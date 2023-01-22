Нет Промеса — есть Бальде. «Спартак» обыграл команду Касымова

Красно-белые в первом зимнем контрольном матче победили узбекский АГМК.

Январские сборы «Спартака» — это регулярные новые вводные. Сначала пришлось принимать вынужденное решение по Промесу, который сейчас готовится к сезону самостоятельно. Потом — подыскивать нового соперника вместо отказавшегося от спарринга «Левски». Болгар в итоге заменил АГМК — четвертая команда по итогам последнего чемпионата Узбекистана, которую тренирует чемпион России в составе владикавказского «Спартака-Алании» Мирджалол Касымов и где играет экс-защитник «Локомотива» Виталий Денисов.

Для первого зимнего матча принципиальной разницы нет. Во-первых, отталкиваться в любом случае требуется от себя. Во-вторых, есть время для экспериментов. Отчасти вынужденных, так как Мозес продолжает восстанавливаться, Мевли и Рассказова в команде уже нет, а новичков только ждут. Речь о португальце Томаше Тавареше и парагвайце Дуарте, который уже попрощался с воспитавшим его клубом «Серро Портеньо», а в соцсетях появилось фото, где защитника провожают многочисленные родственники.

Пока же Гильермо Абаскаль дает возможность проявить себя не только отбывшему дисквалификацию Бальде Кейта, но и собственным воспитанникам. В воскресенье в старте их было сразу трое. Больше остальных известен болельщикам полузащитник Михаил Зорин, в октябре дважды выходивший на замену в матчах РПЛ. Опытным партнерам он знаком, поэтому неудивительно, что первый гол сборов забил именно он. 18-летний полузащитник открылся под передачу Николсона, на чье забегание своевременно среагировал Игнатов, и вторым касанием пробил мимо вратаря.

Дебютировали же в главной команде «Спартака» ровесник Зорина и тоже полузащитник Иван Пяткин, а также занявший место в воротах 19-летний Михаил Волков. Вот он себя проявил ярко еще при счете 0:0, выдав два сумасшедших сейва при ударах в упор, после чего третью попытку АГМК на ленточке остановил отбивший мяч в перекладину Классен. Что до ответного гола быстро сравнявшего счет соперника, то там вопросы возникли не к вратарю, а к допустившему просчет Маслову. Забивал же Боакье с подбора, когда в его пользу оказался рикошет от заблокировавшего первый удар Джикии.

В общем, за первые 45 минут проявили себя как молодежь, так и соскучившийся по футболу Кейта. Он, естественно, не альтернатива Промесу, а один из вариантов в колоде Абаскаля. Сенегалец действует ближе к бровке, выполняя много передач в штрафную, но при возможности смещается в центр. Ситуацию, когда «Спартак» снова вышел вперед, вингер прочувствовал здорово. Хотя отметить нужно и тонкий пас «шведой» в исполнении Николсона, и выверенный мягкий навес Хлусевича, после чего Бальде оставалось замкнуть дальнюю штангу.

Эмоции у африканца были такими, что после свистка на перерыв он обнялся с арбитром. Уже знал, что свою миссию на вечер он выполнил, а на второй тайм выйдет совсем другой состав. С новыми молодыми именами — защитниками Дмитрием Иванниковым, которому всего 17 лет, и Максимом Веденеевым. Результат же обеспечивали те, от кого этого ждали. Выполнивший подачу с левого фланга Зиньковский, пропустивший мяч на партнера Мелешин и в третий раз поразивший ворота АГМК Соболев.

Получалось — что в первом тайме, что во втором — довольно живо и интересно. В первой половине — чуть больше. Впрочем, никаких серьезных выводов из увиденного делать не стоит. Победили, встряхнулись, зарядились эмоциями — работаем дальше.

Возможно, чуть больше информации будет, если к следующей контрольной игре — с не отказывающимся от встречи болгарским «Ботевом» — подъедут новички. А пока стоит отметить превращающегося в полноценную боевую единицу Кейта и поволноваться по поводу здоровья вынужденно замененного Мелешина.