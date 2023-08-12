«Урал» шокировал «Спартак». Дальнейший путь команды Абаскаля определит битва с «Зенитом»

Обозреватель «СЭ» — об эпичной развязке в Екатеринбурге.

Гончаренко доказал старую истину: порядок бьет класс

«Урал» победил дома уже вторую московскую команду и вышел в лидеры чемпионата РПЛ абсолютно по делу. Он почти весь матч был более цельным, сбалансированным, лучше понимающим, чего хочет на поле. «Спартак» же опирался только на масштаб своего атакующего таланта.

Но недаром давным-давно была придумана формула: «Порядок бьет класс». Команда Виктора Гончаренко в этот екатеринбуржский вечер была воплощением порядка. А вот с классом у футболистов Гильермо Абаскаля на сей раз как-то не задалось.

И ведь никакой критики за стартовый состав испанец не заслуживал. В воротах появился Илья Свинов не из-за перформанса против «Пари НН» (где, напомню, пропустил четырежды), а из-за отсутствия других вариантов: Александр Максименко в заявку попал, но он только восстановился после инфекции, а Алекандр Селихов травмирован. Даниил Хлусевич наошибался в последних матчах, и дубль в первой встрече с «Оренбургом» индульгенцией для него за это не стал — благо, Олег Рябчук очень уверенно дебютировал в кубковой встрече с нижегородцами, и сейчас на своей позиции левого защитника тоже сыграл почти безупречно, «выжигал» все. Виктор Мозес забил первый гол с тем же «Оренбургом», но затем как-то подскис, и появление Хесуса Медины после сенсационного выхода в прошлом туре, а также качественной игры с «Пари НН» можно было предсказать.

Да, такова сейчас конкуренция в «Спартаке», что авторы всех трех его мячей в стартовом матче первенства уже в четвертом туре остались в резерве. Но, может, стабильность состава ценнее конкуренции? Глядя на то, что происходило на поле в пятницу, не задуматься об этом было невозможно.

С заголовком в предисловии к туру я угадал на все сто: «Большой ошибкой для «Спартака» будет думать о «Зените». «Урал» сейчас, может, даже более опасен и колюч».

Не знаю уж, заглядывали ли действительности красно-белые на матч вперед, но опасность, исходящая от «Урала», читалась. Когда у соперника — семь очков в трех матчах, а одним из поверженных стал ЦСКА, затем уничтоживший «Локомотив», и разница мячей у него — 4-1 (тогда как вы пропустили четыре в чемпионате и пять в Кубке, а слабость вашей обороны очевидна всем), чего-то подобного можно ожидать.

Литвинов за один матч сделал больше ошибок, чем за всю предыдущую карьеру

Просто руководству «Спартака» не надо заниматься ерундой. В атаке и так уже есть миллион человек. Купите приличного центрального защитника как минимум не хуже Самюэля Жиго, а Руслану Литвинову дайте играть в опорной зоне, где он для команды полезнее и важнее. И развитие атак будет намного эффективнее, а не как с Кристофером Мартинсом, который и не опорник вовсе!

Литвинов вчера сделал больше ключевых ошибок, чем за всю предыдущую карьеру во взрослом футболе. Бывают у футболистов такие матчи, когда не получается вообще ничего. В эпизоде с пенальти на 12-й минуте Руслан сначала под давлением отпасовал сопернику, а спустя несколько секунд сыграл отставленной рукой — бесспорный 11-метровый. Но тогда его и всю команду выручил Илья Свинов, дебютировавший за «Спартак» в чемпионате. Причем Даниэл Мишкич пробил хорошо, низом в самый угол. Но перед ударом Александр Соболев вратарю что-то подсказал, тот угадал с направлением удара — и, вытянув руку, мяч вытащил.

Абаскаль тоже изрядно рисковал, ставя Свинова после четырех пропущенных мячей в Кубке от «Пари НН». Да, ни в одном из них его прямой вины не было, но обороной, казалось, он не руководил. Не мог ли такой дебют за команду психологически надломить человека? Опасность ведь была велика.

Но случился пенальти, а затем и нейтрализованный выход один на один от Алексея Каштанова, когда Свинов отлично сократил дистанцию и ликвидировал еще один явный голевой момент. Победи «Спартак» — это могло бы стать хорошей заявкой для нового голкипера. Однако получилось то, что получилось.

«Спартак» — тогда еще не по вине Свинова — допрыгался в конце тайма. К тому по игре шло. Снова неудачная игра Литвинова, позволившего Алексею Каштанову принять мяч в штрафной, пройти к лицевой линии и отдать пас назад под удар Александру Юшину. Мартинс его заблокировал, но Мишкич реабилитировался за незабитый пенальти, без сопротивления положив мяч в угол, как на тренировке. И это было закономерным результатом того, что у красно-белых весь тайм гулял ветер в опорной зоне.

«Спартак» до перерыва вообще был плох: по ударам — 5-11 в пользу «Урала», в створ — 2-4, по угловым 1-4. И это при 75 на 25% по владению мячом в пользу гостей! Владению, которое ничего не давало — на тот момент кроме удара Соболева головой, отбитого Помазуном. И не было такого, чтобы у спартаковцев, как в предыдущих матчах, прошло несколько острых передач подряд. Низовую игру «Урал» разрушил, и «Спартак» то ли сбился, то ли изначально ставил на длинные передачи, удары и скидки Соболева. Уральцы постоянно выигрывали единоборства, были первыми на подборах. Их организованностью и дисциплиной можно было только восхищаться.

Бонгонда — молодец, но болельщикам вместо эйфории стоит вспомнить Штолцерса

Казалось, «Спартаку» оставалось надеяться только на скамейку, поскольку игра его стартового состава разобрана, — но сравнял он счет вскоре после начала второго тайма усилиями основных игроков атаки. И тут есть нюанс, который было бы интересно выяснить у Абаскаля. Квинси Промес подавал справа, с противоположного фланга по сравнению со своим обычным. Тео Бонгонда, чьи голы за «Спартак» уже воспринимаются как норма, замыкал головой из центра. Что они там придумали в перерыве? Впрочем, больше по дальнейшим событиям это показалось фрагментом ситуативным.

Очень надеюсь, что Бонгонда — действительно новая звезда «Спартака», и надолго. Но, чтобы не переоценивать его нынешнюю результативную серию, напоминаю болельщикам красно-белых имя Андрея Штолцерса, сенсационно начавшего в 2000 году при Олеге Романцеве — у него было пять мячей в первых шести матчах. И больше — ни одного. Впрочем, от латвийского футболиста ничего подобного тогда не ожидали, а вот от новичка из «Кадиса» — вполне себе.

Дальше случился невероятный промах бразильского форварда «Урала» Гильерме Шеттине, в прошлом году регулярно забивавшего в чемпионате Швейцарии. Как профессиональный футболист, и не после отскока (как днями в Кубке у Вячеслава Грулева из «Динамо»), а после удобного паса может метров с семи по центру без сопротивления попасть не в пустые ворота, а в штангу, — уму непостижимо. Тем более что 18-летний Илья Ишков выкатил ему просто идеально. После промаха Шеттине показалось, что весь фарт мира в этот вечер на стороне «Спартака». А еще больше это ощущение укрепилось спустя пару минут, когда Соболев с сильнейшего рикошета вывел красно-белых вперед.

Об Ишкове говорят как о незаурядном таланте, но торопить события не будем. Пока отметим этот пас, а также то, что ему доверили исполнить стандарт на 90-й минуте, после которого выпускник Воронежского архитектурно-строительного университета Андрей Егорычев красивым ударом в одно касание с подбора сделал счет 2:2. Показательный факт, что такому юному игроку в такой момент матча дают выполнять стандарты с опаснейшей позиции.

Иные коллеги и болельщики «Спартака» решили сделать акцент на фоле перед этим штрафным, которого, по их мнению, не было. Мне же показалось, что за секунду до этого Антон Зиньковский, возможно, нарушил правила в углу собственной штрафной. Так или иначе, по такой игре не вижу ни малейших оснований «переводить стрелки» на Кирилла Левникова. В спорных эпизодах он был совершенно беспристрастен, максимально давая командам играть.

При 2:2 казалось, что это уже точно все. И что это закономерно, поскольку «Спартак» по такой игре победы не заслужил. Но впереди еще была необъяснимая несогласованность Свинова с Литвиновым и победный гол впервые после серьезной травмы вышедшего на замену Эрика Бикфалви. Чистый Голливуд! А старикам-болельщикам от такого только таблетки глотать. Когда переживаешь за «Спартак», они всегда должны быть наготове.

И возникает вопрос — когда у «Спартака» в последний раз была сильная оборона? Ответ на него прост — в чемпионском сезоне-2016/17 при Массимо Каррере. Когда же упор делался только на яркость атаки, в XXI веке спартаковцы первенство не выигрывали. Им есть сейчас о чем задуматься. 12 пропущенных мячей в шести матчах, а в двух последних — семь!

«Урал» в таком же порядке, как в концовке прошлого года

А Шеттине сейчас — наверняка счастливый человек на свете, даже несмотря на удаление, потому что ему в раздевалке «Урала» ничего не оторвали. И даже наверняка похвалили, потому что он сделал затылком решающую скидку на Бикфалви.

И всему «Уралу», и лично Гончаренко — большой респект. Команда из Екатеринбурга сейчас находится в таком же состоянии, как в конце первой части прошлого сезона, когда не проигрывала, кажется, 16 матчей подряд во всех турнирах. Так что никакого шока. Мы это уже видели.

Хорошей же новостью для «Спартака» можно назвать то, что Соболев перед «Зенитом», во-первых, забил свой первый гол в новом сезоне, а во-вторых, не получил с «Уралом» вторую желтую карточку, имея первую уже к перерыву. Получил он ее в своем привычном ключе. Теперь — за игру рукой в чужой вратарской. На что он при наличии ВАР рассчитывал — не очень понятно. Но Александр — человек полюсов, и все могло закончиться хуже.

Что же касается настроения, с которым «Спартак» выйдет в следующем туре на «Зенит», то тут абсолютно прав Абаскаль, сказавший, что главное в поражении — это реакция на него. Вот домашняя игра с петербуржцами это и покажет. До нее что-либо прогнозировать не имеет смысла.

Да, рекордная пятиматчевая (во всех турнирах) победная серия на старте сезона завершена. Но, может, проигрыш «Уралу» как раз-таки пойдет команде на пользу, опустит ее в нужный момент с небес на землю. Если «Зенит» будет обыгран, об «Урале» потом никто и не вспомнит. А вот если случится второе поражение подряд, и спартаковцы посыплются...

Впрочем, футбол не признает слова «если». 20 августа на «Открытии» состоится важнейший матч, который может стать определяющим для того, каким путем «Спартак» и «Зенит» двинутся в этом сезоне.