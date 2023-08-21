Профессор Семак и студент Абаскаль. Проваленный экзамен на «Открытии»

Обозреватель «СЭ» — о матче «Спартак» — «Зенит».

Ох, не понравился мне стартовый состав Гильермо Абаскаля на «Зенит», о чем я примерно за час до игры и написал в своем Телеграм-канале. По многим позициям не понравился — но, кстати, не по центру обороны Георгий Джикия — Алексис Дуарте: с ним как раз согласен.

Илья Свинов, а не Александр Максименко — после третьего гола «Урала» и семи пропущенных голов в двух матчах?

Кристофер Мартинс, а не Руслан Литвинов в опорной зоне? Кто будет доставлять мячи из середины поля, регулировать направление атак?

Хесус Медина, а не Тео Бонгонда? После пяти результативных матчей последнего и слабой игры первого в Екатеринбурге?

Виктор Мозес, а не Роман Зобнин? При наличии на поле Михаила Игнатова, Квинси Промеса, Александра Соболева и Медины — игроков ярко выраженного атакующего плана? Кто будет выжигать, отбирать, снимать подборы? Разве не нарушает такой выбор баланс?

Очень хотел ошибиться и позже размазать себя за такие оценки, сделанные до игры. И сказать банальное: он же работает на тренировках и все видит, а я нет, ему виднее.

Очень хотел. Но не вышло.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Абаскаль разрушил свою атаку сам

Всё получилось, как всегда. Абаскаль решил сыграть в Гвардиолу, приняв перед важным матчем абсолютно неожиданные для всех решения по стартовому составу и модели. Собственно, у него и получилось так, как в этих случаях у Пепа. Судя по первому тайму, он если кого-то и перехитрил, то себя и свою команду. И схемой, и составом.

Сказано же умными людьми — на надо чинить то, что работает. Атака «Спартака» до этого матча работала. А вчера — вообще нет. Красно-белые решительно не знали, что делать с мячом. Первый фол «Зенит» сделал на 24-й минуте — настолько мягкотело играл, кроме самых-самых первых минут, «Спартак».

Конечно, «Зенит» грамотно разрушал атаку «Спартака», вообще не давая тому пространства и свободных зон. Отличная оборонительная работа и защиты, и Вильмара Барриоса с Венделом в центре поля заслуживала аплодисментов.

Но в еще большей степени Абаскаль разрушил свою атаку сам. Бонгонда в запасе, до Промеса мяч не доходил, Медина, как и Мозес до замены, словно отсутствовал, Мартинс органически не способен вести игру из центра.

Когда в конце первого тайма показали xG «Спартака» — 0,03, это соответствовало внешнему впечатлению — вот на эти самые три сотых возможности забить красно-белые и наиграли. В конце тайма хозяева чуть прибавили, но скорее за счет страсти, чем понимания, что делать на поле.

Второй тайм «Спартак» провел намного лучше первого и при удачном стечении обстоятельств мог бы даже сравнять счет — попади сразу после пенальти Промес не во внешнюю сторону сетки, а в ближний угол. Но, учитывая случайность пенальти (рука не удар по ногам, нельзя сказать, что «точку» красно-белые именно заработали), это было бы не более чем стечением обстоятельств. Хотя чем уже три тура подряд занимается «Локомотив»...

Абаскаль своими решениями украл у команды первый тайм. Заменами в перерыве вроде вернул — и Бонгонда, и Наиль Умяров вписались в игру как влитые, и первая четверть второго тайма вышла перспективной. Выход Умярова еще и отправил на свою позицию Мартинса.

Но гол забить не получилось, а потом Абаскаль снова ошибся. Он выпустил Даниила Хлусевича, из зоны которого сначала Вендел, получив мяч в километровый зазор, забил второй, а затем между ногами которого Матео Кассьерра — третий.

Занавес.

«Неабсурдный тренер» Семак

В Северной Америке есть такое выражение, которое я читал в основном применительно к хоккею — no-nonsense coach. «Неабсурдный тренер» — так это можно перевести. То есть тренер, предпочитающий простую игру, не рискующий в кадровых решениях и не поощряющий лишний, ненужный риск от своих игроков.

Вот Семак вчера и проявил себя как раз как no-nonsense coach. Перед важным матчем он убрал заведомо авантюрного Роберта Ренана, который, да, умеет здорово начинать атаки и подключаться к ним, но в каждом матче обязательно водится у своей штрафной и гарантированно что-то привозит. Вместо него он поставил Нуралы Алипа — намного менее техничного, но от которого точно не получит какой-то безалаберщины. То есть типичное решение no-nonsense coach.

Семак поставил с первых минут всех сильнейших, не раздумывая о том, что потом усилит игру условным Венделом, когда «Спартак» «наестся», тем более что Вендел не проходил с командой предсезонку. В результате Вендел сделал дубль, забив по голу в обоих таймах. А Бонгонда, забивавший или отдававший в каждом предыдущем матче, остался без первого тайма и без результативных действий. Семак поступил тут как no-nonsense coach, для которого в ключевом матче на поле сразу должны быть лучшие. А экспериментировать можно в других.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Еще Семак сыграл в три центральных защитника, как и в нескольких последних матчах (тут маленький укор глубоко мною уважаемому комментатору Роману Трушечкину, для которого такая схема «Зенита» стала сюрпризом). Не стал гнуть пальцы — мы, мол, чемпионы, и обыграем «Спартак» в открытый футбол. Не стал менять модель по сравнению с предыдущими играми и сыграл от обороны, при этом создав гораздо больше, чем соперник. Решение no-nonsense coach.

Это вовсе не означает, что таким надо быть всегда. Это означает, что no-nonsense coach надо включать в себе в нужные моменты. И уметь выигрывать по-разному. Когда — с риском, когда — без, когда — от атаки, когда — от обороны, когда — с упором на фланги, когда — через центр. А не всегда одинаково и с шашками наголо.

Абаскаль так пока не умеет. Перед матчем с «Зенитом» он меняет всё — состав, схему. И конечно, проигрывает. А потом на пресс-конференции все валит на... желтую карточку Игнатова, которая не позволила ему прессинговать по полной.

Ну окститесь, Гильермо, выйдите из параллельных миров и опуститесь на грешную землю. Послушайте своих же игроков. Соболев: «Спартаку» так дома играть нельзя — безвольно и без желания. Тем более с «Зенитом». Промес: «В первом тайме я выпадал из игры, во втором было лучше». Как может такое быть, чтобы футболисты говорили после игры адекватнее своего тренера?

Абаскаль — талантливый тренер, который провел во главе «Спартака» после Олега Романцева, наверное, наибольшее количество матчей, вызывающих восхищение. Но ему пора взрослеть. Иначе в этой профессии никак. И можно из яркого, способного человека превратиться в nonsense coach. Абсурдного тренера, догматика, раба идей, которые невозможно вложить в живых людей.

Многие, и я, признаюсь, в том числе, привыкли думать, что Семак поставлен в суперльготные условия, и его работу нельзя оценивать на общих основаниях. Но вчера на «Открытии» он был профессором, а Абаскаль — нерадивым студентом.