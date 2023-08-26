Уход Малкома раскрыл Кассьерру. Но если бы не Семак, Матео уже не было бы в «Зените»

Обозреватель «СЭ» — о прорыве колумбийского нападающего.

Шесть мячей Кассьерры в шести стартовых турах РПЛ говорят о том, какая важная штука в футболе терпение. В прошлом сезоне Матео сделал все для того, чтобы Семак в нем разочаровался. Если бы он был не тренером, а болельщиком.

Но он — тренер. И он видел, каким Кассьерра был в «Сочи», за что и пригласил в «Зенит». А был и отличный сезон-2020/21 за «Белененсеш», в котором форвард забил десять мячей.

Адаптация в команде — штука индивидуальная, и неподвластный эмоциям Семак хорошо это понимает. У кого-то вроде Клаудиньо или Бонгонды это происходит сразу, кому-то она дается сложнее. Хотя, опять же, в «Сочи», то есть в первом его клубе РПЛ, она далась ему мгновенно!

А еще у меня полное ощущение, что результативность Кассьерры, возглавившего список снайперов лиги в сезоне, напрямую связана с отъездом Малкома. При бразильце, главной звезде РПЛ прошлого сезона, мяч редко доходил до центрфорварда в удобных для того ситуациях. Бразильцы комбинировали друг с другом, их главной целью было довести мяч до Малкома в идеальной позиции. Теперь главного «решалы» нет, игра упростилась. А это то, что Кассьерре и надо.

Перелом неудавшегося «Зениту» старта сезона связываю в первую очередь с возвращением и быстрым набором формы Венделом, улучшившейся в связи с этим игрой его «брата» Клаудиньо — и другим уровнем комфорта в игре Кассьерры. Бразильцы стали ему доверять. А колумбиец — это доверие оправдывать.