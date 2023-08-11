«Три от «Урала», четыре от «Нижнего». Как «Спартаку» претендовать на золото?» Шикунов — о поражении красно-белых от «Урала»

Бывший спортивный директор московского клуба подвел итоги встречи.

В матче четвертого тура РПЛ «Спартак» проиграл «Уралу» 2:3, пропустив решающий мяч на последних секундах. Бывший спортивный директор красно-белых Александр Шикунов поделился эмоциями от увиденного в беседе с корреспондентом «СЭ».

В обороне у «Спартака» безобразие, причем который матч

— Закономерен ли результат?

— «Урал» наиграл на победу. А если бы хозяева еще и реализовали все свои моменты... Здесь сказывается индивидуальное мастерство футболистов. У «Спартака» было три момента — забили два гола. Но ничего — все в итоге для команды Гончаренко сложилось весьма удачно. Сравняли счет, а в концовке еще и вырвали три очка! Бесподобно все исполнил Бикфалви, не выключился из игры! А вот Литвинов и Свинов почему-то стояли и смотрели, кто же в итоге сыграет...

— Кто из них больше виноват в этом голе?

— Да оба напортачили. По большому счету, Свинов должен был решительнее выходить и громче крикнуть Литвинову, что именно он, голкипер, играет. Вышел бы просто и забрал! А он вдруг остановился... А Литвинов уже посчитал, что вратарь все сделает. И тут появляется золотая нога Бикфалви, ха-ха.

— Проблемы «Спартака» в обороне вообще никуда не делись?

— Безобразие! Причем уже какой матч. «Спартак» может пропустить четыре гола от «Нижнего», теперь три — от «Урала»... Ну и куда это годится? Разве это нормальная ситуация? Организация игры в защите — на низком уровне.

— «Спартак» же должен сейчас купить центрального защитника.

— Ну хорошо, купят. Но ведь его еще надо встроить в игру. Повторюсь, действия в обороне не выстроены совсем! Нет подбора в опорной зоне. Вспомните, сколько ударов уральцы нанесли из центра?

— Претензии к Мартинсу?

— Да не только к нему. Обороняться должна вся команда. Причем слаженно. Должна быть система, понимаете? Даже если поставить других футболистов, не факт, что сразу все получится. Это очень большая проблема!

— С такой защитой тяжело замахиваться на золото?

— Ну а как можно претендовать на первое место с такими трудностями? Очень тяжело. Если ты будешь забивать два-три, а пропускать три-четыре... Это со стороны смотреть на такое зрелище весело. А в плане турнирной стратегии забавного тут мало. У «Нижнего» выиграли — 5:4. Красочный вроде бы матч, да? Но потом подумаешь: елы-палы, а что у красно-белых сзади-то творится?!

Бикфалви вышел и на опыте все решил, конфетку сделал

— Медина не убедил на позиции «восьмерки»?

— Сегодня его вообще не было видно. Не проявил себя никак.

— Стоило ли за него выкладывать 7 миллионов евро?

— Только время покажет. Но смущает одна вещь.

— Какая?

— Почему ЦСКА так легко его отпустил? Так не бывает... Ну очень легко Федотов с ним расстался. Никто его не уговаривал остаться. Уходишь — уходи. Получили деньги, освободили зарплатную ведомость.

— А Рябчук нравится?

— Очень хорошее впечатление производит вот уже во втором матче. Выходит — не тушуется. Парень со скоростью, с объемом. Лезет вперед.

— Сильнее Хлусевича?

— Не готов сейчас их сравнивать. Мало времени прошло.

— Бонгонда опять забил. Его хоть кто-то остановит?

— Пока ему, как говорятся, прет. Пусть забивает. Разве плохо? Помимо гола он пару раз шел в дриблинг, обострял! Хорошо, что все пока так складывается. В Испании он почему-то такой статистики не имел. А дальше посмотрим, насколько его хватит. Может быть, он удержит такой уровень результативности до конца чемпионата.

— «Урал» Гончаренко в полном порядке?

— «Урал» просто прекрасен. В первом тайме я «Спартак» особо не увидел. Был момент у Соболева, когда спас Помазун. Ну вот, пожалуй, и все. А «Урал», как я заметил выше, подвела реализация. Шеттине из убойной позиции попал штангу, и тут же хозяева пропустили. Причем Соболеву помог рикошет! И вот вам уже 1:2. Футбол — такая непредсказуемая штука.

— Кого выделите в составе хозяев?

— Да все они сегодня хорошо смотрелись. Ну действительно все хороши! Конечно, большой молодец Бикфалви. Вышел на 85-й минуте и все решил. На опыте дождался своего шанса, обманул двоих! Конфетку сделал! А какие у «Урала» молодые? Юшков, Дмитриев! Да все сыграли организованно! Было бы обидно, если бы «Урал» проиграл. Просто несправедливо! Ведь хозяева все могли решить в первом тайме, создать себе задел, а после перерыва ловить москвичей на контратаках.