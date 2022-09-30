Александр Жуков уверен, что «Спартак» заслуженно победил «Зенит» в Кубке России

Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков прокомментировал победу «Спартака» в матче Пути РПЛ Кубка России против «Зенита» (3:0). Он считает, что москвичи заслуженно победили в этой встрече.

«Очень хороший матч, «Спартак» играл очень здорово и заслуженно победил, я считаю. Не думаю, что выиграли из-за того, что не было Клаудиньо и Барриоса, победили за счет хорошего настроя на игру, мне кажется, красно-белые неплохую физическую форму набрали, бегали весь матч очень резво. Команда у «Спартака» очень молодая, они сыгрываются постепенно, поэтому это тоже как определенная причина победы», — цитирует Жукова Metatatings.ru.

В составе красно-белых в этой встречи отметились Квинси Промес, оформивший дубль, и Александр Соболев.