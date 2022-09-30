Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 08:35

Орлов не понял стартового состава «Зенита»: «Почему играл Мантуан, а не Мостовой?»

Орлов не понял стартового состава «Зенита» на матч со «Спартаком»
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражении «Зенита» от «Спартака» (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

«Спартак» победил заслуженно, — сказал Орлов «СЭ». — В плане мотивации, концентрации москвичи выглядели лучше. Да и по «физике» превзошли питерцев. У меня есть вопрос по стартовому составу «Зенита». Почему не вышел Мостовой, который задавал тон в последних матчах, а играл Мантуан? Тренерский штаб пошел на определенный риск, который в итоге не оправдался. Бразилец не забил и не отдал».

 
&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Гильермо Абаскаль. «Абаскаль показал, что он обучаем, сделал работу над ошибками». Орлов — о крупном поражении «Зенита» от «Спартака»

 

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
3
6
Читайте также
«Доктор, не вижу... Отслоилась сетчатка». Памяти легендарного спортивного врача Мышалова
Луганское чудо. Киев умолял чемпиона о ничьей
Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия
Обращение Владимира Путина 30 сентября: время, место, тема выступления
Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках»
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
Бакаев пошел по пути Дзюбы, но проваливается в «Зените». Уход из «Спартака» был ошибкой?
Овчинников — о смерти Мышалова: «У него был богатейший опыт, которым он делился с футболистами. Это большая потеря»
Владимир Гранат: «Карпин может разобрать «Зенит»
Дивеев: «Травма, конечно, непростая. Дома лежу целыми днями»
РФС закрыл дело по претензии «Ростова» к «Химкам»
Агент полузащитника «Динамо» Гагнидзе рассказал о состоянии игрока после травмы
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча Кубка России с «Зенитом»
Канчельскис — о «Спартаке»: «Обыграли «Зенит» без ключевых футболистов и почувствовали себя королями»
Парфенов: «Если «Спартак» выиграл у «Зенита» со счетом 3:0, значит, все заслуженно»
Колосков отметил игру футболистов «Спартака» в матче с «Зенитом»
Семак рассказал, готовится ли Барриос к матчу с «Ростовом»
Семак — о поражении от «Спартака»: «Это тоже часть профессии. И хорошие игры бывают, и плохие»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Соболев после победы над «Зенитом» спросил у фанатов, какие есть дельфинарии в Астрахани

Александр Жуков уверен, что «Спартак» заслуженно победил «Зенит» в Кубке России