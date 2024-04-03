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Кубок России

3 апреля, 23:14

Абаскаль: «В крови должны быть страсть и желание. Если нет — вон из футбола!»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил поражение команды в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (1:2). Специалист также сообщил, за счет чего команда могла победить.

— К сожалению, не смогли развить преимущество, созданное в первом тайме. Матч разбился на две разные части, два тайма. Мы не можем позволить себе проводить такие разные отрезки. В первом мы доминировали и с мячом, и в фазе без мяча. За первый тайм могу только поаплодировать ребятам. Но, к сожалению, во втором тайме мы не показали игру уровня «Спартака». Настраиваемся на ответный матч в Санкт-Петербурге. А сейчас, уже в воскресенье, нас ждет игра с «Динамо».

— Не считаете, что игра «Зенита» в первом тайме усыпила «Спартак»? После замен гостей спартаковцы не смогли перестроиться. Почему один Угальде бился во всех эпизодах?

— То, что вы видели, очевидно. Если мы посмотрим по всему миру... Если у тебя есть это в крови, ты будешь биться до конца. А если нет — ты не побежишь, не будешь бороться. У тебя в крови должны быть страсть, желание... Если этого нет — вон из футбола! Нельзя останавливаться, надо всегда идти до конца, пока есть эта страсть... Что мы можем сделать? Укол какой-то, чтобы человек бежал и боролся? Что? В футболе побеждают за счет желания, работы, правильных амбиций.

У красно-белых единственный гол забил Манфред Угальде.

Ответная игра команд состоится 17 апреля на «Газпром Арене».

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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