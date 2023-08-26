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Сегодня, 18:50

Уход Малкома раскрыл Кассьерру. Но если бы не Семак, Матео уже не было бы в «Зените»

«Зенит» разгромил «Урал» благодаря дублю Кассьерры
Игорь Рабинер
Обозреватель
Матео Кассьерра в матче «Зенит» — «Урал».
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Обозреватель «СЭ» — о прорыве колумбийского нападающего.
Россия. Премьер-лига. 6-й тур
26 авг, 15:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
4:0
Урал

Шесть мячей Кассьерры в шести стартовых турах РПЛ говорят о том, какая важная штука в футболе терпение. В прошлом сезоне Матео сделал все для того, чтобы Семак в нем разочаровался. Если бы он был не тренером, а болельщиком.

Иван Сергеев радуется голу в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. «Зенит» снова играет по-чемпионски: разгромил «Урал» и уже в шаге от первого места

Но он — тренер. И он видел, каким Кассьерра был в «Сочи», за что и пригласил в «Зенит». А был и отличный сезон-2020/21 за «Белененсеш», в котором форвард забил десять мячей.

Адаптация в команде — штука индивидуальная, и неподвластный эмоциям Семак хорошо это понимает. У кого-то вроде Клаудиньо или Бонгонды это происходит сразу, кому-то она дается сложнее. Хотя, опять же, в «Сочи», то есть в первом его клубе РПЛ, она далась ему мгновенно!

А еще у меня полное ощущение, что результативность Кассьерры, возглавившего список снайперов лиги в сезоне, напрямую связана с отъездом Малкома. При бразильце, главной звезде РПЛ прошлого сезона, мяч редко доходил до центрфорварда в удобных для того ситуациях. Бразильцы комбинировали друг с другом, их главной целью было довести мяч до Малкома в идеальной позиции. Теперь главного «решалы» нет, игра упростилась. А это то, что Кассьерре и надо.

Перелом неудавшегося «Зениту» старта сезона связываю в первую очередь с возвращением и быстрым набором формы Венделом, улучшившейся в связи с этим игрой его «брата» Клаудиньо — и другим уровнем комфорта в игре Кассьерры. Бразильцы стали ему доверять. А колумбиец — это доверие оправдывать.

Матео Кассьерра
Футбол
ФК Зенит
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
12
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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27 тур
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29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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