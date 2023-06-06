РПЛ, таблица переходов лета: кого подпишут «Зенит» и «Спартак», а кто сменит клубы?

Пришли в. Гойло («Пари НН»)

п. Ду Кейрос («Коринтианс»)

п. Шамкин («КАМАЗ», окончание аренды) Возможные переходы н. Мантуан («Коринтианс», выкуп) Ушли - Возможные переходы п. Кузяев (окончание контракта)

н. Мантуан («Коринтианс», окончание аренды)

Пришли - Возможные переходы в. Помазун («Урал», окончание аренды)

в. Д. Боков («Салют», окончание аренды)

з. Мойзес («Интернасьонал», выкуп)

з. В. Конюхов («Уфа», окончание аренды)

п. К. Бистрович («Фортуна» С, окончание аренды)

п. Ант. Миранчук («Локомотив»)

н. Н'Диайе («Арда», окончание аренды)

н. Эджуке («Герта», окончание аренды)

н. А. Сигурдссон («Норчепинг», окончание аренды)

н. Шкурин («Маккаби» П-Т, окончание аренды)

н. А. Гайч («Верона», окончание аренды)

н. Вл. Яковлев («Пари НН», окончание аренды) Ушли з. Щенников (окончание контракта) Возможные переходы з. Мойзес («Интернасьонал», окончание аренды)

н. А. Гайч («Оренбург», аренда)

Пришли - Возможные переходы в. Свинов («Факел», окончание аренды)

з. Голосов («Кубань», окончание аренды)

з. Кофрие («Клермон», окончание аренды)

з. Толстопятов («КАМАЗ», окончание аренды)

п. Лайкин («Нефтехимик», окончание аренды)

п. Бакалюк («Арсенал» Т, окончание аренды)

п. В. Шитов («Звезда» Спб, окончание аренды)

п. К. Шильцов («Пари НН», окончание аренды)

н. Ст. Оганесян («Оренбург», окончание аренды)

н. Максимчук («Акрон», окончание аренды) Ушли п. Крал («Унион», аренда) Возможные переходы н. К. Бальде («Удинезе»)

н. Ст. Оганесян («Оренбург», выкуп)

Пришли - Возможные переходы в. Бабурин («Торпедо», окончание аренды)

в. Рудаков («Хонка», окончание аренды)

з. К. Ковалев («Авангард» К, окончание аренды)

з. К. Боженов («Динамо» Мхч, окончание аренды)

з. Хаджикадунич («Мальорка», окончание аренды)

з. А. Мухин («Уфа», окончание аренды)

з. Иг. Калинин («Факел», окончание аренды)

з. Ведерников («Волгарь», окончание аренды)

з. Котин («Сокол», окончание аренды)

п. К. Фольмер («Балтика», окончание аренды)

п. Норманн («Динамо», окончание аренды)

п. Хашимото («Уэска», окончание аренды)

п. Саплинов («Рубин», окончание аренды)

п. Кнудсен («Лиллестрем», окончание аренды)

н. Нтумба («Велес», окончание аренды)

н. Турищев («Торпедо», окончание аренды)

н. Соу («Анкарагюджю», окончание аренды)

н. Алмквист («Погонь», окончание аренды)

н. Хромов («Арсенал» Т, окончание аренды) Ушли - Возможные переходы з. Е. Чернов («Краснодар», окончание аренды)

з. Сильянов («Локомотив», окончание аренды)

Пришли - Возможные переходы в. А. Мелихов («Урарту», окончание аренды)

з. Кармаев («Ротор», окончание аренды)

н. Янку («Херманштадт», окончание аренды) Ушли з. Нижич (свободный агент)

н. Карапузов («Динамо», окончание аренды)

н. Черняк («Солигорск», окончание аренды) Возможные переходы -

Пришли - Возможные переходы з. Е. Чернов («Ростов», окончание аренды)

з. С. Бородин («Бейтар», окончание аренды)

п. Крыховяк («Аль-Шабаб», окончание аренды)

п. Якимов («Факел», окончание аренды)

п. И. Манелов («Арсенал» Т, окончание аренды)

п. Мацукатов («Акрон», окончание аренды)

н. Шапи-Сулейманов («Хапоэль Б-Ш», окончание аренды) Ушли - Возможные переходы з. Рамирес («Ференцварош»)

Пришли н. Гюрлюк («Алтынорду»)

н. Мансилья («Расинг», выкуп) Возможные переходы з. Паловец («Ламия», окончание аренды)

п. Болотов («Тюмень», окончание аренды)

п. Гурциев («Алания», окончание аренды)

н. Ст. Оганесян («Спартак», выкуп)

н. А. Гайч (ЦСКА, аренда) Ушли з. Стаматов (свободный агент)

п. Т. Аюпов («Урал») Возможные переходы п. Титков («Локомотив», окончание аренды)

н. Ст. Оганесян («Спартак», окончание аренды)

Пришли п. Арт. Соколов («Крылья Советов») Возможные переходы з. Мампасси («Антальяспор», окончание аренды)

з. Едвай («Аль-Айн», окончание аренды)

з. Сильянов («Ростов», окончание аренды)

з. Е. Морозов («Факел», окончание аренды)

п. Титков («Оренбург», окончание аренды)

п. М. Петров («Алания», окончание аренды)

п. Бабкин («Крылья Советов», окончание аренды)

п. Берковский («Пари НН», окончание аренды)

п. А. Никитин («Уфа», окончание аренды)

н. Керк («Антверпен», окончание аренды)

н. Хлынов («Знамя» Нг, окончание аренды)

н. Рыбчинский («Пари НН», окончание аренды)

н. Раконьяц («Црвена Звезда», окончание аренды) Ушли з. Смольников (окончание контракта)

з. Живоглядов (окончание контракта)

н. Кухта («Славия» Пр, выкуп) Возможные переходы п. Ант. Миранчук (ЦСКА)

н. Камано (окончание контракта)

н. Ив. Игнатьев (окончание контракта)

Динамо

Москва

Главный тренер

?

Пришли н. Карапузов («Ахмат», окончание аренды) Возможные переходы з. Ордец («Бохум», окончание аренды)

з. Бальбуэна («Коринтианс», окончание аренды)

п. Москвичев («Нефтехимик», окончание аренды)

п. Школик («Нефтехимик», окончание аренды)

п. Моро («Болонья», окончание аренды)

п. Шиманьски («Фейеноорд», окончание аренды) Ушли п. Норманн («Ростов», окончание аренды) Возможные переходы -

Пришли - Возможные переходы з. Иполе («Хапоэль» Х, окончание аренды)

п. М. Колмаков («Чайка», окончание аренды)

п. Ал. Коваленко («Крылья Советов», окончание аренды)

п. Ушатов («Енисей», окончание аренды) Ушли - Возможные переходы з. С. Терехов (окончание контракта, «Рубин»)

Пришли п. Т. Аюпов («Оренбург») Возможные переходы з. Магомадов («Волга» У, окончание аренды)

з. Герасимов («КАМАЗ», окончание аренды)

п. Бавин («СКА-Хабаровск», окончание аренды)

п. А. Евсеев («Уфа», окончание аренды)

п. Р. Емельянов («Шинник», окончание аренды)

н. А. Максименко («Ротор», окончание аренды)

н. А. Юсупов («Иртыш» О, окончание аренды)

н. Р. Гаджимурадов («Динамо» Мхч, окончание аренды) Ушли в. Баклов (окончание контракта)

з. Быковский (окончание контракта)

п. Подберезкин (окончание контракта)

п. Иг. Коновалов («Рубин», окончание аренды) Возможные переходы в. Помазун (ЦСКА, окончание аренды)

Пришли - Возможные переходы з. Никитенков («Велес», окончание аренды)

з. Прищепа («Ротор», окончание аренды)

з. Гудков («Текстильщик», окончание аренды)

з. Барач («Остенде», окончание аренды)

п. Липовой («Волгарь», окончание аренды)

п. Герчиков («Велес», окончание аренды)

п. Вл. Тюрин («Тюмень», окончание аренды)

п. Великородный («Новосибирск», окончание аренды)

п. Вл. Хубулов («Химки», окончание аренды) Ушли п. Соколов («Локомотив») Возможные переходы п. Ал. Коваленко («Сочи», окончание аренды)

п. Бабкин («Локомотив», окончание аренды)

Пришли - Возможные переходы - Ушли в. Гойло («Зенит») Возможные переходы п. Берковский («Локомотив», окончание аренды)

п. К. Шильцов («Спартак», окончание аренды)

н. Рыбчинский («Локомотив», окончание аренды)

н. Вл. Яковлев (ЦСКА, окончание аренды)

Пришли - Возможные переходы - Ушли - Возможные переходы в. Свинов («Спартак», окончание аренды)

з. Иг. Калинин («Ростов», окончание аренды)

з. Е. Фролов («Локомотив», окончание аренды)

п. Якимов («Краснодар», окончание аренды)

Пришли - Возможные переходы в. Исмагилов («Зенит» Иж, окончание аренды)

з. Савицкий («Енисей», окончание аренды)

п. Иг. Коновалов («Урал», окончание аренды)

н. Муллин («Волгарь», окончание аренды)

н. Д. Моторин («Космос Долгопрудный», окончание аренды) Ушли - Возможные переходы п. Саплинов («Ростов», окончание аренды)

н. Митков («Локомотив» Сф, окончание аренды)