеснувшего в игре со «Спартаком» 18-летнего Никиты Салтыкова, то можно только порадоваться, что он в «Акроне», а не в «Спартаке». В Тольятти у такого пацана неизмеримо больше возможностей себя проявить, а у красно-белых при их уровне конкуренции он играл бы в молодежке, и о том, что он может так «феерить» на таком уровне, никто бы ничего не знал. А сравнение Салтыкова с Таварешем и Дуарте — это вообще ни к селу ни к городу. Видимо, это та «экспертиза», которой мы заслужили, раз к господину Червиченко в принципе обращаются за футбольными комментариями.

«После такой игры можно смело сказать Дуарте: «Чемодан — вокзал — домой». Пусть летит к себе в Парагвай!»

А вот это плагиат, Андрей Владимирович. Потому что все спартаковские трибуны скандировали: «Чемодан — вокзал — Ростов».

Лично вам.

«Спартак» этот тур будет заканчивать в понедельник — домашним матчем с «Краснодаром», который вместе с «Крыльями» выдал в среду мощнейший кубковый сюжет. Если честно, когда Джон Кордоба сделал счет 2:0 при том, что «быки» играли в большинстве, я переключил канал. Тем более что параллельно шли и ЦСКА — «Урал», и второй матч финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА.

И пока я метался между армейскими футболом и хоккеем, ничуть не сомневаясь, что в Краснодаре интрига исчерпана, «Крылья» на третьей и пятой добавленных минутах отыгрались. Илья Гапонов сравнял счет сумасшедшим ударом. В Краснодаре к этому моменту пошел тропический ливень. И градус происходившего был тропический. Это все я видел уже спустя несколько минут в записи — к счастью, успев вовремя вернуться к трансляции, чтобы в прямом эфире посмотреть серию пенальти.

В 90 процентах случаев команда, пропустившая два в компенсированное время, была бы сломлена. Но вы помните, как на предыдущем этапе Кубка «Краснодар», вчистую переигранный «Ростовом» и лишь по случаю не побежденный, выиграл у него серию? И не случайно Владимир Ивич до игры сказал, что к 11-метровым его команда будет готова.

А вот «Крылья» все свои эмоции оставили в голах в компенсированное время. В то время как «Краснодар» спокойно реализовал первые три пенальти, Матвей Сафонов отбил, казалось, совсем непростой удар Глена Бэйла, вслед за чем Владимир Писарский и Юрий Горшков запустили мяч выше ворот. Выиграли бы «Крылья» — в финале Пути регионов, как в полуфинале Лиги чемпионов, случилось бы дерби. Там — миланское, тут — Самарской области. Но «Крылья» проиграли, и «Акрон» сыграет с «Краснодаром».

«Быки» находятся в том же игровом ритме, что и «Спартак» — команды играли в Кубке в один и тот же день. Только «Краснодар» выиграл, а красно-белые уступили. Поэтому за четыре дня до их очного матча психологически восстановиться южному клубу будет легче. А ведь спартаковцам снова надо переходить с искусственного поля на естественное. И против «быков», как и в Жигулевске, из-за дисквалификации не сыграет один из ключевых уже футболистов — Руслан Литвинов. «Спартаку» будет очень непросто.

Пеп Клотет. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Химки» — «Торпедо» не станет первым матчем в истории лиги без обоих главных тренеров на скамейках

А вот в еще одном интереснейшем матче, ЦСКА — «Локомотив», команды находятся в разных условиях. Армейцы 90 минут рубились — правда, хотя бы дома — в Кубке с «Уралом» и отыгрались в самой концовке. «Локомотив», давно отправленный из кубкового турнира «Акроном» отдыхать, имел полноценный недельный цикл. У обеих столичных команд — по 15 очков после зимнего перерыва, и они на этом отрезке лидируют. Так что игра должна получиться качественной.

Любопытно будет понаблюдать и за тем, удастся ли «Зениту» взять реванш у «Динамо» за поражение в Кубке. Они сыграют там же, на «Газпром Арене». Бело-голубым, только что отпраздновавшим столетие клуба, открывшим фирменный магазин в ГУМе и клубный музей в Петровском парке, не захочется портить себе настроение. Питерцы же обуреваемы жаждой возмездия за кубковую неудачу.

Ну, и еще один хит уик-энда — «Химки» — «Торпедо». Андрею Талалаеву, как и следовало ожидать, ЭСК отменил красную карточку. Там реально не было умышленного броска бутылки на поле — об этом и комментаторы, видевшие эпизод в динамике, во время игры моментально сказали. Видеоматериалы, судя по всему, это доказали.

Клотету красную за оскорбление судьи в матче со «Спартаком» не отменили. В связи с этим сразу возникает мысль, что карточки за конкретный визуальный поступок оспорить легче, чем за слова. Так что матч «Химки» — «Торпедо» не станет первым в истории лиги без обоих главных тренеров на скамейках. Не будет только одного. Итак, в кабинетах — 1:0 в пользу «Химок». Как будет на поле — узнаем днем в субботу.