Уход Малкома раскрыл Кассьерру. Но если бы не Семак, Матео уже не было бы в «Зените»

Сегодня, 18:50
Шесть мячей Кассьерры в шести стартовых турах РПЛ говорят о том, какая важная штука в футболе терпение. В прошлом сезоне Матео сделал все для того, чтобы Семак в нем разочаровался. Если бы он был не тренером, а болельщиком.
Но он — тренер. И он видел, каким Кассьерра был в «Сочи», за что и пригласил в «Зенит». А был и отличный сезон-2020/21 за «Белененсеш», в котором форвард забил десять мячей.
Адаптация в команде — штука индивидуальная, и неподвластный эмоциям Семак хорошо это понимает. У кого-то вроде Клаудиньо или Бонгонды это происходит сразу, кому-то она дается сложнее. Хотя, опять же, в «Сочи», то есть в первом его клубе РПЛ, она далась ему мгновенно!
А еще у меня полное ощущение, что результативность Кассьерры, возглавившего список снайперов лиги в сезоне, напрямую связана с отъездом Малкома. При бразильце, главной звезде РПЛ прошлого сезона, мяч редко доходил до центрфорварда в удобных для того ситуациях. Бразильцы комбинировали друг с другом, их главной целью было довести мяч до Малкома в идеальной позиции. Теперь главного «решалы» нет, игра упростилась. А это то, что Кассьерре и надо.
Перелом неудавшегося «Зениту» старта сезона связываю в первую очередь с возвращением и быстрым набором формы Венделом, улучшившейся в связи с этим игрой его «брата» Клаудиньо — и другим уровнем комфорта в игре Кассьерры. Бразильцы стали ему доверять. А колумбиец — это доверие оправдывать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
12
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
13
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
14
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -