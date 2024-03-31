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Сегодня, 13:30

«Краснодар» рано начали хоронить. Мусаев построил ярчайшую команду пять лет назад

Мурад Мусаев возглавил «Краснодар» после отставки Владимира Ивича
Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
Мурад Мусаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вспоминаем «быков» с молодыми Шапи, Сафоновым и Игнатьевым.

Мурад Мусаев сменил Владимира Ивича на посту тренера «Краснодара». Назначение восприняли без восторга, для многих ситуация видится таковой: Галицкий взял послушного коуча, который будет удовлетворять его требования и ставить утопический атакующий футбол, а про титулы можно забыть.

И очень зря. Сотрудничество с Мусаевым принесло клубу много положительных эмоций. Именно с ним «быки» впервые обозначили себя как участник чемпионской гонки и были ближе всех (наравне с командой Олега Кононова) к воплощению мечты Галицкого — произошло это в его первом полноценном сезоне-2018/19.

Cкромный гений Перейра, «джокер» Шапи и Мамаев с рабоной

Мой личный интерес к «Краснодару» проснулся после победы над «Локомотивом», ведь победный мяч забил 18-летний Магомед-Шапи Сулейманов. Как фанат серии Football Manager и любитель прокачивать зеленых юниоров до футболистов топ-уровня я проникался громадным уважением к тренерам, которые этим занимались в реальности.

Мурад Мусаев и&nbsp;Владимир Ивич. Мусаев — в «Краснодаре» вместо Ивича. Сомнительно, но может сработать

Мусаев со временем только усилил интерес к команде, подводя к основе и других воспитанников. Первым пошел Иван Игнатьев, который с уходом Смолова закрепился как главный форвард. Это сейчас он пошел по дорожке среднестатистического паспортиста, меняя клубы сезон за сезоном — а тогда он оформил 7+4 в 20 матчах РПЛ. Затем место в воротах у Станислава Крицюка перехватил Матвей Сафонов, а на замену периодически выпускали Даниила Уткина.

Но главной любовью был Шапи. Сборной тогда недоставало крутых атакующих вингеров - Магомед был юрким, по-хорошему наглым и обладал крепким ударом с левой ноги. В крутость юниора многие отказывались верить, поэтому вскоре появились слухи о том, что он переписан. Вдаваться в расследование не хочется. Даже если так оно и есть, и Шапи родился не в 1999 году, а в 1996-м, то на профессиональном уровне это ему никак не помогало — от игры против крепких 30-летних защитников «Енисея» и «Анжи» цифры в паспорте никак не оберегали.

Оберегал Магомеда лишь Мусаев, который выпускал его исключительно в концовках на 20-30 минут, чего Шапи хватало для гола. Из 31 матча в том сезоне Шапи вышел в старте лишь в трех, и даже в Кубке России был «джокером». Вместо этого он набирал игровой тонус в «Краснодаре-2», играя в ФНЛ против «Мордовии», «Луча» и остальных.

Однако оплотом той команды были легионеры: Маурисио Перейра, Каборе и Классон. Уругваец был главным креативным умом той команды, сердцевиной «Краснодара». Хотя любители сухой статистики вряд ли могли очароваться полузащитником — больше шести голевых за сезон в РПЛ он не пробивал. Каборе цементировал опорную зону и был в числе лучших разрушителей чемпионата — в дальнейшем, в «Динамо», к подобной форме он уже не приближался. А Классон в целом был одной из звезд лиги и играл в основе сборной Швеции, что уже говорит об уровне.

Забывать о вкладе других игроков тоже несправедливо. Кэп Мартынович претендовал на лучшего защитника лиги. Хоть по паспорту он и белорус, но в Краснодаре давно стал своим. Вместе с Каборе в опорной зоне выжигал Газинский, который иногда радовал забросами из глубины; Вандерсон на правом фланге жонглировал мячом, а Рамирес пугал забеганиями из глубины.

И можно удивиться еще одному имени в списке. Павел Мамаев был главной «десяткой» команды, показывая, каким крутым игроком он мог стать, если бы не его характер. Было ощущение, что у 30-летнего полузащитника открылось второе дыхание и он сможет вернуться в сборную. На выезде с «Анжи» он забил один из крутейших мячей в истории «Краснодара» — мастерски открылся в коридоре между защитниками, моментально принял мяч и пробил рабоной в дальний угол. Через пару туров он забил «Зениту» в Петербурге — этот гол стал для него последним за клуб. Через пару часов он устроил легендарный кутеж с Кокориным в Москве.

Магомед-Шапи Сулейманов празднует гол в ворота «Севильи».
Фото Global Look Press

«Краснодар» обыграл «Севилью» и «Байер» в Европе, но очень грустно вылетел от «Валенсии»

В общем, героями и яркими футболистами тот «Краснодар» не был обижен. Забивать и пасовать красиво умеют, осталось подкрепить талант результатами. У той команды было несколько ярких матчей. Пойдем по хронологии.

Домашний матч с «Севильей» в группе Лиги Европы подарил аж двух номинантов на лучший гол в истории клуба. Сначала «быкам» пришлось отыгрываться, и за дело взялся Перейра. Маурисио подхватил мяч, сыграл в стеночку с Мамаевым и, проникнув в штрафную, поразил дальний угол. А на исходе матча победный уложил Окриашвили — из-за постоянных травм колена про грузина все успели забыть, но гол через себя заставил всех снова говорить о Торнике. Подобную красоту он уже забивал «Зениту» в 2016-м, и это тоже было в Краснодаре.

Вообще Лига Европы выдалась крайне эмоциональной для южан. Команда Мусаева вышла в плей-офф и сразу набрела на воодушевленный «Байер», который при Петере Босе даже успел обыграть «Баварию». В Краснодаре скатали нули, поэтому шансов на проход в Леверкузене было минимум.

Мурад Мусаев и&nbsp;Владимир Ивич. Мусаев — в «Краснодаре» вместо Ивича. Сомнительно, но может сработать

Выездная игра действительно проходила очень тяжело. Сафонов магией останавливал прорывы леверкузенцев, хотя у «Краснодара» тоже были моменты, пусть и меньше, чем у хозяев. На последние 20 минут Мусаев ввел в игру Шапи, а тот первым же ударом со штрафного открыл счет. В шоке, кажется, были даже игроки «Краснодара», которые оставшееся время с дрожащими ногами позволили «Байеру» сравнять. Благо, к тому моменту УЕФА еще не отменил правило выездного гола.

Жеребьевка снова не была благосклонной к «быкам» - российскому клубу выпала «Валенсия». В Испании шансов на победу было минимум, но Классон хотя бы организовал выездной гол при счете 0:2, поэтому дома было достаточно победить 1:0.

Каким же было удивление, когда «Краснодар» весь матч давил сильнейшую за много лет «Валенсию» Марселино. Забить пытались и так и сяк: Перейра целил со штрафных, Ольссон прессингом чуть не переправил вынос вратаря в чужие ворота. Дело шло к нулям и вылету из еврокубков, пока на поле не ступил Сулейманов: подхватил мяч на правом фланге после отскока, подбежал к углу штрафной площади и забил шедевр в дальнюю «девятку». Крик Генича, комментировавшего игру, после гола - бесценен.

После этого Мусаев совершил классическую ошибку, выпустив на поле третьего центрального защитника. «Валенсия» побежала отыгрываться, «Краснодар» с тройкой ЦЗ пытался разобраться, кому, где и как располагаться в защите, а весь состав, будто не веря в возможную победу, прижался к воротам Сафонова.

Иногда такие ходы приносят мучительные победы, но «Краснодару» не повезло: за минуту до свистка Гедеш сравнял счет. Забить еще у «быков» времени категорически не было — испанцы прошли дальше. С одной стороны, жестокая несправедливость, учитывая блестящую игру южан. С другой, закономерное наказание за промахи Мусаева в концовке. Шапи сотворил чудо, которое никого не спасло. Это был тот случай, когда из-за футбола на глазах появлялись слезы. Казалось, поражение «Краснодара» прибило весь российский футбол: в ближайшие три года наши команды в еврокубках превратились в мальчиков для битья и не радовали значимыми победами.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
Мурад Мусаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Параллельно «Краснодар» выбыл из борьбы за золото: череда ничьих в начале 2019 года и поражение от «Локо» отбросили команду Мусаева, хотя перед зимним перерывом они отставали от «Зенита» на одно очко. После вылета из Лиги Европы и потери шансов на чемпионство «Краснодар» бросил силы на попадание в Лигу чемпионов.

В 24-м туре «Краснодар» принимал «Зенит», и команды выдали, вероятно, самый яркий и атакующий матч в истории современной премьер-лиги. За первый тайм соперники провели больше атак, чем остальные команды за весь тур в целом. После той игры Сафонова всерьез стали воспринимать как наследника Акинфеева: не будь Матвея в раме, «Зенит» мог закрыть вопросы уже в первые 20 минут.

В матче было все, о чем только можно было мечтать: атака на атаку, стенка на стенку между футболистами и сотрудниками, классный штрафной в исполнении Ракицкого, громогласная публика, дальний удар от Перейры, дубль Дзюбы с победным голом на последних секундах и органичные крики Черданцева. Что может быть лучше?

Это поражение (2:3) не сбило «Краснодар» с пути, а наоборот — только раззадорило. Команда Мусаева взяла вторую бронзу в истории клуба и выбила путевку в квалификацию ЛЧ. После финальной игры с «Рубином» болельщики не только праздновали медали, но и провожали Перейру с Каборе — первый уехал в МЛС, а второй ушел на улучшенные условия в «Динамо».

Мусаев показал, что способен работать с командой уровня «Краснодара», но в последующих сезонах команда пошла на спад. Игнатьев с Шапи так и не стали будущими звездами, а перестройка состава выпала на первый сезон в ЛЧ, который закончился после издевательского вылета от «Олимпиакоса» в отборе. Не пахло и борьбой за титулы, которую справедливо ожидали от «быков».

Через год Мусаев все же привез в Краснодар Лигу чемпионов, но болельщикам пришлось поддерживать команду с диванов — ковид не позволял полностью насладиться турниром. А еще через пару месяцев Мурад покинул команду и уехал в Азербайджан.

Теперь он вернулся и, уверен, зацепится за новый шанс выиграть чемпионство. Мусаев точно не показал свой максимум и сможет воспользоваться достижениями Ивича.

Магомед-Шапи Сулейманов
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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