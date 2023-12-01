«Интервью про Старкова — честный поступок Аленичева». Романцев — о «Спартаке» и чемпионской гонке РПЛ

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России отвечает на вопросы читателей «СЭ».

Если Тюкавин окажется в «Зените», то будет стоить миллионов 50

Денис Ратников: — Даже после ничьей «Зенита» с «Краснодаром» вы настаивали, что питерцы — фавориты в золотой гонке. Поражение «быков» от «Урала» означает, что интрига умерла?

— Не стал бы спешить с выводами — впереди почти целый круг. Но моя уверенность в очередном успехе «Зенита» родилась не на пустом месте. Ушел Малком — заиграл Вендел. Исправно забивает Кассьерра, в связке с которым в атаке хорош Сергеев. В обороне стал открытием Алип. Плюс качественная скамейка, которая позволяет Семаку не хвататься за голову из-за потерь в составе. К тому же «Краснодар» в Питере не показал, что он в чем-то сильнее. Очень похоже, что та ничья стоила ему больших энергетических затрат — и это аукнулось в игре с «Уралом». Помимо потери очков, в Екатеринбурге травмировались Сафонов с Торменой, а Кордоба нарвался на удаление. Считаю, что в этом матче сказалось отсутствие у «быков» опыта борьбы за чемпионство. А у «Зенита» он есть. С другой стороны, это дело наживное. А то, что команда Галицкого растет и крепнет на глазах, — факт неоспоримый. Говорю об этом, опираясь на игровой и тренерский опыт. Ну а как спартаковский болельщик, конечно, не желаю «Зениту» победы. Надеюсь, что здесь меня правильно поймут и не обидятся питерские друзья, которых у меня в этом городе немало.

Олег Дорохов: — «Зенит» опередил «Краснодар» в таблице, но во втором круге команду Семака ждет встреча с «быками» в гостях. Может ли она стать определяющей в борьбе за чемпионство?

— Не думаю, что это создаст особые трудности «Зениту». И вряд ли на нем скажется отсутствие поддержки своих трибун. Это для «Спартака» она всегда была тем самым катализатором, который придавал сил, гнал к чужим воротам, а порой и выручал в безнадежных ситуациях. Вспоминаю, как на подъезде к «Лужникам», где команду встречала толпа фанатов, нас начинал бить мороз по коже. У «Зенита» такое в Краснодаре вряд ли случится. А вот сложности с логистикой, которые до сих пор актуальны, на подготовке могут сказаться. И потом — эта встреча состоится в апреле, за шесть туров до финиша. А значит, не попадет в категорию тех, что решат судьбу золотых медалей. Как было у нас в 97-м в Волгограде, где в споре с шикарным «Ротором» Вити Прокопенко, царствие ему небесное, все решили голы Кечинова и Ширко.

Егор Жиров: — Недавно Сергей Семак заявил: российский игрок обойдется «Зениту» в три-четыре раза дороже, чем иностранец аналогичного уровня. Не кажется ли вам, что это просто спекуляция на футболистах с российским паспортом, которую порождает лимит на легионеров?

— Признаюсь, прежде никогда об этом не слышал, хотя повода не верить Сергею Богдановичу у меня нет. И скорее это попахивает не спекуляцией, а одним из вариантов коррупции. Мне вспоминаются рассказы Дасаева, Родионова, Онопко — о том, как тяжело приходилось им за границей, где попасть в состав можно было, если ты доказал, что на голову сильнее местных. У нас же при всех равных в споре россиянина с легионером предпочтение часто отдают иностранцу, потому что за него заплачены большие деньги.

Что касается задирания цен на молодые таланты, то не исключаю, что это вариант, который может помочь сохранить у себя перспективного парня. Тогда это плохо. Возможно, говоря об этом, Семак имел в виду интерес к форварду «Динамо» Тюкавину, который почему-то не всегда попадал там в состав. А в «Зените» в нем видят игрока, который не только усилит команду, но еще и выйдет на новый уровень. Для этого есть все данные. И если Тюкавин все-таки окажется в «Зените», то, поверьте, через год он уже будет стоить миллионов 50. А пока все повисло в воздухе.

Николай Турчин: — Ваш давний друг Газзаев считает: если зимой ЦСКА укрепит ряд позиций, то будет претендовать на медали. Мог ли Валерий Георгиевич сказать это под впечатлением от того, что именно армейцы первыми обыграли «Краснодар»? Или им действительно по силам финишировать в тройке?

— Я не настолько внимательно слежу за ЦСКА, как Валерий Георгиевич. Но полностью доверяю ему в вопросах оценки ситуации в клубе, с которым он выигрывал Кубок УЕФА. Об отсутствии глубины состава и слабости некоторых позиций армейцев разговоры ведутся с начала чемпионата. И это доказывает, что Владимир Федотов выжимает максимум из того, чем располагает. Уверен, в лиге нет ни одного тренера, который бы не мечтал об усилении своей команды. Пополни ряды, скажем, тот же «Сочи» — и, вероятно, клуб выбрался бы из трясины. Но в вопросах комплектования от тренера мало что зависит. Он может только попросить хозяев и руководителей клуба. Те, кто принимает решения в ЦСКА, наверняка знают о проблемах. Недавнее поражение от «Динамо» — еще один тревожный звонок для боссов армейцев. После матча тот же Газзаев отметил: когда во второй половине команда Федотова стала проседать, у него не нашлось качественного резерва для сохранения победного преимущества. А у Лички он был. Чем чех и воспользовался, бросив в бой Нгамале, а также Карраскаля, благодаря которому динамовцы и забили два гола. Что касается победы ЦСКА над «Краснодаром», о которой вы, Николай, вспомнили, то она лишь дала основание Валерию Газзаеву почувствовать, что у команды есть игровой потенциал. Возможно, нокаут от «Динамо» наконец-то заставит руководство всерьез задуматься об укреплении состава. После чего можно всерьез подумать о призовых местах.

Александр Кержаков. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Кержаков не из слабаков. Удачи тебе, Саша!

Роман Дронов: — Говоря о «Спартаке», Газзаев заметил, что трудности Абаскаля состоят еще и в том, что ему приходится работать под постоянным давлением. А разве в «Спартаке» и сборной тренер Романцев испытывал меньшее давление? Расскажите, как вам удавалось его выдерживать?

— Думаю, Валерий Георгиевич не зря коснулся этой темы, поскольку в ЦСКА были времена, когда там командовали высокие военные начальники. Да и в любом большом клубе давление на тренера всегда было, есть и будет. Значит, он должен быть готов жить и работать под постоянным прицелом. Рецепт того, как с этим справиться, один — побеждать! Но даже это не гарантия спокойной жизни. Помнится, в каком-то сезоне «Спартак» был на ходу — шел в лидерах, ладилась игра. В очередной встрече побеждаем 2:0 «Торпедо». Но на пресс-конференции на полном серьезе спрашивают: когда же наконец «Спартак» начнет выигрывать крупнее? Пришлось тогда спросить умника: какой же счет вас устроит? А если серьезно, то давление на тренера — часть его профессии. И от умения справляться с ним зависит очень многое.

Роман Токарев: — Вы говорили, что следите за тренерской судьбой Александра Кержакова, который недавно покинул сербский «Спартак», а до этого успел поработать в «Томи», Нижнем Новгороде, на Кипре... Такая смена клубов — стечение обстоятельств или поиск команды, в которой он может реализовать себя в профессии?

— Я очень внимательно слежу, как складываются дела у тех, кто поиграл у меня в «Спартаке». Но и судьба Саши Кержакова, с которым я работал в сборной, мне не безразлична. Начинать всегда сложно. А в нашем деле, где часто ссылаются на молодость, отсутствие опыта, — особенно. Тренер — это прежде всего результат. Все остальное — лирика. И если результата нет, то, как говорят в народе: извини-подвинься!

Помню свои пять тренерских лет в «Красной Пресне», куда пришел по рекомендации Николая Петровича Старостина. Он бывал на наших матчах, заглядывал на тренировки. Потом мы говорили о работе, футболе. Уверен, в моем становлении огромную роль сыграла его вера в меня, а советы помогали справляться с трудностями. Потом с легкой руки Николая Петровича я отправился в Орджоникидзе, после чего с его же благословления возглавил уже «Спартак» московский. Благодарен судьбе, что в начале тренерского пути рядом со мной был такой мудрый и добрый человек, который не переставал повторять: «Ты должен, Олег! Ты справишься!» И это придавало уверенности, крепило веру в себя.

Кержаков начал с юношеской сборной, потом возглавил хромавшую на обе ноги «Томь». Это был вызов. Александр его принял. Рисковал? Еще как! Но это в его характере. Потом был собранный с миру по нитке «Нижний Новгород», которому предстояла борьба за выживание. Но Кержаков взялся и помог клубу сохранить место в премьер-лиге, заявив о себе и в новой профессии. Почему ему пришлось оттуда уйти и как Александр оказался на Кипре и в Сербии, мне неизвестно. Знаю только, что работа в карликовых зарубежных клубах — дело ненадежное. Сколько раз уже случалось, что их хозяева, пообещав золотые горы, потом, пользуясь местными законами, начинают беспредельничать. Конечно, это тоже урок. Но, как известно, лучше учиться на чужих ошибках, а не на собственных. Убежден, что все, с чем пришлось столкнуться Кержакову в начале пути в новую жизнь, не заставит его усомниться в правильности выбора. Он не из слабаков. А потому продолжит поиск своей команды с тем же упорством и верой в себя, которые всегда отличали бомбардира Кержакова.

Удачи тебе и тренерского терпения, Саша!

Александр Старков и Дмитрий Аленичев. Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Аленичев публично высказал свое мнение о Старкове. За это я его еще больше уважаю

Ирина Деева: — Карпина часто критикуют в СМИ за то, что он не вызывает в сборную игроков старше тридцати. Имеет ли право тренер на такую позицию? Ведь если бы это правило действовало в Аргентине или Португалии, мы бы не увидели Месси и Роналду в форме национальных команд.

— Критиковать тренеров сейчас модно. А уж Карпина, который за словом в карман не лезет, милое дело — вдруг что-нибудь такое скажет, из чего можно скандальчик создать! К сожалению, уважаемая Ирина, всем ясно, что завтра и послезавтра участие в международных турнирах нам не светит. И Карпин уже много раз объяснял, что главное для него в работе со сборной — строительство новой команды. Поэтому он ищет таланты в молодом поколении российского футбола. Опытных и проверенных футболистов все и так знают. И кто Карпина может за это осудить? Как, впрочем, и за то, что сборная проводит контрольные матчи с «проходными» командами. Перед матчем с Кубой уже слышал от кого-то: «Кому это надо?! Не буду это смотреть!» Оказывается, надо. Надо тем 40 с лишним тысячам болельщиков, которые глубокой осенью под завязку заполнили трибуны «Волгоград Арены»! И Карпин представил им сильнейший на сегодня состав сборной во главе с одним из лучших игроком французского чемпионата Александром Головиным. Итог — 8:0 и настоящий праздник футбола! А заодно и ответ ухмыляющимся снобам на вопрос, кому это надо.

Что касается Месси с Роналду, то, изъяви они желание выступать за сборную России, я бы взял их в сборную хоть в 40 лет. Да и Карпин сделал бы для них исключение. Шучу, конечно. Ведь чудеса, увы, сбываются только в сказках...

Андрей Егоров: — Бывший футболист «Спартака» Пьянович недавно рассказал в интервью о конфликте Аленичева с тренером Старковым, заявив, что в тот момент Дмитрий был прав. Имеет ли право игрок позволять себе публично высказываться о работе тренера и отношении к нему, или это исключительный случай?

— На мой взгляд, это был честный поступок футболиста, который откровенно заявил, что не хочет и не будет работать с тренером. И объяснил причины своего решения. Хорошо знаю характер Димы, привыкшего всегда говорить все, что думает, прямо в глаза. Потому, пользуясь авторитетом лидера, он не стал ходить с жалобами к начальству, шептаться за спиной тренера и устраивать дворцовый переворот. А публично высказал свое мнение. За что я его еще больше уважаю. И счастлив, что судьба дала возможность поработать с таким талантливым и порядочным человеком, каким всегда был и остается Дмитрий Аленичев.

Олег Романцев. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Я просто не смог бы играть нигде, кроме «Спартака»!

Григорий Лапин: — Олег Иванович, вы всегда с уважением говорите об Андрее Аршавине. Если вам удобно, то вспомните, почему в 2002 году, в отличие от Кержакова и Сычева, он не поехал на чемпионат мира в Японию, хотя входил в число кандидатов?

— Знаете, Григорий, больше двадцати лет прошло, и вряд ли в деталях все восстановишь. Припоминаю лишь, что позицию, на которой Андрей мог быть максимально полезен, прочно занял Мостовой, которого мы неожиданно потеряли перед вылетом в Японию. К тому же Аршавин был тогда совсем молодым и делал первые шаги на таком уровне. Да и в контрольном матче со сборной Белоруссии выглядел неважно. Словом, на тот момент он не убедил, что необходим сборной. Жалел ли я потом об этом? Нет, поскольку неудача в Японии никак не была связана с его отсутствием в команде. Надеюсь, что он тогда воспринял все с пониманием. А то, что со временем Аршавин стал одним из лидеров сборной, блистал на Евро-2008, а затем и в составе лондонского «Арсенала», меня не удивило. Это был хавбек редкого игрового ума и мастер эпизода, умевший удивлять и трибуны, и соперников. А сейчас от всей души желаю Андрею Сергеевичу долгой счастливой жизни в новой футбольной роли.

Геннадий Громов: — Раньше Карпина спрашивали, стоит ли игрокам уезжать в Европу, а после победы над Кубой — почему он не поет гимн. Не говорит ли это о стремлении поставить под сомнение репутацию человека, который всю футбольную жизнь бился за честь России?

— Думаю, Геннадий, что вы не далеки от истины и это очередная неуклюжая попытка спровоцировать тренера. Как правило, подобные вопросы задают те, кому плевать на футбол. Таким любознательным репортерам важнее нарыть что-нибудь для скандала, который потом можно будет раскрутить на всю катушку. А это — клики в интернете, деньги изданию, упоминание фамилии автора. Из этой же серии раздутая не без помощи КДК история с Дзюбой на парковке стадиона.

Кстати, слова гимна я тоже не очень знаю. Может, потому и не пел его никогда. А вот от величавого звучания гимна, от гордости за флаг страны слезы на глаза наворачивались. Уверен, это же испытывает и нынешний тренер сборной. Дай бог тебе удачи, Валера!

Антон Рощин: — Недавно «Динамо» при заполненных трибунах сыграло с командой медиалиги 2DROTS. Как вам идея организовать подобный матч с участием сборной России, чей приезд в Волгоград стал большим событием?

— Замечательная идея. Действительно, а почему бы не привезти сборную в другие города и не подарить праздник болельщикам Самары и Нижнего Новгорода, Саранска и Калининграда, где выстроены красивейшие арены? Матч с Кубой в Волгограде показал, что народ живет футболом, радуется игре. Недавно я побывал в Саранске, куда вместе Мостовым, Алдониным и Сычевым был приглашен на открытие турнира «Чемпионат победителей», в котором участвуют полторы тысячи мальчишек из детских домов и семей участников СВО. Родился он по инициативе замечательного человека и большого энтузиаста Дениса Игнатова, основавшего вместе с Евгением Алдониным благотворительный фонд «Ветер добрых перемен». Это уже его второй сезон, для десяти регионов России. А теперь представьте, что приедет в тот же Саранск наша сборная. И на трибунах за нее станут болеть эти самые мальчишки, которые потом будут мечтать когда-нибудь выйти на поле в майке с гербом России.

Степан Рудницкий: — Экс-защитник «Локомотива» Родолфо признался, что считает трансферы к принципиальным соперникам предательством и никогда бы не согласился играть в «Зените», ЦСКА или «Спартаке». По-вашему, это правда настолько принципиальный момент в жизни футболиста? И как бы поступили вы, получив приглашение, скажем, от «Динамо»? Ведь уходил же коренной динамовец Бесков тренировать «Спартак» и выигрывал с ним золото.

— Вопрос спорный. Признаюсь, я не очень верю легионерам, которые кричат, что они патриоты своих клубов. Марио Фернандес тому пример. Вспоминаю уход из «Динамо» в «Спартак» Юрия Гаврилова. Там он из дубля не вылезал, а у нас сразу заиграл. Да и раскрылся совсем по-новому — вся игра через него шла. А вот уже потом, когда он в «Днепре» оказался, то буквально через месяц мне признался, что попал в команду с игрой без середины поля — там все неслись вперед.

Помню, встретились как-то на «Красной Пресне», куда Юрка с дублем «Днепра» приехал на матч. Присели за час до начала. Достал он из сумки пивка, отхлебнул и с тоской говорит: «Да, Олег, мой футбол в «Спартаке» и закончился...»

Что касается Бескова, то на момент приглашения в «Спартак» он был не удел. Да и позвал туда не кто-нибудь, а великий Андрей Петрович Старостин, который любил его как сына. Для Константина Ивановича это стало новым вызовом. И он еще раз с честью подтвердил репутацию большого тренера, навсегда оставшись в истории «Спартака». А мне и всем, кто у него играл, повезло с учителем. Светлая ему память...

Вообще, считаю, что патриотизм — это очень личное, о чем не стоит кричать. Вот у меня никогда не возникало даже мысли о том, как можно уйти из «Спартака», благодаря которому всему в футболе и жизни добился. Да я просто не смог бы играть в другой майке...

Артем Рыжов: — Журналист Александр Кружков в завершение своих интервью в «СЭ» интересуется у собеседников, прав ли был Жеглов, подбросив кошелек в карман вора Кирпича. А что ответите вы, Олег Иванович?

— Поскольку я верю Жеглову, ежедневно рисковавшему своей жизнью, то считаю, что он на сто процентов поступил правильно.

P. S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев.