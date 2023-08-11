Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

«Спартак» не выиграет в Екатеринбурге, ЦСКА победит «Сочи». Прогнозы на 4-й тур РПЛ

Ветеран ЦСКА Пономарев считает, что армейцы победят «Сочи»
Константин Белов
Корреспондент
Футболисты ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают ветеран ЦСКА, экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев и адвокат Александр Добровинский.

«Урал» — «Спартак»

Владимир Пономарев — 1:1. Интересный будет матч. «Урал» отлично начал чемпионат, «Спартак» — тоже. У Гончаренко хорошая статистика в играх против красно-белых.

Александр Добровинский — 1:1. «Урал» играет у себя дома. «Спартак» победил в последних пяти матчах, когда-то это должно закончиться. Думаю, что это случится в Екатеринбурге.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак

«Локомотив» — «Крылья Советов»

Владимир Пономарев — 2:1. «Локомотив» был не в очень хорошем состоянии в матче с ЦСКА, но вроде бы хорошо выглядел в других играх.

Александр Добровинский — 2:2. Обе команды неплохо играют. Думаю, что будет боевая ничья.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Крылья Советов

«Оренбург» — «Краснодар»

Владимир Пономарев — 1:0. Мне нравится футбол, который ставит Ярошик в «Оренбурге», хочется, чтобы он одержал первую победу в чемпионате. При этом «Краснодар» отлично начал сезон, и по классу он выше, чем соперник.

Александр Добровинский — 0:1. У «Краснодара» хорошая команда. Техничные ребята, отлично играют и заряжены на победу.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Краснодар

«Ростов» — «Рубин»

Владимир Пономарев — 0:0. «Ростов» и «Рубин» неудачно начали сезон. Не думаю, что в этом матче что-то поменяется.

Александр Добровинский — 1:0. Команды пока не показывают чего-то сверхъестественного. Но думаю, что «Ростов» одержит победу.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Рубин

«Динамо» — «Балтика»

Владимир Пономарев — 2:0. «Динамо» неплохо выглядит. Обыграло «Зенит» на выезде и вырвало на последних секундах победу над «Краснодаром». Игнашевич поставил неплохой футбол «Балтике», но ее футболистам иногда не хватает опыта и мастерства.

Александр Добровинский — 3:1. «Динамо» на подъеме. Но оно пропустит один гол. С защитой еще не все в порядке, однако команда много забивает, это хорошо.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 15:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Балтика

«Зенит» — «Факел»

Владимир Пономарев — 1:0. «Зенит» не в идеальной форме, а «Факел» — команда прочная и боевитая. За счет класса действующий чемпион заберет три очка.

Александр Добровинский — 2:0. «Зенит» намного сильнее нынешнего «Факела». И после домашнего поражения от «Динамо» игроки будут стараться реабилитироваться перед болельщиками и руководством.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел

ЦСКА — «Сочи»

Владимир Пономарев — 2:0. ЦСКА провел ужасный матч с «Факелом» в Кубке России. Но Федотов сейчас все подправит. Команда неплохая, должна бороться за высокие места.

Александр Добровинский — 2:0. «Сочи» в этом году ничего не показывает. Раньше была хорошая команда, но сейчас она постарела. ЦСКА должен идти вперед и подниматься по турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Сочи

«Пари НН» — «Ахмат»

Владимир Пономарев — 1:2. «Ахмат» одержал первую победу в РПЛ в прошлом туре. Тренер сможет развить этот успех. А вот у «Нижнего Новгорода» пока не все хорошо с результатами.

Александр Добровинский — 0:1. «Ахмат» выглядит посильнее, он должен побеждать. «Нижнему» в чемпионате пока не удается забить.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
14 авг, 19:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Ахмат

Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
6
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Норманн хочет разорвать контракты с «Ростовом» и «Динамо»
Украина требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
Последние минуты найденной мертвой школьницы с Урала попали на видео
В Екатеринбурге пересмотрят дело о нападении на школьника в шапке с буквой Z
Microsoft перестанет продлевать лицензии клиентов в России после 30 сентября
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Спартак» и другие матчи
Большой ошибкой для «Спартака» будет думать о «Зените». «Урал» сейчас, возможно, даже опаснее!
Как уничтожать оборону соперника движением без мяча. Показывает Константин Тюкавин
Запустит ли матч «Урал» — «Спартак» эффект домино в чемпионской гонке? «Зенит» ждет, что Гончаренко остановит порыв красно-белых
Федотов — о жалобах Абаскаля на календарь: «Спартак» принял этот вариант. Значит там не участвовал главный тренер»
Полузащитник «Факела» Квеквескири — о неудачном старте в РПЛ: «Если не будет единства, то получится, как у лебедя, рака и щуки»
Metaratings: Дзюба из-за травмы пропустит матч с «Крыльями» и может не сыграть с «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Запустит ли матч «Урал» — «Спартак» эффект домино в чемпионской гонке? «Зенит» ждет, что Гончаренко остановит порыв красно-белых

Как уничтожать оборону соперника движением без мяча. Показывает Константин Тюкавин