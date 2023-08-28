Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:30

Лучшие игроки лета в РПЛ: Кассьерра — новый лидер, Промес вылетел из топ-5

Кассьерра возглавил рейтинг лучших игроков лета в РПЛ
Отдел футбола «СЭ»
Матео Кассьерра и Квинси Промес
Матео Кассьерра и Квинси Промес.
Telegram Дзен
Еженедельный рейтинг тура от «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Каждый тур этот список будет меняться, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч. Сейчас учитываются только футболисты, сыгравшие хотя бы в четырех матчах.

Оформил дубль в матче с «Уралом» и захватил единоличное первое место как в снайперской гонке РПЛ, так и в рейтинге «СЭ».

Пропустил старт сезона, но в последних турах играет так, будто на тренировочных сборах работал по 24 часа в сутки. В матче с «Уралом» отметился результативной передачей.

Вендел. «У Вендела есть преимущество — набирает форму быстрее других. Это генетика». Интервью итальянского тренера «Зенита» Ивана Карминати

3. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,6.

Пропустил матч с «Балтикой» из-за травмы, а в первых пяти турах играл настолько здорово, что сохранил место в топ-3.

4. Клаудиньо («Зенит») — 6,5.

Внес существенный вклад в разгром «Урала»: забил сам, воспользовавшись ошибкой Помазуна, а также отдал результативный пас на Сергеева.

5. Никита Салтыков («Крылья Советов») — 6,5.

Все прочнее укрепляется в роли ключевого футболиста «Крыльев». На этот раз отдал голевую передачу и помог самарцам подтянуться поближе к тройке лидеров.

6. Мартин Крамарич («Сочи») — 6,5.

Сыграл лишь в четырех из шести туров РПЛ, но, несмотря на это, успел забить три гола. В игре с «Локомотивом», правда, промолчал.

7. Муми Нгамале («Динамо») — 6,42.

Прервал красивую серию — до этого камерунец отличался результативным действием в четырех турах подряд. Впрочем, и в игре с «Рубином» Нгамале был активен.

Никита Салтыков, Александр Соболев и&nbsp;Квинси Промес. Лучшие игроки старта РПЛ по оценкам «СЭ». В топ-3 — два спартаковца

8. Квинси Промес («Спартак») — 6,33.

Голландец был заметен в игре с «Ахматом» — четыре раза бил сам и отдал семь передач под удар партнерам. Но «Спартак» не забил, поэтому Промес потерял три позиции в рейтинге.

9. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,33.

В игре с «Оренбургом» отличиться не сумел, зато отдал результативную передачу на Мойзеса после углового.

10. Александр Соболев («Спартак») — 6,3.

Рухнул с первого места рейтинга, потому что не забил «Ахмату» и не был так опасен, как в предыдущих матчах. Абаскаль довольно рано заменил форварда — на 62-й минуте.

Квинси Промес
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Матео Кассьерра
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Бенхамин Гарре
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Урал», «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
Бонгонда: «Зенит в таблице выше «Спартака»? Результат будем смотреть в конце чемпионата»
Газзаев: «Сколько Дзюба забьет до зимы? Это вопрос для журналистов»
Александр Мостовой назвал Абаскаля ноунеймом
Газзаев поделился мнением о переходе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо»
Газзаев: «Если поменять местами Абаскаля и Юрана, «Спартак» будет бороться за золото, а «Пари НН» — за выживание»
Газзаев: «Марио Фернандес выпадает из игры «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«О какой победе говорит Абаскаль? У «Спартака» второй год нет игры!» Газзаев — о 6-м туре РПЛ