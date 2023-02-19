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Сегодня, 19:43

Анзор Кавазашвили: «Надеюсь, что «Спартак» дойдет до финала Кубка России и победит любого соперника»

Алина Савинова
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что красно-белые являются фаворитом в кубковом матче с «Локомотивом».

«Считаю фаворитом мою команду «Спартак». Надеюсь, что «Спартак» дойдет до финала и победит любого соперника. Возможно, что «Локомотив» навяжет борьбу «Спартаку». Я даже не сомневаюсь, что «Локомотив» сейчас в психологическом плане готов выступать очень сильно и ответственно не только в Кубке, но и в чемпионате России. Однако всем приходящим футболистам нужно время для сыгранности, чтобы понимать друг друга на поле. А времени было очень мало. Взять Дзюбу: он пришел совсем недавно, и ему нужно время, чтобы понимать друг друга с командой. Что игра будет очень интересной — я не сомневаюсь», — приводит «Чемпионат» слова Кавазашвили.

Первая встреча «Спартака» с «Локомотивом» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России пройдет 22 февраля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5002929-kavazashvili-nadeyus-spartak-dojdyot-do-finala-kubka-rossii-i-pobedit-lyubogo-sopernika.html
Анзор Кавазашвили
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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