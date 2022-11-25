Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 05:53

Адамов рассчитывает на победу над ЦСКА в Кубке России

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Сочи» Денис Адамов поделился ожиданиями от матча Кубка России против ЦСКА.

«Настраиваемся на хороший матч, чтобы под конец года выиграть и оставить положительное настроение себе, порадовать своих болельщиков. Трудно сказать, почему неудачно выступили в Кубке. Может быть, дело в ротации состава или невезении в первых матчах. Назначение Бердыева? Ничего об этом не слышали. И новости по этой теме не обсуждали», — цитируют «Известия» Адамова.

Матч Пути РПЛ Кубка России «Сочи» — ЦСКА состоится в субботу, 26 ноября. Начало встречи — 16.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1430873/aleksei-fomin/vdol-po-piteru-otomstit-li-zenit-spartaku-za-razgrom-v-moskve
Денис Адамов
Кубок России
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Супербой Бузовой и Загитовой может пройти уже весной. Еще недавно фигуристка робела при виде соперницы
«Только два игрока из моих современников могли забить так: Марадона и Месси». Два года без гения
При пожаре в Новой Москве погибла вдова Станислава Говорухина
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов объяснил значение взятия Павловки
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
«Зенит» готовится к «Спартаку» в полном составе
Игонин заявил, что «Спартак» и «Зенит» не являются принципиальными соперниками
Широков назвал «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком» в Кубке России
Москалев заменит Карасева в кубковом матче «Спартака» и «Зенита»
Мостовой: «Надо обыгрывать «Спартак»
Нигматуллин: «Для «Нижнего Новгорода» матч с «Локомотивом» не будет каким-то сверхпринципиальным из-за фигуры Галактионова»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нигматуллин: «Для «Нижнего Новгорода» матч с «Локомотивом» не будет каким-то сверхпринципиальным из-за фигуры Галактионова»

Мостовой: «Надо обыгрывать «Спартак»