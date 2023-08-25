«Зенит» обыграет «Урал», а «Спартак» победит «Ахмат». Прогнозы на 6-й тур РПЛ

Актер Баринов не верит в победу «Локомотива» над «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин и актер Валерий Баринов.

Сергей Балахнин — 1:2. ЦСКА — фаворит, хотя он проиграл последний матч и скамейка запасных не такая длинная. Но сейчас у «Оренбурга» дела еще хуже.

Валерий Баринов — 0:3. «Оренбург» в этом сезоне до сих пор не одержал победу, а еще тренера поменяли. Жду разгромного выигрыша ЦСКА.

Сергей Балахнин — 0:2. «Краснодар» уверенно идет в чемпионате и будет отчаянно отстаивать первую строчку в таблице.

Валерий Баринов — 1:1. Жду сенсационного результата. «Факел» будет биться на своем поле за очки.

Сергей Балахнин — 2:0. «Зенит» играет дома, он прибавляет, с каждым матчем улучшается форма игроков. Сейчас они подходят к своему идеальному состоянию.

Валерий Баринов — 2:1. «Зенит» набирает обороты. Видимо, мы увидим первое поражение «Урала» в чемпионате России.

Сергей Балахнин — 0:1. «Динамо» планомерно выбилось в лидеры. Клуб показывает хороший уровень. А у «Рубина» есть проблемы в игре и с результатом.

Валерий Баринов — 0:2. «Динамо» играет в атакующий футбол, а в последних матчах появился и результат.

Сергей Балахнин — 3:1. «Спартак», безусловно, в этой паре лидер. Он проиграл «Зениту», поэтому захочет исправиться перед болельщиками за упущенные очки.

Валерий Баринов — 3:1. У «Спартака» отличная атака, поэтому жду от него много голов. А после поражения от «Зенита» красно-белые должны реабилитироваться.

Сергей Балахнин — 1:1. Самый непредсказуемый матч в этом туре. «Ростов» неудачно стартовал в чемпионате. «Пари НН» остро нужны очки, отступать некуда, дальше только зона вылета.

Валерий Баринов — 0:0. Юран ставит «Пари НН» оборонительный футбол, нижегородцы мало пропускают. А «Ростов» пока не в лучшей форме.

Сергей Балахнин — 1:1. Самарцы выглядят хорошо. Но в связи с травмой Гарре могут быть проблемы, хотя команда в целом выглядит интересной и без аргентинского полузащитника.

Валерий Баринов — 0:1. «Балтика» — интересный новичок, показывает хорошую игру. Думаю, что она победит.

Сергей Балахнин — 1:2. «Сочи» показал отличную игру с «Ростовом». А «Локомотиву» пора встряхнуться, состав очень приличный. Он должен играть лучше. И в этой игре московская команда должна забрать три очка.

Валерий Баринов — 2:1. «Локомотив» в последних матчах забивал на последних секундах и вырывал ничью, не думаю, что так будет продолжаться. Играет команда не очень хорошо.