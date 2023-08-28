Еженедельный рейтинг тура от «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Каждый тур этот список будет меняться, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч. Сейчас учитываются только футболисты, сыгравшие хотя бы в четырех матчах.

Матео Кассьерра («Зенит») — 6,75 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат).

Оформил дубль в матче с «Уралом» и захватил единоличное первое место как в снайперской гонке РПЛ, так и в рейтинге «СЭ».

Вендел («Зенит») — 6,63.

Пропустил старт сезона, но в последних турах играет так, будто на тренировочных сборах работал по 24 часа в сутки. В матче с «Уралом» отметился результативной передачей.

3. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,6.

Пропустил матч с «Балтикой» из-за травмы, а в первых пяти турах играл настолько здорово, что сохранил место в топ-3.

4. Клаудиньо («Зенит») — 6,5.

Внес существенный вклад в разгром «Урала»: забил сам, воспользовавшись ошибкой Помазуна, а также отдал результативный пас на Сергеева.

5. Никита Салтыков («Крылья Советов») — 6,5.

Все прочнее укрепляется в роли ключевого футболиста «Крыльев». На этот раз отдал голевую передачу и помог самарцам подтянуться поближе к тройке лидеров.

6. Мартин Крамарич («Сочи») — 6,5.

Сыграл лишь в четырех из шести туров РПЛ, но, несмотря на это, успел забить три гола. В игре с «Локомотивом», правда, промолчал.

7. Муми Нгамале («Динамо») — 6,42.

Прервал красивую серию — до этого камерунец отличался результативным действием в четырех турах подряд. Впрочем, и в игре с «Рубином» Нгамале был активен.

8. Квинси Промес («Спартак») — 6,33.

Голландец был заметен в игре с «Ахматом» — четыре раза бил сам и отдал семь передач под удар партнерам. Но «Спартак» не забил, поэтому Промес потерял три позиции в рейтинге.

9. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,33.

В игре с «Оренбургом» отличиться не сумел, зато отдал результативную передачу на Мойзеса после углового.

10. Александр Соболев («Спартак») — 6,3.

Рухнул с первого места рейтинга, потому что не забил «Ахмату» и не был так опасен, как в предыдущих матчах. Абаскаль довольно рано заменил форварда — на 62-й минуте.