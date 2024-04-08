«Зачем сейчас убирать Абаскаля? Сезон потерян. Черчесов за 8 туров станет чемпионом?» Мнение Орлова

Известный комментатор Геннадий Орлов — о победе «Спартака» в дерби с «Динамо», судьбе Абаскаля и о том, кто может заменить Вендела в матче с «Краснодаром».

Почему «Спартак» до последнего рассчитывал на Промеса? Где план Б?

— Начнем с московского дерби. Конечно, две ошибки Лещука повлияли на исход матча. Но! Нужно говорить и о заменах Абаскаля. Четыре человека, которые вышли на поле, создали определенное давление, освежили игру красно-белых.

Да, «Динамо» имело преимущество, было ближе ко второму голу. Правда, пенальти в ворота «Спартака» — это больше стечение обстоятельств. Тем не менее бело-голубые были быстрее, агрессивнее. Тюкавин несколько раз отклеивался от опекунов, не получалось толком пробить. Моментов хватало, подвела реализация.

А затем Абаскаль выпустил Игнатова. Этот парень нацелен на удар. До него играл Угальде. Активный, но я никак не возьму в толк: почему он так глубоко опускается в поисках мяча? Ему же надо быть в штрафной площади! Отскакивает назад, в итоге теряются связки.

Игнатов же, не задумываясь, получая пас, бил по воротам. Да, где-то повезло, Лещук сплоховал, но Михаил во всяком случае рисковал, наносил удары. До него никто этого почему-то не делал.

В составе команды Лички я бы выделил Карраскаля и Лаксальта. Но вот оборона... Согласитесь, «Динамо» многовато пропускает. Два в Кубке от «Зенита», четыре от «Ростова», сегодня — два... Ну что это такое? Если претендуешь на чемпионство, нельзя так действовать сзади. Это касается и защитников, и вратаря.

«Спартак» победил, но качеством футбола, конечно, не убедил. Не поставлена игра, не поставлена... Зиньковский бежит по флангу, проскакивает опекуна и ищет, кому отдать. Адресата нет, да и подачи не точны. Не видно баланса. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, эта победа окрылит красно-белых?

Конечно, без Промеса тяжело. Но тут стоит говорить о стратегическом просчете руководства «Спартака». Ошибка! Ну ясно же: человек попал в скандальную историю, которая может закончиться для него плохо. Ну так наигрывайте состав без него, нарабатывайте план Б! Зачем же вы до последнего надеялись на Промеса? Вам же все равно в конце концов предстояло что-то по нему решать... И что мы видим? Не наиграли другие варианты. Отсюда такие проблемы в организации игры.

Средняя линия «Спартака» слабовата. И Пруцев, и особенно Умяров. Приходится признать — уровень невысок.

Кстати, у «Динамо» на этих позициях все в порядке. Карраскаль и Лаксальт. Вы можете сравнить их с теми двумя спартаковцами, которых я назвал выше? По КПД, пониманию футбола и так далее.

Информация о том, что «Спартак» в любом случае уволит Абаскаля на неделе? Я в это не особо верю. Абаскаля уберут, но в конце сезона. А сейчас-то зачем? Тем более он выиграл. Будет смешно, если руководство московского клуба именно теперь пойдет на такой шаг. Где логика? Угадайка какая-то...

Ну какой смысл расставаться на этой неделе с испанцем? Все равно сезон уже потерян. Пусть доработает до конца чемпионата и спокойно уйдет. Вы можете мне назвать вариант? Кто вместо него? Черчесов? Что он сделает за оставшиеся 8 туров? Станет чемпионом? Один шанс из 1000! Нет, золото он не возьмет. За титул борются только две команды. По-моему, это очевидно.

Тем более у «Спартака» очень непростой календарь. Предстоит выезд в Сочи. Южане при новом тренере здорово преобразились, производят приятное впечатление. Видно, что наставник смог их хорошо подготовить во время зимней паузы. Новички пришлись ко двору. И не надо смотреть на то, что «Сочи» сейчас на последнем месте.

Фото ФК «Сочи»

Непрофессионально со стороны Вендела! На Ахметова рассчитывать не стоит

Та же «Балтика» — предпоследняя. Но во втором тайме «Зенит» уже был на ободах! Сколько ошибок при передачах... Это все идет от усталости. Барриос, Вендел, Клаудиньо были уже не похожи сами на себя. Утомились. Запомнился эпизод, когда неточный пас Клаудиньо привел к опасной атаке калининградцев, практически голевому выпаду. Когда он в форме, то такие передачи отдает четко с закрытыми глазами!

А вот мои первые впечатления от игры Педро с каждым матчем только подтверждаются. Какие бойцовские качества у 18-летнего парня! Он же подвернул голеностоп. В принципе, мог покинуть поле. Но нет! Остался, доработал момент, забил победный мяч. Пошел до конца, добежал. Ну и Караваев молодец, отдал хороший пас.

Если помните, я сразу сказал, что футболиста уровня Педро в нашем чемпионате не было очень давно. Все его действия говорят об одном: к нам приехал мастер. Выделяется. Сразу виден знак качества.

Артур? Сегодня специально следил за ним. Он полезен, но пока не до конца вписался в игру, нет полного взаимопонимания с партнерами. Пока Вендел ищет Клаудиньо, а тот ищет Вендела. А нужно находить оптимальный вариант. Бразильцы еще не набрали оптимальную форму. Устают в концовке...

Алип прилично смотрелся на левом фланге обороны. Играл как современный защитник. Подключался вперед. Я же все время его к этому призываю! Боец! Столько единоборств выиграл, смог заменить Дугласа Сантоса, во всяком случае в первом тайме.

Кассьерра немного был оторван от остальных. Почти не имел моментов. Мостовой хорошо вошел в игру, но ему не повезло.

Вендел получил желтую карточку и теперь пропустит важнейший матч с «Краснодаром». Непрофессионально с его стороны! Зачем так прыгать ногами в соперника в центре поля? Вообще-то за такое штрафуют. На носу же важнейший матч. При этом Нино апеллировал к судье. Зачем? Карточка — очевидная. Я же был на трибуне. Когда болельщики покидали стадион, все только задавались вопросом: а кто же теперь заменит Вендела?

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Моя версия? Тренерам виднее. Но если поправится Дуглас Сантос, то его можно использовать в середине поля. Он же играл уже на этой позиции, хорошо получалось. Ахметов? Нет, в него я не особо верю. Увы, не убеждает. На него рассчитывать не стоит. Коваленко больше бегает, но пока молод, сыроват. Есть еще Васильев. Посмотрим. Все решит Семак.

Нас ждет очень важный матч «Краснодар» — «Зенит». Хотя и он окончательно не решит судьбу чемпионства. Останется немало игр. «Быки», конечно, настроятся на питерцев. Но что будет потом? Они все-таки многовато пропускают.