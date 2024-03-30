«Спартак»: ноль голов в трех весенних матчах РПЛ. Но где пенальти за фол на Зиньковском?

«Урал» удержал ничью в Тушине.

Трехнедельная пауза в РПЛ стерла впечатления от двух первых весенних туров. У «Спартака» там случилась приемлемая ничья в Санкт- Петербурге и отвратительное поражение от «Факела». Правда, красно-белым удалось чуть скрасить общее впечатление победой над «Оренбургом» в Кубке и продвижением по пути РПЛ. «Урал» же как закончил прошлый год двумя поражениями, так теми же двумя поражениями и начал новый. Сейчас особенно забавно вспомнить, что августовский матч первого круга между этими командами был встречей лидеров чемпионата.

Перед стартовым свистком широко разошлись слова Абаскаля о том, что состав он определяет с Божьей помощью. И тут действительно без вопросов: Литвинов в центре предпочтительнее Мартинса, Бонгонда как вингер явно острее, чем Медина. Впереди вышел Соболев, под ним — Игнатов.

Алексей Ионов и Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Игра зрелищной не получилась. С самого начала было очевидно, что «Урал» постарается прер вать серию поражений, навязывая «Спартаку» вязкую борьбу. Показывать содержательный футбол у команды Абаскаля получается далеко не всегда, поэтому жестких стыков в этой игре было точно больше, чем опасных моментов. Ближе всех к голу приблизился Бонгонда: Игнатов выманил Помазуна и откатил партнеру уже на пустые ворота, но «Урал» спас Итало. Запомнился также неточный удар Зиньковского в дальний угол после контратаки и выстрел Литвинова, после которого Помазун эффектно перевел мяч через перекладину. Ну а лучшей иллюстрацией первого тайма стало окровавленное лицо Дуарте, который на угловом неудачно столкнулся с соперником.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

На второй тайм вместо парагвайца вышел Чернов. Это замена вынужденная, а еще через восемь минут состоялась перестановка по инициативе Абаскаля. Или помогавших ему с составом сил. В общем , пришло время Угальде. Стартовых минут тайма оказалось предостаточно, чтобы понять: атака «Спартака» так и осталась малоэффективной. Костариканец как раз забил за сборную, да еще и в ворота чемпионов мира аргентинцев. Но вот первый гол за «Спартак» опять пришлось отложить.

Запоминающихся моментов во втором тайме было не сильно больше. Из игровых — смелый дальний удар Соболева метров с 30 за шиворот Помазун у : вратарь «Урала» красиво остановил мяч на самой ленточке. А вот судейск ое решение — это, пожалуй, един с твенное, что можно будет обсуждать по этой игре. На 72-й минуте Кулаков аккурат на линии штрафной наступил на ногу Зиньковскому. Москалев зафиксировал фол, но не назначил пенальти, хотя линия штрафной — это уже штрафная. Видеоассистенты Опейкина и Фисенко провели проверку, но исправлять решение главного арбитра не стали и лишили «Спартак» справедливого пенальти.

Абаскаль провел ряд замен и на концовку выпустил, в частности, Мартинса. Это иногда работает, когда «Спартак» переходит в навал. Но не в этот раз. Более того, последняя в матче атака осталась за гостями, и там уже красно-белым пришлось отбиваться.

В итоге — у «Спартака» ни одного забитого мяча в трех весенних матчах РПЛ и упущенная возможность подтянуться к тройке. «Урал» прервал серию поражений. И красно-белые был и идеальным соперником для этого: с учетом Кубка «Спартак» не обыгрывает уральцев уже пять матчей подряд.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

Следующий матч у «Спартака» чрезвычайно важный — против «Зенита» в FONBET Кубке России. На победу красно-белых в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 3.35, что примерно 30% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.80 (21%), успех команды Сергея Семака — за 2.03 (49%).