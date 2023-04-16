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Кубок России

Сегодня, 14:00

«Акрон» реализовал все билеты на матч FONBET Кубка России со «Спартаком»

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Акрона» ответили на вопрос «СЭ» о ходе продаж билетов на полуфинальный матч Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака».

Встреча пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, который вмещает 3010 зрителей.

«Аншлаг ожидался еще до того, как мы узнали соперника по этой стадии кубка. Все билеты, если брать совокупное время по всем этапам продаж, были реализованы за час», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Акрона».

Матч «Акрон» — «Спартак» состоится 19 апреля, начало — в 16.30 по московскому времени.

Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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