Орлов не понял стартового состава «Зенита»: «Почему играл Мантуан, а не Мостовой?»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражении «Зенита» от «Спартака» (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

«Спартак» победил заслуженно, — сказал Орлов «СЭ». — В плане мотивации, концентрации москвичи выглядели лучше. Да и по «физике» превзошли питерцев. У меня есть вопрос по стартовому составу «Зенита». Почему не вышел Мостовой, который задавал тон в последних матчах, а играл Мантуан? Тренерский штаб пошел на определенный риск, который в итоге не оправдался. Бразилец не забил и не отдал».