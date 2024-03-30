Новый провал ЦСКА: отдали победу с 2:0 и обновили свой же антирекорд по упущенным очкам

«Сочи» в большом порядке.

ЦСКА не меняется . Когда - то самая надежная и прагматичная команда РПЛ , которая забирала очки в тяжелейших условиях , все чаще рассыпается при малейшем прессинге , Владимир Федотов месяцами не в состоянии это исправить , а лидеры растворяются на поле .

Например , Федору Чалову хватило трех матчей этой весной , чтобы лишиться места в старте . 67 минут с «Оренбургом» , 70 в Самаре , 74 в Кубке с «Ростовом» — и сценарий , который осенью казался невозможным , активировался в паузу на сборные : форвард не сыграл за Россию и вернулся в клуб игроком запаса , а Заболотный ворвался в старт .

Причем такая ротация вряд ли кого - то шокировала . Во - первых , Федотов намекал на спад Федора еще во время сборов , рассуждая о ситуации с непродлением контракта ( и с тех пор ситуация не изменилась ). Во - вторых , весной Чалов играл так , что у штаба ЦСКА фактически не оставалось вариантов .

В - третьих , именно такое сочетание атакующей тройки ( Заболотный — Давила — Обляков ) позволило максимально упростить игру и использовать самую проверенную комбинацию . Вспомните первый гол : Акинфеев под прессингом «Сочи» вынес на чужую половину , Заболотный подстроился и выиграл верх , а Давила вошел в штрафную и забил ( пусть и с рикошетом от Чистякова ). Классика .

1:0 в начале — и ЦСКА , отдавший мяч и действовавший вторым номером , лишь убедился в правильности стратегии . Не претендуя на контроль , давление и позиционные атаки , команда Федотова выжала максимум к перерыву : пока «Сочи» пыхтел над короткими розыгрышами , армейцы ловили их на контрвыпадах и задействовали габариты игроков после длинных передач .

Когда все тот же Заболотный вонзил второй мяч на «Фиште» ( и свой 9- й в сезоне ), казалось — игра закончена . Но ЦСКА неслучайно лидер лиги по упущенным очкам в матчах , в которых он вел в счете ( было 16, а теперь 18). Так что неудивительно , что свои лучшие шансы «Сочи» создал сразу после второго гола — причем их количество поражало .

Гуарирапа всего за пару минут успел издевательски прокинуть Роше между ног и вернуть «Сочи» в игру , опасно пробил головой и нагрузил Акинфеева плотным ударом из - за штрафной . Игоря было просто жалко — такое ощущение , что ему одному надоел один и тот же сценарий : ЦСКА тратит уйму сил и добивается комфортного преимущества , а после «плывет» и все теряет .

С каждым новым суперсейвом Игоря было очевидно : «Сочи» додавит .

И «Сочи» , конечно , додавил . Их второй гол — лучшее доказательство тотальной потери концентрации командой , которая после 2:0 просто бросила играть . Гайич упустил Заику , который уничтожил серба в верховой борьбе , а Мойзес и Роша распахнули зону , позволив Крамаричу принять мяч , подстроиться под удар и вколотить его в упор .

2:2 с последней командой в РПЛ — уже катастрофа . Хуже только то , что до финального свистка ЦСКА был гораздо ближе к третьему пропущенному , чем к победе . Хотя Федотов максимально освежил атаку : выпустил Мусаева с Чаловым , сохранив Заболотного .

Освежил , но не усилил . 18 упущенных очков в 21 туре — это уже не локальная проблема , а система . И ее решения не видно и близко .

Вот «Сочи» в большом порядке : так перевернуть игру , вернуться с 0:2 и почти вырвать победу достойно отдельных аплодисментов . Как и экстренная перестройка зимой : Морено получил новый состав , раскрыл новичков и установил свой фирменный стиль игры , который уже позволяет цепляться за очки в матчах с топ - клубами .