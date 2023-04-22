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Сегодня, 11:00

Дерби лидеров весны, «Краснодар» против униженного «Спартака», битва аутсайдеров в Химках. Анонс 24-го тура РПЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
Матвей Сафонов и Георгий Джикия выводят на игру футболистов «Краснодара» и «Спартака»
Матвей Сафонов и Георгий Джикия выводят на игру футболистов «Краснодара» и «Спартака».
Фото Global Look Press
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка
Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Главный тренер «Спартака «Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Пеп Клотет наблюдает за матчем с трибуны
Пеп Клотет.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты Данил Полубояринов, Андрес Понсе и Константин Савичев
Данил Полубояринов, Андрес Понсе и Константин Савичев празднуют победу над «Спартаком».
Фото ФК «Акрон»
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Обозреватель «СЭ» — перед 24-м туром РПЛ.

Рекорд по голам — отчего он?

После прошлого уик-энда меня поразил один статистический факт. Выяснилось, что итогам 23 туров в чемпионате РПЛ-2022/23 было забито 559 голов, и это — рекорд российских первенств. До сих пор на этот момент турнира за 30 лет больше всего забивали в 1995 году — 531 мяч.

Я вычитал это в Telegram-канале «Цифроскоп» и обратился к его автору Сергею Бабыничеву с уточнением — касается ли это только тех чемпионатов, в которых играли 16 команд? Ведь был и первый, в 1992 году, в котором участвовали двадцать клубов, и еще парочка в 90-е годы, где пробовали формат с восемнадцатью. Статистик ответил: нет, речь идет обо всех без исключения турнирах.

И вот тут стало по-настоящему интересно. Большое количество голов ведь можно трактовать двояко. С одной стороны (романтической) — как стремление к открытому и зрелищному футболу. Другого взгляда точно придерживаются пессимисты, которые называют себя хорошо информированными оптимистами. На их взгляд, дело в резко упавшем в последнее время уровне чемпионата. После лишения России еврокубков, отъезда почти всех европейских легионеров...

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Допустим, вторая версия имеет право на существование — а доля истины в этом точно есть. Но не надо уходить совсем уж в крайности. Ведь можно взять тот же первый чемпионат России-1992. Во-первых, в нем было двадцать команд. Во-вторых, в большинстве своем это были бедные клубы, еще в предыдущем сезоне выступавшие даже не в первой, а во второй лиге чемпионата СССР. Творческий уровень немалой части тренеров, в основном занимавшихся организационными вопросами, соответствовал принципу: «Бей вперед, игра придет» или «Впереди пошире, сзади поуже».

Очень хорошо помню тот футбол — и мне смешно слышать, что у нынешнего в России уровень ниже, чем тогда. А забивали — меньше, и намного. Потому что, имея фору в два матча в каждом туре, то есть в 46 игр за 23 тура, набрать меньше голов, чем сейчас... Но тогда, надо заметить, поля были катастрофическими. В хорошем состоянии некоторые из них (и то далеко не все) могли находиться только летом. Весна и осень — это либо огороды, либо синтетика первых поколений в залах.

Именно на такой, к примеру, в спорткомплексе «Олимпийский» свой первый матч в истории чемпионатов России провел «Спартак» — против самарских «Крыльев Советов». В день игры красно-белые срочно вызвали из дома еще даже не отметившего 18-летие Владимира Бесчастных, потому что выяснилось: двух новичков из линии атаки спартаковцы заявить не успевают. Даже не находясь на сборах с командой Олега Романцева, 17-летний пацан вышел с корабля на бал. Забил первый мяч «Спартака» в чемпионатах России, затем оформил дубль, а закончилась игра со счетом 5:0.

Вот как это рассматривать — как индивидуальный случай человека, который по случайности вышел на поле и использовал свой шанс, после чего стал основным игроком «Спартака», а затем лучшим бомбардиром сборной и футболистом ла лиги? Или как свидетельство уровня того чемпионата России, в котором 17-летний футболист, не тренировавшийся с первой командой, мог приехать в день игры, попасть в основу и забить два мяча? Вот уж точно отношение к этой истории — как раз индикатор тех, для кого стакан наполовину полон или наполовину пуст.

Сейчас — схожая история. Поводов говорить о снижении (и достаточно резком) уровня чемпионата более чем достаточно. Проверить это в еврокубках не представляется возможным по всем известным причинам. Но даже в последние годы, когда российские клубы там играли, никаких достижений не было. Сравните с тучными временами второй половины нулевых, когда ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА, а питерцы — еще и европейский Суперкубок; да даже с первой половиной десятых, когда армейцы дважды выходили из группы Лиги чемпионов и один раз — даже в четвертьфинал ЛЧ; «Рубин» обыгрывал «Барселону» на «Камп Ноу» и проходил «Атлетико» в Кубке УЕФА, добравшись там до четвертьфинала, где на равных играл с «Челси»; «Спартак» пробирался сквозь «Аякс» до четвертьфинала того же турнира, «Динамо» выигрывало в группе ЛЕ шесть матчей из шести, и т.д., и т.п.

Ничего подобного не было уже давно. И это при том, что почти никто из российских игроков не уезжал, как в 90-е, когда отъезд был повальным, многими десятками. Денег к концу 2010-х стало чуть, но не радикально меньше прежнего, однако уровень стал падать сам собой. Так что к происходящему сейчас шло еще до всех нефутбольных обстоятельств.

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка
Марцел Личка.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

История Лички и игры «Оренбурга» показывает ценность тренеров-иностранцев и смешения футбольных культур

Но ведь и возросшее стремление ряда команд играть в яркий футбол тоже есть. Пример — «Оренбург» Марцела Лички, уверенно лидирующий в РПЛ по общему количеству забитых и пропущенных мячей. Чешский тренер не скрывает, что 4:3 для него милее 1:0 — отсюда и пять крупных побед, но когда что-то идет не так, то и 0:8, и 1:5, и 1:4. Однако вы же видели последнюю игру оренбуржцев с «Локомотивом» — да, крупное поражение, но команда Лички наиграла на те же четыре мяча, просто у нее была беда с реализацией.

Не было бы ТАКОГО «Оренбурга», к появлению которого изначально вроде бы ничто не вело. Команды, выходящие из первой лиги, обычно крайне редко стремятся играть в открытый футбол, а наоборот, закрываются низким блоком и изредка отплевываются контратаками. И не было бы и рекордной результативности в чемпионате. То есть это никак не связано с падением уровня турнира.

Констатировать данное падение можно было бы в том случае, если бы лидеры в каждом матче забивали аутсайдерам по шесть-восемь мячей, и на этом делалась такая результативность. Но смотрим в таблицу. «Зенит» — явный лидер по голам, у него 57, далее — «Спартак» с 50 и «Краснодар» с 49. У петербуржцев — 2,48 забитых гола, у красно-белых — 2,17, у «быков» — 2,13. У остальных — меньше двух за игру, даже у «Оренбурга» с его 44 мячами.

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Да, если сравнить, допустим, с итоговыми показателями трехлетней, еще даже доковидной, давности, то рост результативности лидеров несомненен. У «Зенита» 65 мячей в 30 турах — 2,16. Далее «Краснодар» с 49 и «Ростов» с 45 — соответственно 1,63 и 1,5. Но всего одна команда в лиге с 2+ забитыми мячами в среднем — это аномалия. Возьмем, допустим, лиги второго слоя, к которому еще недавно относилась РПЛ. В нынешнем чемпионате Португалии больше двух голов за игру забили четыре команды. В Нидерландах — три, но там аж по 70+ голов в 29 турах, то есть у них у всех результативность на уровне «Зенита».

«Автобусы» сейчас в принципе становятся все большей редкостью, в моду вошел прессинг и выход из обороны через короткий пас (так, вы могли видеть, играет даже «Акрон» против «Спартака»). В этом смысле тенденции в европейском футболе хороши и позитивны, и Россию на данном этапе они стороной обойти не могли. Поэтому не стоит на основании рекорда результативности стонать о падении уровня. Да, он есть, но это наслоилось и на общий вектор к более яркой и острой игре.

Не забудем, что тот же Личка — европеец, в совершенстве владеющий французским и испанским языками. В том числе и футбольным. Это, кстати, лишний раз доказывает ценность тренеров-легионеров, дающих игре смешение культур. Увидели же все, как быстро изменилась (о результатах пока не говорю, только о стиле) игра «Торпедо» при Пепе Клотете. Разве это не интересно?

Главный тренер «Спартака «Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вокруг «Спартака» опять свистопляска. И «экспертиза», которую мы заслужили

Еще совсем недавно то же самое говорили о Гильермо Абаскале, но теперь на спартаковского испанца обрушилась вся мощь давления — стоило ему войти в трудный период. Но разве существует в мире хоть один тренер, который этого избежал и у которого все всегда идет гладко? В этом смысле образцом для футбола должна быть НХЛ, где если в клуб (почти каждый) берут нового тренера — неважно, старого или молодого, опытного или новичка, титулованного или безвестного — то дают ему минимум два года. Потому что более ранняя отставка говорит о том, что менеджмент, назначая специалиста, исходит неизвестно из чего. А за два сезона уже можно построить свою команду.

Вокруг «Спартака» всегда много разного кликушества — и не только касающегося тренеров. Как же меня возмущает, например, буквально каждая цитата экс-президента клуба Андрея Червиченко! После проигрыша красно-белых «Акрону» он разразился новой серией.

«Бальде, видимо, своими громкими заявлениями как-то заставил руководство и тренера в него поверить, его ставят в состав, выпускают на поле. И вот вам результат...»

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Результат Бальде до этого матча — три гола в трех матчах. Заявлений, тем более громких, от него не слышал, а игру в этом отрезке, когда травмировался Квинси Промес и в Кубке из-за дисквалификаций не могли играть Александр Соболев и Шамар Николсон, — видел. Он вышел и, что называется, подхватил выпавшее знамя. А то, что ему дают бить пенальти аккурат на следующий матч после промаха с «Торпедо» — это не только и не столько его проблема. Кстати, два незабитых подряд одним и тем же игроком 11-метровых в матчах чемпионата и Кубка страны у «Спартака» в чемпионатах России встречаются впервые.

«Извините, ну «Акрон» же рассмотрел Салтыкова, который терзал оборону москвичей, который феерил, забил, выходил один на один, давил. Однако в «Спартаке» появляются такие ребята, как Дуарте и Тавареш. А чем Понсе, который открыл счет, хуже, например, Бальде?»

Футболисты Данил Полубояринов, Андрес Понсе и Константин Савичев
Данил Полубояринов, Андрес Понсе и Константин Савичев празднуют победу над «Спартаком».
ФК «Акрон»

Мы видели этого Понсе (не путать с экс-спартаковским) в «Анжи», «Ахмате» и «Роторе». Он там в 70 матчах забил 10 голов и далеко не всегда — в таких командах! — играл с первых минут. А один матч удасться может кому угодно. Червиченко то ли путает двух Понсе (что вряд ли), то ли ничего не понимает в футболе (что, при всей моей к нему неприязни, тоже вряд ли), то ли элементарно троллит (что наверняка).

Что же касается блеснувшего в игре со «Спартаком» 18-летнего Никиты Салтыкова, то можно только порадоваться, что он в «Акроне», а не в «Спартаке». В Тольятти у такого пацана неизмеримо больше возможностей себя проявить, а у красно-белых при их уровне конкуренции он играл бы в молодежке, и о том, что он может так «феерить» на таком уровне, никто бы ничего не знал. А сравнение Салтыкова с Таварешем и Дуарте — это вообще ни к селу ни к городу. Видимо, это та «экспертиза», которой мы заслужили, раз к господину Червиченко в принципе обращаются за футбольными комментариями.

«После такой игры можно смело сказать Дуарте: «Чемодан — вокзал — домой». Пусть летит к себе в Парагвай!»

А вот это плагиат, Андрей Владимирович. Потому что все спартаковские трибуны скандировали: «Чемодан — вокзал — Ростов».

Лично вам.

Алексис Дуарте в&nbsp;матче Кубка России &laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «После такой игры сказал бы Дуарте: «Чемодан — вокзал — Парагвай». Червиченко — о провале «Спартака»

«Спартак» этот тур будет заканчивать в понедельник — домашним матчем с «Краснодаром», который вместе с «Крыльями» выдал в среду мощнейший кубковый сюжет. Если честно, когда Джон Кордоба сделал счет 2:0 при том, что «быки» играли в большинстве, я переключил канал. Тем более что параллельно шли и ЦСКА — «Урал», и второй матч финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА.

И пока я метался между армейскими футболом и хоккеем, ничуть не сомневаясь, что в Краснодаре интрига исчерпана, «Крылья» на третьей и пятой добавленных минутах отыгрались. Илья Гапонов сравнял счет сумасшедшим ударом. В Краснодаре к этому моменту пошел тропический ливень. И градус происходившего был тропический. Это все я видел уже спустя несколько минут в записи — к счастью, успев вовремя вернуться к трансляции, чтобы в прямом эфире посмотреть серию пенальти.

В 90 процентах случаев команда, пропустившая два в компенсированное время, была бы сломлена. Но вы помните, как на предыдущем этапе Кубка «Краснодар», вчистую переигранный «Ростовом» и лишь по случаю не побежденный, выиграл у него серию? И не случайно Владимир Ивич до игры сказал, что к 11-метровым его команда будет готова.

А вот «Крылья» все свои эмоции оставили в голах в компенсированное время. В то время как «Краснодар» спокойно реализовал первые три пенальти, Матвей Сафонов отбил, казалось, совсем непростой удар Глена Бэйла, вслед за чем Владимир Писарский и Юрий Горшков запустили мяч выше ворот. Выиграли бы «Крылья» — в финале Пути регионов, как в полуфинале Лиги чемпионов, случилось бы дерби. Там — миланское, тут — Самарской области. Но «Крылья» проиграли, и «Акрон» сыграет с «Краснодаром».

«Быки» находятся в том же игровом ритме, что и «Спартак» — команды играли в Кубке в один и тот же день. Только «Краснодар» выиграл, а красно-белые уступили. Поэтому за четыре дня до их очного матча психологически восстановиться южному клубу будет легче. А ведь спартаковцам снова надо переходить с искусственного поля на естественное. И против «быков», как и в Жигулевске, из-за дисквалификации не сыграет один из ключевых уже футболистов — Руслан Литвинов. «Спартаку» будет очень непросто.

Пеп Клотет наблюдает за матчем с трибуны
Пеп Клотет.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Химки» — «Торпедо» не станет первым матчем в истории лиги без обоих главных тренеров на скамейках

А вот в еще одном интереснейшем матче, ЦСКА — «Локомотив», команды находятся в разных условиях. Армейцы 90 минут рубились — правда, хотя бы дома — в Кубке с «Уралом» и отыгрались в самой концовке. «Локомотив», давно отправленный из кубкового турнира «Акроном» отдыхать, имел полноценный недельный цикл. У обеих столичных команд — по 15 очков после зимнего перерыва, и они на этом отрезке лидируют. Так что игра должна получиться качественной.

Любопытно будет понаблюдать и за тем, удастся ли «Зениту» взять реванш у «Динамо» за поражение в Кубке. Они сыграют там же, на «Газпром Арене». Бело-голубым, только что отпраздновавшим столетие клуба, открывшим фирменный магазин в ГУМе и клубный музей в Петровском парке, не захочется портить себе настроение. Питерцы же обуреваемы жаждой возмездия за кубковую неудачу.

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; на &laquo;ВТБ Арене&raquo;. С юбилеем, Великие Оппоненты! Рабинер — на 100-летие «Динамо»

Ну, и еще один хит уик-энда — «Химки» — «Торпедо». Андрею Талалаеву, как и следовало ожидать, ЭСК отменил красную карточку. Там реально не было умышленного броска бутылки на поле — об этом и комментаторы, видевшие эпизод в динамике, во время игры моментально сказали. Видеоматериалы, судя по всему, это доказали.

Клотету красную за оскорбление судьи в матче со «Спартаком» не отменили. В связи с этим сразу возникает мысль, что карточки за конкретный визуальный поступок оспорить легче, чем за слова. Так что матч «Химки» — «Торпедо» не станет первым в истории лиги без обоих главных тренеров на скамейках. Не будет только одного. Итак, в кабинетах — 1:0 в пользу «Химок». Как будет на поле — узнаем днем в субботу.

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