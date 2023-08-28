Сегодня, 17:30
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Каждый тур этот список будет меняться, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч. Сейчас учитываются только футболисты, сыгравшие хотя бы в четырех матчах.
Оформил дубль в матче с «Уралом» и захватил единоличное первое место как в снайперской гонке РПЛ, так и в рейтинге «СЭ».
Пропустил старт сезона, но в последних турах играет так, будто на тренировочных сборах работал по 24 часа в сутки. В матче с «Уралом» отметился результативной передачей.
Пропустил матч с «Балтикой» из-за травмы, а в первых пяти турах играл настолько здорово, что сохранил место в топ-3.
Внес существенный вклад в разгром «Урала»: забил сам, воспользовавшись ошибкой Помазуна, а также отдал результативный пас на Сергеева.
Все прочнее укрепляется в роли ключевого футболиста «Крыльев». На этот раз отдал голевую передачу и помог самарцам подтянуться поближе к тройке лидеров.
Сыграл лишь в четырех из шести туров РПЛ, но, несмотря на это, успел забить три гола. В игре с «Локомотивом», правда, промолчал.
Прервал красивую серию — до этого камерунец отличался результативным действием в четырех турах подряд. Впрочем, и в игре с «Рубином» Нгамале был активен.
Голландец был заметен в игре с «Ахматом» — четыре раза бил сам и отдал семь передач под удар партнерам. Но «Спартак» не забил, поэтому Промес потерял три позиции в рейтинге.
В игре с «Оренбургом» отличиться не сумел, зато отдал результативную передачу на Мойзеса после углового.
Рухнул с первого места рейтинга, потому что не забил «Ахмату» и не был так опасен, как в предыдущих матчах. Абаскаль довольно рано заменил форварда — на 62-й минуте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -