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Сегодня, 00:00

Кошмар двух столиц. «Зенит» и московские клубы не в себе, и это отличная почва для сезона-сенсации

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Первое в истории чемпионство «Краснодара» или «Крыльев» точно запомнится. Если оно будет.

Сезон АПЛ-2015/16 — одна из главных сказок в истории спорта. «Лестер», команда, которой перед началом турнира прочили вылет в чемпионшип, стала первой. И слово «сенсационно» тут и близко не описывает степень неожиданности случившегося. Но та история была бы невозможна без провала главных фаворитов. «МанСити» еще только обретал себя под руководством Гвардиолы, в «Ливерпуле» Роджерса сменил Клопп, «МЮ» находился в периоде безвременья с ван Галом у руля, «Челси» развалился прямо по ходу чемпионата, расставшись с Моуринью. Показательно, что «Лестеру» для триумфа хватило 81 очка, в XXI веке лишь «Манчестер Юнайтед» брал золото с меньшим багажом — 80 в розыгрыше-2010/11.

&laquo;Краснодар&raquo; обыграл &laquo;Рубин&raquo; (2:0) в&nbsp;матче 10-го тура РПЛ 30&nbsp;сентября 2023-го. Еще одна прагматичная победа «Краснодара». «Быки» уверенно лидируют и отрываются от конкурентов

Пока слишком рано загадывать, но как будто в РПЛ вырисовывается плюс-минус похожий сценарий. Понятно, что лидирующий «Краснодар» — отнюдь не «Лестер» для той АПЛ. Это одна из сильнейших команд лиги, научившаяся прагматично выцарапывать свое в каждом матче. На роль «Лестера» могут претендовать «Крылья Советов», которые весной вообще стояли на вылет, а сейчас громят «Спартак» и идут на втором месте с рекордом по числу забитых мячей.

Фото ФК «Краснодар»

Но в первую очередь параллели нынешнего сезона с тем самым розыгрышем АПЛ-2015/16 — в неурядицах у главных претендентов. Больше всех пока разочаровывает «Зенит», который не может найти новый центр силы в атаке без Малкома (при всем старании Кассьерры он все же форвард-завершитель), да и в обороне через матч разгорается пожар, в котором комфортно себя чувствуют команды уровня и «Локомотива», и «Оренбурга».

&laquo;Локомотив&raquo; победил &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (1:0) в&nbsp;матче 10-го тура РПЛ 30&nbsp;сентября 2023. Тяжелейшая победа «Локо» — с одним ударом в створ! Но такие матчи тоже нужно уметь выигрывать

К слову, «Локо» при Михаиле Галактионове в прошлом чемпионате мощно прибавил — расцвели Пиняев, Глушенков и Тикнизян, монстром в рамке стал Лантратов. Но удручающий старт и особенно качество обороны пока заставляют сомневаться, что железнодорожникам хватит стабильности на дистанции. Хотя в последние недели результаты и улучшились, а сам коллектив забрался на четвертую строчку.

«Спартак» за 10 туров успел быть обласканным за шикарную результативность в атаке (которую в один момент называли лучшей в РПЛ) и окунуться в пучины критики за дикую разбалансированность в средней линии, странную ротацию вратарей и косяки в защите (за что Абаскаля призывали отправить в отставку). В общем, сезон, на который красно-белые вроде как заходили в качестве главного претендента на серебряные медали, а то и на борьбу с «Зенитом» за золото, похоже, снова сводится к битве за попадание в тройку.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

По ЦСКА все проще — армейцы провели очень слабое летнее трансферное окно, расставшись с рядом лидеров и не закупившись так, как следовало. Давила, Келвен и Файзуллаев — неплохие приобретения, но максимум для латания брешей. Владимир Федотов и в прошлом розыгрыше страдал из-за слабой ротации, и сейчас проблема лишь усугубилась.

По «Динамо» Марцела Лички сказать что-то конкретное сложнее. С одной стороны, чех ставит фирменный развеселый футбол, который радует глаз. С другой, бело-голубые пропускают минимум один гол в уже семи встречах подряд и не всегда способны реализовать игровое преимущество. Понятное дело, ни о какой стабильности в таких условиях говорить не приходится.

&laquo;Крылья Советов&raquo; крупно обыграли &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;10-м туре. «Спартак» унижен в Самаре и остался без Соболева на дерби. Игра «Крыльев» — восторг!

Все это складывает мозаику идеальных условий для того, чтобы сезон-2023/24 стал если не историческим, то как минимум запоминающимся. Приметы очередного чемпионства «Зенита» спустя годы припомнят разве что фанаты питерского клуба, а вот первое в истории золото «Краснодара» или, чем черт не шутит, «Крыльев» — это то, что точно отложится в памяти и сделает этот розыгрыш уникальным. Возможно, не на уровне сказки «Лестера», но что-то в том же духе.

РПЛ этого в последние годы очень не хватало. Особенно в отсутствие еврокубков.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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