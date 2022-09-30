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Кубок России

Сегодня, 08:48

Александр Жуков уверен, что «Спартак» заслуженно победил «Зенит» в Кубке России

Виктория Кравченко

Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков прокомментировал победу «Спартака» в матче Пути РПЛ Кубка России против «Зенита» (3:0). Он считает, что москвичи заслуженно победили в этой встрече.

«Очень хороший матч, «Спартак» играл очень здорово и заслуженно победил, я считаю. Не думаю, что выиграли из-за того, что не было Клаудиньо и Барриоса, победили за счет хорошего настроя на игру, мне кажется, красно-белые неплохую физическую форму набрали, бегали весь матч очень резво. Команда у «Спартака» очень молодая, они сыгрываются постепенно, поэтому это тоже как определенная причина победы», — цитирует Жукова Metatatings.ru.

В составе красно-белых в этой встречи отметились Квинси Промес, оформивший дубль, и Александр Соболев.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-zhukov-rasskazal-o-prichinakh-krupnoy-pobedy-spartaka-nad-zenitom-1372001/
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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