Сергей Семак: «У Клаудиньо есть шанс сыграть с ЦСКА»

Главный тренер «Зенита» — о подготовке команды, сопернике и переходе Кузяева в «Гавр».

— Сергей Богданович, кто не сыграет с ЦСКА? Сколько пропустит Клаудиньо?

— Из тех, кто в обойме, под вопросом только участие в матче Клаудиньо. Насколько он выбыл — посмотрим. Шанс сыграть в субботу есть.

— У армейцев ушел Медина, а новичков нет. Ослабла ли команда?

— У ЦСКА выстроенная структура: все сыграны, каждый футболист знает, что от него требуется. Конечно, такие, как Медина, прибавляют качества командной игре, но, думаю, структура не изменится. Армейцы стали вторыми в прошлом сезоне, будет встреча двух первых мест.

— У ЦСКА не лучшие результаты в межсезонье. Как вы к ним относитесь?

— Что касается качества игры, то в первом матче оно у ЦСКА было неплохим в первые 30 минут. Каждый тренер решает свои задачи в это время, и контрольные игры — только этап подготовки к сезону. Товарищеские матчи не относятся к официальным, в субботу будет другая игра.

— Вы согласны, что вы — легенда ЦСКА? Какого приема вы ждете в Казани?

— Хорошего приема. Я со многими болельщиками ЦСКА до сих пор дружу. И с Евгением Ленноровичем Гинером в хороших отношениях. Думаю, будет матч в хорошей атмосфере при полном стадионе.

— Кузяев перешел в «Гавр». На ваш взгляд, это клуб уровня Далера?

— Мы рады и поздравили Далера: он хотел попробовать свои силы в европейском чемпионате. Это непростой вызов, но такой была его мечта. Будем радоваться и переживать за него. Возможно, через год, проявив себя, Кузяев перейдет в более сильный клуб. У него есть возможность сравнить чемпионаты, все качества необходимые у него есть. Спасибо ему за время в «Зените».

— Появилась информация о том, что клуб настаивает на скорейшем возвращении Вендела. Это так?

— По Венделу ситуация не изменилась. Я не подписывал контракт и тонкостей не знаю: если отпустили, то на сколько? Все это в зоне ответственности клубного руководства. По мне, каждый игрок должен профессионально выполнять свои обязанности.

— Одоевский переходит в аренду в «Волгарь». Почему именно Даниила отправляют в аренду из вратарей и почему в Астрахань, а не в клуб премьер-лиги?

— Клуб подписал с ним долгосрочный контракт, связывает с ним надежды. Сейчас ему нужно играть, получать практику — чем больше, тем лучше. «Волгарь» не из РПЛ? Нужно спросить у агента, были ли предложения от клубов премьер-лиги. Я слышал, что клубы хотели взять его с возможностью выкупа, а нам это невыгодно.

— Зачем «Зениту» нужен Марио Фернандес? Когда можно будет вернуться к этому вопросу?

— Откуда я знаю? Я пока не знаю. Как будет пища, тогда будем говорить, а пока добавить нечего.

— Будут ли еще новички у «Зенита»?

— Конечно, сейчас сложный период. Хотя это трансферное окно немножко проще: у нас есть определенная стабильность, так как иностранцы не могут приостанавливать контракты. Мы прекрасно понимаем, что кто-то может уйти, ведь некоторые игроки востребованы на рынке. Окончательно точку можно будет поставить, когда трансферное окно закроется.