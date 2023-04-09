Дворовый футбол в старейшем дерби. «Спартак» спасся за счет «легкого» пенальти

Обозреватель «СЭ» рецензирует ничью «Спартака» и «Динамо», а также первую победу «Торпедо» Клотета.

Трагикомедия ошибок

Не надо путать понятия «высокая результативность» и «хороший футбол». Матч «Спартак» — «Динамо» доказал: количество забитых в игре голов далеко не всегда прямо пропорционально восторгу, который ты от нее испытываешь. Хотя, конечно, 3:3 лучше, чем 0:0, но и шесть голов далеко не всегда гарантия не только качества, но даже и зрелища.

В субботу в Тушине был, если называть вещи своими именами, дворовый футбол. Логика в происходившем отсутствовала. Играли две команды с хорошими футболистами, но в плохой форме — особенно в обороне. Как модно теперь выражаться, рандомно (то есть случайно и необъяснимо) на поле было всё — голы, ошибки, черный день Александра Селихова, наконец пенальти в концовке, с которого «Спартак» спас игру. О нем ниже поговорим отдельно, а пока отмечу, что победы по такой игре не заслуживал никто. Но красно-белые не должны были отыгрываться ТАК.

А открыл «Спартак» счет безо всяких вопросов к соблюдению правил. Вопросы были только к обороне «Динамо», которая лишь обозначала свое присутствие во время всей атаки красно-белых. Когда Роман Зобнин забрасывал мяч налево в штрафную, Даниил Хлусевич ловко там его обрабатывал и нацеленно простреливал, а Александр Соболев в своем сотом матче за «Спартак» прерывал свою долгую безголевую серию и с линии вратарской лупил под перекладину, никому из них никто не мешал. Вся бело-голубая оборона смотрела футбол, но точно в него не играла.

Казалось бы, при счете 3:3 скучно на поле быть не может. И при 2:2 в конкретном тайме — тем более. Но почти все время между голов до перерыва смотреть было не на что! А потом вдруг рождался очередной мяч. Честно говоря, такого видеть не доводилось давно. Да и многие из самих мячей были удивительными.

Вот сравнивает, допустим, «Динамо» счет в первый раз. Там был момент настоящего блеска — пас Дениса Макарова на Константина Тюкавина, который перед этим сам же сделал Макарову скидку. Тюкавин пробил мимо Селихова, вот только казалось, что и мимо ворот — судя по всему, в створ мяч не должен был попасть. Но Даниил Денисов, 13 минутами ранее заменивший травмировавшегося тезку Хлусевича, зачем-то в подкате выбил мяч, причем прямо на Арсена Захаряна. Тот не мог такого подарка не принять.

Но еще более абсурдно играл центр защиты «Динамо» и особенно Николас Маричаль. Он и к первому голу «Спартака» имел прямое отношение, побежав за Хлусевичем, недобежав, а затем отвернувшись во время прострела на Соболева. И сразу после того гола 22-летний уругваец едва не «привез» второй. А при 1:1 два центральных защитника «Динамо» — сначала Саба Сазонов, а потом снова Маричаль — в двух эпизодах подряд совершили элементарные технические ошибки.

И если оплошность Сазонова к фатальным последствиям не привела, то «деревянная» обработка простого мяча Маричалем подарила Михаилу Игнатову простой отскок, который он преобразовал в голевой пас Кейта Бальде. Тот забил во втором матче подряд, и впервые — в РПЛ. И совсем уж в ступор вогнали действия в этом эпизоде Эли Дасы, который вроде бы побежал за Бальде, но, вместо того чтобы не дать ему ударить, вдруг рванул в каком-то совершенно неясном направлении. Позже выяснилось, что за несколько дней до матча у него родилась дочь, и ему посреди недели разрешили слетать в Израиль. Но какое отношение это имеет к алогичному поведению на поле, тем более для опытного игрока?

Впрочем, и «Спартак» до перерыва снова не остался в долгу по ляпам. Теперь нехарактерно для себя гол «привез» Селихов. Что он хотел сделать на выходе при угловом, поданном Захаряном, понять невозможно. Никто его не блокировал, никто ему не мешал. Но он не поймал, не отбил мяч, даже не изменил хотя бы чуть-чуть его направление, а просто пропустил его мимо себя. Попадание в ногу никак не ожидавшего того Соболева — и 2:2. Форвард забил по голу в чужие и в свои. В этот вечер ему доведется сделать своеобразный хет-трик. Но до этого мы еще дойдем.

Говоря о дворовом футболе, вовсе не хочу сказать, что на «Открытии» никто не играл здорово. У «Спартака» выделялись форварды — Соболев и Бальде, остроту создавал Игнатов. У «Динамо» наконец-то более или менее пошла игра у Захаряна, а у Макарова она идет уже несколько матчей. Как обычно, активен и неутомим был Тюкавин. Но сзади и у тех, и у других был тихий ужас, и недаром Славиша Йоканович в перерыве Маричаля заменил.

«Спартак» спасся благодаря «легкому» пенальти. «Динамо» не могло не вспомнить его встречу с судьями

Второй тайм был посодержательнее, но и там абсурда хватало. Макаров отдал обыкновенный пас в штрафную на Тюкавина, за которым бежал Томаш Тавареш, нападающий не успел, а мяч тем временем юркнул в дальний угол, и за этим процессом ошалело смотрел главный неудачник дня ­- голкипер Селихов. Причем ни из-под каких игроков мяч не выскакивал, никто Александру обзор не закрывал. Просто что-то на него в этот день такое нашло. Это бывает с любым вратарем. Он зачем-то дернулся в другом направлении, когда на мгновение ему показалось, что Тюкавин успеет, — но тот и близко не добегал, а Макаров доказал справедливость футбольной истины, что закручивать в створ всегда полезно — если свои не попадут, так чужие могут срезать или вообще мяч никого не коснется и в ворота заскочит. Так и произошло.

Торжество абсурда в этот вечер зашкалило за все возможные пределы, просто два раза вперед выходил «Спартак», а на третий — «Динамо». Но и это было еще не все. На последних минутах при угловом у ворот Антона Шунина (кстати, довольно неожиданно занявшего место в динамовских воротах, но к нему-то вопросов по этой игре не возникло) тот же Даса чуть-чуть прихватил Зобнина за живот, и тот тут же упал, явно усилив эффект. Да еще и за лицо схватился, хотя если его и придерживали, то совсем за другое место. Более того, при раскадровке видно, что падать Роман начал за мгновение до касания Дасы.

Тем не менее Сергей Иванов назначил пенальти. ВАР Владислав Безбородов попытался ростовчанина переубедить, позвав к монитору. Но Иванов, едва взглянув на повторы, очень быстро подтвердил верность своего первоначального решения, да еще Дасе и желтую карточку вкатил. Действуя, видимо, в соответствии со знаменитым мемом (тогда, правда, еще такого слова не знали) еще из начала 2000-х, рожденных Юрием Семиным после одного неоднозначного пенальти в пользу «Локомотива»: «А не надо было трогать у Саркисяна руками!»

Это был пенальти из категории «легких». То есть нельзя сказать, что для него вообще не было повода, но по такой логике 11-метровые нужно ставить почти при каждом стандарте у чьих-либо ворот. Вполне логично, что после игры член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин вспомнил о недавнем приезде судейского корпуса в «Спартак» посреди сезона, когда красно-белые были сильно недовольны арбитражем. Он не утверждал, что эта встреча и пенальти в дерби взаимосвязаны, но не без иронии заметил: «С учетом того, что команда встречается с судьями или судьи с командой, наверное, имеет смысл обратить внимание на успешную практику».

Судейские руководители и их подчиненные сами, не приезжая в другие клубы или не афишируя те встречи, а потом ошибаясь, подставились, дали повод так о себе высказываться. Причем «Спартак» в последние 15 минут матча атаковал беспрерывно, и тот же Гафин признал: «По игре результат справедливый». И вот тут можно говорить о единственной в этом сюрреалистическом матче логике: Славиша Йоканович на 68-й минуте, сразу после гола Макарова, заменил Тюкавина на Федора Смолова, после чего «Динамо» вообще перестало атаковать. Тем самым серб внес свою лепту в общий абсурд этого матча.

Смолов только после травмы, динамовцам нужно удержать 3:2, а для этого цепляться за мячи, которые летят вперед, чтобы не сделать нагрузку на оборону непосильной. Но это скорее хлеб, допустим, мощного Грулева, чем Федора, у которого другие достоинства. Замена показалась абсолютно несвоевременной.

Эта бешеная ничья — в пользу «Ростова» и ЦСКА. И поделом. Повторяю: три очка по такому футболу стали бы слишком большой роскошью что для «Спартака», что для «Динамо». Но бело-голубым после такого пенальти должно быть досаднее, пусть даже не Йоканович, а Гильермо Абаскаль заявил, что его команде не повезло. Все-таки тренеры по горячим следам порой оценивают происходящее не совсем адекватно.

«Торпедо» еще живо. Клотет — молодец, но дело не в нем одном

Во втором матче при новом тренере, каталонце Жозепе Клотете, «Торпедо» обыграло «Факел» — 2:0. И у черно-белых, еще недавно, казалось, обреченных, вдруг появился свет в конце тоннеля — с «Химками» они сравнялись, а от того же Воронежа отстают на четыре очка. Зазор отнюдь не критичный. Ведь «Пари НН» тоже опережает «Факел» лишь на два очка, а «Химки» и «Торпедо» — на шесть.

Черточки футбола Клотета уже видны — взять хотя бы то, как Александр Рязанцев в одно касание после скидки отдал пас в свободную зону перед первым голом. Но ничего бы не случилось, если бы защитник «Факела» Евгений Морозов, который был первым на мяче, своими мягкотелыми действиями не подарил его Илье Кухарчуку. Тренеры за такое голову отрывают.

Схожая ситуация со вторым голом в добавленное время. Через пас вышли на чужую половину поля и доставили мяч Нетфуллину — это наверняка работа нового тренера. Равиль, как и Кухарчук, смело взял игру на себя и не отдал ближнему, а продавил двух защитников и пробил издали под штангу. Для этого опорника такие действия не очень характерны, и можно предположить, что Клотет призывал игроков не бояться брать инициативу.

Но защитники «Факела» в этой ситуации сыграли если не так «балетно», как Морозов при первом голе, но все равно недопустимо пассивно и податливо. Если же вспомнить кучу упущенных гостями моментов и сейвы Егора Бабурина, который, на мой взгляд, заслуживал звания лучшего игрока матча, то ясно: такой результат — это для «Торпедо» еще и удача. Игра в целом была равна. И, кстати, опустил бы вторую часть этой фразы — да, играли аутсайдеры слабой нынче РПЛ, но не могу сказать, что это выглядело невыносимо. Напротив — живенько и обоюдоостро.

Клотет ставит свой футбол — как сказал Рязанцев, требования абсолютно другие. Но каталонец тоже не с нуля начал. В этом году «Торпедо» и при Андрее Талалаеве было вполне себе боеспособное: 2:2 в Краснодаре, минимальный проигрыш «Уралу» с голом в концовке, ничья в Нижнем, превратившаяся в техническую победу из-за головотяпства хозяев. И это дало черно-белым эмоциональный всплеск и шанс на выживание.

С учетом состава Талалаев нормально подготовил «Торпедо» к рестарту, а после его ухода Клотет наложил на эту базу свои игровые черточки, где-то раскрепостил футболистов. И правильно выбрал вратаря — тут доверие Александру Довбне в первых матчах весны у Талалаева скорее не оправдалось. Но говорить, что Клотет все перевернул по сравнению с тем, что было до того, — явное преувеличение.

«Факел» этим поражением сильно осложнил себе жизнь. Все-таки болельщики там намного сильнее самой команды — недаром на выезде у воронежцев ноль побед, а дома они совсем другие. А значит, из двух ближайших туров «Факел» должен выжимать максимум — он дома сыграет с середняками «Ахматом» и «Оренбургом».

У «Торпедо» же почти не осталось выездов за пределы московского региона, кроме Сочи, куда летают самолеты. То есть логистика — максимально удобная. Через тур — гостевой матч с «Химками», который решит многое. Вот только домашнее поле клубу не может сильно помогать: достаточно было взглянуть на огромную пустую чашу «Лужников» в игре с «Факелом». Если черно-белые выиграли, то точно не благодаря поддержке болельщиков. Но неожиданное обострение интриги внизу, конечно, на пользу чемпионату, который по энергетике, драматизму и посещаемости все больше уступает Кубку страны.