Новый провал ЦСКА: отдали победу с 2:0 и обновили свой же антирекорд по упущенным очкам

30 марта, 19:15
ЦСКА не меняется. Когда-то самая надежная и прагматичная команда РПЛ, которая забирала очки в тяжелейших условиях, все чаще рассыпается при малейшем прессинге, Владимир Федотов месяцами не в состоянии это исправить, а лидеры растворяются на поле.
Например, Федору Чалову хватило трех матчей этой весной, чтобы лишиться места в старте. 67 минут с «Оренбургом», 70 в Самаре, 74 в Кубке с «Ростовом» — и сценарий, который осенью казался невозможным, активировался в паузу на сборные: форвард не сыграл за Россию и вернулся в клуб игроком запаса, а Заболотный ворвался в старт.
Причем такая ротация вряд ли кого-то шокировала. Во-первых, Федотов намекал на спад Федора еще во время сборов, рассуждая о ситуации с непродлением контракта (и с тех пор ситуация не изменилась). Во-вторых, весной Чалов играл так, что у штаба ЦСКА фактически не оставалось вариантов.
В-третьих, именно такое сочетание атакующей тройки (Заболотный — Давила — Обляков) позволило максимально упростить игру и использовать самую проверенную комбинацию. Вспомните первый гол: Акинфеев под прессингом «Сочи» вынес на чужую половину, Заболотный подстроился и выиграл верх, а Давила вошел в штрафную и забил (пусть и с рикошетом от Чистякова). Классика.
1:0 в начале — и ЦСКА, отдавший мяч и действовавший вторым номером, лишь убедился в правильности стратегии. Не претендуя на контроль, давление и позиционные атаки, команда Федотова выжала максимум к перерыву: пока «Сочи» пыхтел над короткими розыгрышами, армейцы ловили их на контрвыпадах и задействовали габариты игроков после длинных передач.
Когда все тот же Заболотный вонзил второй мяч на «Фиште» (и свой 9-й в сезоне), казалось — игра закончена. Но ЦСКА неслучайно лидер лиги по упущенным очкам в матчах, в которых он вел в счете (было 16, а теперь 18). Так что неудивительно, что свои лучшие шансы «Сочи» создал сразу после второго гола — причем их количество поражало.
Гуарирапа всего за пару минут успел издевательски прокинуть Роше между ног и вернуть «Сочи» в игру, опасно пробил головой и нагрузил Акинфеева плотным ударом из-за штрафной. Игоря было просто жалко — такое ощущение, что ему одному надоел один и тот же сценарий: ЦСКА тратит уйму сил и добивается комфортного преимущества, а после «плывет» и все теряет.
С каждым новым суперсейвом Игоря было очевидно: «Сочи» додавит.
И «Сочи», конечно, додавил. Их второй гол — лучшее доказательство тотальной потери концентрации командой, которая после 2:0 просто бросила играть. Гайич упустил Заику, который уничтожил серба в верховой борьбе, а Мойзес и Роша распахнули зону, позволив Крамаричу принять мяч, подстроиться под удар и вколотить его в упор.
2:2 с последней командой в РПЛ — уже катастрофа. Хуже только то, что до финального свистка ЦСКА был гораздо ближе к третьему пропущенному, чем к победе. Хотя Федотов максимально освежил атаку: выпустил Мусаева с Чаловым, сохранив Заболотного.
Освежил, но не усилил. 18 упущенных очков в 21 туре — это уже не локальная проблема, а система. И ее решения не видно и близко.
Вот «Сочи» в большом порядке: так перевернуть игру, вернуться с 0:2 и почти вырвать победу достойно отдельных аплодисментов. Как и экстренная перестройка зимой: Морено получил новый состав, раскрыл новичков и установил свой фирменный стиль игры, который уже позволяет цепляться за очки в матчах с топ-клубами.
Единственная проблема испанца — ограниченное время. Девять туров — слишком короткая дистанция, чтобы избежать вылета при таком отрыве. Но то, что «Сочи» больше не самый безнадежный аутсайдер, — факт. И главный аргумент на спасение.